Roger Assaf, Le Théâtre dans l'histoire, t .1 : Les Théâtres antiques, la scène entre les hommes et les dieux

Le projet de Roger Assaf offre une proposition d’approfondissement de ce que nous connaissons déjà de l’histoire du théâtre. L’auteur prend cependant le problème dans l’autre sens, comme le suggère son titre, il place le théâtre dans l’histoire. Il y aura un tome pour chaque grande période du théâtre. L’introduction de ce premier tome s’intitule d’ailleurs « Prélude à une non-histoire du théâtre ». La nuance est importante puisqu’elle n’impose pas à l’auteur la neutralité d’un propos. Il faut comprendre que c’est un voyage savoureux et non une leçon d’histoire.

Pour ce premier tome, dans une logique chronologique, l’auteur se penche sur la genèse du théâtre dans l’Antiquité. Roger Assaf situe la naissance du théâtre au moment de la naissance de l’écriture, au temps des sociétés égyptiennes et des récits babyloniens. Puis il rend visite à la tragédie grecque et ses auteurs principaux : Eschyle, Sophocle, Euripide pour explorer ensuite la comédie grecque avec un passage conséquent sur Aristophane. Il propose aussi une analyse philosophique du théâtre grec tel que l’ont théorisé Platon puis Aristote. Il termine ce premier voyage par le théâtre de Rome avec les premiers jeux scéniques, Plaute, Térence et Sénèque.