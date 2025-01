Émeline. Jouve, Un siècle d'avant-garde. Essai sur le théâtre étatsunien

Si l’avant-garde théâtrale a fait l’objet de peu de publications, le théâtre américain, plus généralement, est lui aussi relativement peu présent dans nos librairies et alors que la culture américaine est omniprésente, il n’est pas aisé de s’informer sur le théâtre propre à cette culture. L’ouvrage a donc été pensé pour combler ce vide et permettre à un large public de découvrir l’histoire de la scène théâtrale aux USA et certains de ses plus grands représentants. Une attention particulière a été portée au style afin que l’ouvrage soit accessible au plus grand nombre. Lorsque des termes théoriques sont introduits, le lecteur trouvera les définitions en fin d’ouvrage où un glossaire est proposé.

Le volume met au jour trois générations avant-gardistes : la première vague correspondant à la naissance d’un théâtre natif s’étend de 1910 à 1940 ; la deuxième vague est un phénomène post-Seconde Guerre qui dure jusqu’aux années soixante-dix ; la troisième vague fait suite à la précédente et court jusqu’à aujourd’hui. C’est l’évolution du positionnement des artistes rebelles vis-à-vis de l’institution dont Broadway est l’incarnation qui permet de dégager trois tendances dans l’histoire de l’avant-garde étatsunienne.

—

Un siècle d’avant-garde. Essai sur le théâtre étasunien est une immersion dans l’histoire du théâtre newyorkais envisagé sous l’angle avant-gardiste. Le concept d’avant-garde a jusqu’ici été réservé pour définir aux États-Unis des formes théâtrales de la période suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Ce bornage chronologique ne rend pas hommage aux œuvres esthétiquement innovantes et politiquement subversives qui ont existé avant les années cinquante et après les années soixante-dix. L’ouvrage propose donc de dépasser le concept discriminant d’avant-garde historique et d’aborder la création de pièces iconoclastes à l’aune de l’avant-garde dite expérimentale.

Trois vagues avant-gardistes sont alors mises au jour : la première vague correspond à la naissance d’un théâtre natif et s’étend de 1910 à 1940 ; la deuxième vague est un phénomène d’après guerre qui dure jusqu’aux années soixante-dix ; la troisième vague court jusqu’à aujourd’hui.

En plus de servir la redéfinition de l’avant-garde afin de rendre hommage à l’impulsion expérimentale qui a façonné un théâtre de la marge, Un siècle d’avant-garde témoigne d’une vision globalisante du théâtre américain. La présentation de l’histoire du théâtre étasunien ne se veut pas exhaustive mais les conclusions tirées à partir des productions permettent de baliser ce champ et de s’immerger dans un siècle de créations expérimentales principalement newyorkaises.