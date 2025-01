Jean-François Ballay, Le Théâtre de la disparition de l'homme

« On comprend aisément qu’un théâtre sans acteurs serait un signe de mauvais augure, qui pourrait bien annoncer la fin de quelque chose… Peut-être de l’homme? »

Dans Le Théâtre de la disparition de l’homme, écarter l'être vivant de la scène ?, un fil conducteur se déploie autour de trois œuvres marquantes qui ont fait sensation au début du XXIe siècle :

Les Aveugles de Denis Marleau

Stifters Dinge de Heiner Goebbels

Re : Walden de Jean-François Peyret

Ce corpus enrichi d'autres exemples, interroge la fonction de l’acteur en chair et en os et par extension introduit la conjecture anthropologique d’une disparition de l’homme. Dans son ouvrage, Jean-François Ballay utilise son expérience dans la pratique et l'étude du théâtre et sa culture scientifique issue de sa formation et de son parcours d'ingénieur.