Revue Stendhal, n° 5 : "Chroniques italiennes"

Ce numéro propose de relire les textes connus sous le titre de Chroniques italiennes. C’est une gageure car cette enseigne, traditionnelle mais apocryphe, chapeaute un ensemble aux frontières et aux configurations mouvantes : on se souvient en effet que Stendhal n’a jamais publié d’œuvre ainsi intitulée. Ces « chroniques » n’en sont pas moins une pièce maîtresse de l’italianité de Stendhal, et elles exemplifient un trait essentiel de sa poétique : le détour par l’ailleurs et l’autrefois, supposés énergiques, comme contre-épreuves d’un présent lénifiant. Les « chroniques » font l’effet d’un tonique : présentées comme simples traductions de cas judicaires supposés authentiques, elles témoignent de la volonté de Stendhal de sortir de la « littérature » par une écriture, qu’on dirait presque « blanche », de l’Histoire ; mettant en scène un large éventail de passions transgressives, une incandescence du sentir et un impérialisme du vouloir, elles inversent ou balaient la « morale » d’un dix-neuvième siècle corseté par les convenances.

Ce dossier propose de les envisager à nouveaux frais en déployant plusieurs focales : les « effets d’histoire » qu’elles construisent ; leur usage de la religion comme symptôme des mœurs et comme ressort poétique ; l’articulation complexe, à vocation critique, des relations genrées et des rapports de pouvoir qu’elles dépeignent ; l’esthétique singulière qu’elles déploient dans l’exploitation d’objets ou de lieux à fort potentiel symbolique et fantasmatique (le portrait, le couvent) ; leur inscription dans une intertextualité riche qui les conditionne (la tradition d’une poétique des passions) ou qu’elles inaugurent (dans la valeur germinative qu’elles ont pour un Gobineau).

Dossier

Xavier Bourdenet Chroniques italiennes ? Creuser le temps, dire le vrai, « faire gémir la morale » [Full text] Chroniques italiennes ? Digging through Time, Telling the Truth, « faire gémir la morale »

Yvon HoussaisLes Chroniques italiennes : des nouvelles historiques ? [Full text] Chroniques italiennes : Historical Stories ?

Charlène Huttenberger-Revelli Les coulisses de l’énergie dans les Chroniques italiennes : croyance, incroyance et surhumanité [Full text] Energy behind the Scenes in Chroniques italiennes : Belief, Disbelief and Superhumanity

Fabienne Bercegol Béatrix Cenci : du portrait au récit [Full text] Béatrix Cenci : from portrait to narrative

Xavier Bourdenet Topo-esthétique de Suora Scolastica [Full text] Topo-aesthetics of Suora Scolastica

Lucie Nizard Du « triste résultat de la manie de régner ». L’Abbesse de Castro ou la représentation mouvante des tyrannies patriarcales [Full text] On the « triste résultat de la manie de régner » : L’Abbesse de Castro or the Shifting Representation of Patriarchal Tyrannies

François Vanoosthuyse Vanina et les hommes. Genre et classe [Full text] Vanina and Men : Gender and Class

Grégoire Tavernier Relire (de l’intérieur) Vanina Vanini : Missirilli ou le « choc des passions » [Full text] Rereading (from within) Vanina Vanini : Missirilli or the « choc des passions »

Claudie Bernard Gobineau stendhalien ? Vanina Vanini et Le Mouchoir rouge [Full text] A Stendhalian Gobineau ? Vanina Vanini and Le Mouchoir rouge

—

Varia

Emiliano Cavaliere Variations sur le thème de l’ennui dans Le Rouge et le Noir. Enjeux éthiques et sociopolitiques [Full text] Variations on the Theme of Boredom in Le Rouge et le Noir : Ethical and Sociopolitical Issues

Marie-Rose Corredo rStendhal en Catalogne. Du « syndrome de Del Dongo » en 2017 [Full text] Stendhal in Catalonia. On the « del Dongo syndrome » in 2017

Yoshitaka Uchida Armance, guerre entre deux doctrines [Full text] Armance : A War of Two Doctrines

—

Hommages

Michel Crouzet (7 janvier 1928 – 29 septembre 2023) [Full text]

Marie-Rose Corredor (7 juillet 1947 – 16 décembre 2023) [Full text]

—

Documents

Michel Brix Stendhal à Florence en 1811 : une lettre inédite à Pauline [Full text] Stendhal in Florence in 1811 : An Unpublished Letter to Pauline

François Vanoosthuyse Sand et Stendhal. Rêverie sur une rencontre à l’occasion de la nouvelle traduction de Leone Leoni en italien [Full text] Sand et Stendhal : Reflections on an Encounter in the New Italian Translation Of Leone Leoni

—

Comptes rendus

Jean-Jacques Labia Philippe Berthier, Stendhal en archipel, Le Raincy, La Thébaïde, 2022, 193 p. [Full text]

Laure Lévêque Steve Murphy (dir.), L’Aventure interprétative. Hommage à Georges Kliebenstein, Paris, Classiques Garnier, 2022, 642 p. [Full text]

Apolline Strèque Richard Bellin, Stendhal. Figures de l’insoumission, Paris, Michalon, coll. « Le bien commun », 2023, 128 p. [Full text]

François Vanoosthuyse Michel Guérin, Stendhal, le primitif de la modernité, Belval, Circé, 2024, 179 p. [Full text]

Marine Wisniewski Le Rouge et le Noir de Pierre Lacotte : d’un romantisme l’autre [Full text]

—

Actualités stendhaliennes

Michel Brix Ventes

Emiliano Cavaliere Soutenances de thèse 2024