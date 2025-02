Séminaire Arendt 2025 (en ligne)

Le Réseau Arendtien Francophone, créé en 2024, vise à favoriser une synergie entre celles et ceux qui, des amateurs aux chercheuses, fréquentent la pensée de Hannah Arendt. Dans cette optique, nous cherchons à mettre en place un rendez-vous régulier pour en discuter les différents interprétations et aspects.

Du fait de l’étendue de la francophonie, ces séminaires auront lieu en ligne. Leur principe sera le suivant : les participant-e-s auront tous et toutes préalablement lu un article récent, lequel sera présenté très rapidement, par souci de prioriser les échanges (10 minutes, de préférence par son autrice ou auteur). À partir de celui-ci, un-e membre du réseau ouvrira (5 min) à un débat plus large afin de discuter, outre l’article, les différents interprétations et aspects de l’œuvre d’Arendt (1h15).

Programme 2025

Pour essuyer les plâtres et tester le format, nous proposons, pour l’année 2025, deux séances de séminaire.

Le lundi 10 mars (21h, heure de Paris) nous discuterons sur le thème « Arendt, corps et philosophie » à partir de Zanni Rémi, « La réhabilitation des corps et la condamnation de la métaphore organiciste chez Arendt » dans Philosophique, PUFC, 2023, p. 81-114, https://doi.org/10.4000/philosophique.1773. La séance sera ouverte par Carole Widmaier.

Lien de connexion : https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/99845491163?pwd=LwJaQ9ePTBATzkXK8g44YACt1Qme1V.1

Le jeudi 9 octobre (21h, heure de Paris) nous discuterons sur le thème « Arendt et la loi » à partir de Ghins Jean-Baptiste, « Le concept de "loi" chez Hannah Arendt. La loi est-elle fruit de l'œuvre ou de l'action ? » dans Le Philosophoire, Association Le Lisible et l'illisible, 2022/1 (n°57), p. 201-222, https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2022-1-page-201.htm. La séance sera ouverte par Rémi Zanni.

Lien de connexion : https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/92367627181?pwd=ftS3FerhPIocOAAbjUUMZT3tB5rwDX.1

Le séminaire est ouvert à toutes et tous ; n’hésitez pas à venir y assister et y participer. N’hésitez pas non plus à nous contacter, en particulier pour toute demande d’information, pour obtenir les textes discutés si vous n’y avez pas accès ou pour proposer une séance pour le séminaire 2026.

Le RAF ?

Le Réseau Arendtien Francophone (RAF) se veut un espace divers et pluriel, rassemblant une communauté de doctorant-e-s, enseignant-e-s, chercheurs/ses, intellectuel-le-s et toute personne intéressée ou engagée dans l'étude et la diffusion de la pensée d'Hannah Arendt en France et le monde francophone. À travers cette plateforme, nous souhaitons favoriser les échanges intellectuels, offrir une visibilité accrue aux travaux de recherche et créer des liens solides entre francophones s'intéressant à et puisant dans l'œuvre de cette autrice majeure du XXe siècle.

Outre l’organisation de ce séminaire et d'évènements académiques liés à la pensée d'Arendt, le réseau actualise continuellement un site web qui met à disposition : une bibliographie des textes de langue française consacrés à Arendt ou la mobilisant, un annuaire des membres du réseau, un agenda des activités francophones qui lui sont dédiées et une lettre d'information mensuelle.

N'hésitez pas à rejoindre le réseau !