Diplômées, n° 294-295 : "Culture & cultures"

La Revue Diplômées est une revue de l’Association Française des Femmes diplômées de l’Université. Revue scientifique à comité de rédaction, elle a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. D’inspiration généraliste et interdisciplinaire, libre à l’égard de toute école de pensée et des modes intellectuelles. Sa périodicité est de deux livres par an, elle accueille ainsi des textes théoriques et de recherches.

La revue Diplômées est éditée par La Route de la Soie - Éditions et a désormais intégré le projet FemEnRev qui regroupe les « féminismes en revue. » Vous pouvez retrouver Diplômées depuis ses débuts : https://femenrev.persee.fr/collection/femdi

Pour son seizième numéro sous sa forme contemporaine, Diplômées souhaitent rassembler les réflexions, les recherches autour de la Culture ou des Cultures.

La culture, dans son acception la plus large, englobe les arts, les traditions, les langues, les croyances, les pratiques sociales, et les modes de vie. À l'heure de la mondialisation, des migrations massives et du numérique, les cultures se rencontrent, se mélangent, mais aussi parfois s'affrontent. Comment les cultures se transforment-elles dans un monde en réseau ? Quelle place pour les cultures minoritaires dans un espace globalisé ? La notion de culture est-elle en train de s'élargir, de se redéfinir, face aux défis contemporains tels que la crise écologique, les révolutions numériques, et les mouvements sociaux ? Les penseurs comme Edward Said et Homi K. Bhabha nous ont montré l'importance du postcolonialisme et de l'hybridité culturelle dans la compréhension des identités et des cultures.

Dans ce cadre, nous souhaitons ouvrir le débat sur les dynamiques de la création culturelle, de la transmission des savoirs, et de l'interculturalité. Les contributions pourront aborder les théories critiques, les études culturelles, les politiques de la reconnaissance, ainsi que les pratiques artistiques et médiatiques qui reflètent, contestent ou façonnent les cultures d'aujourd'hui et de demain.

Données techniques pour les articles

Article : de 20 000 à 30 000 signes

Corps : Times 12 ou 11

Notes de bas de pages : Times 9

Les notes de bas de page sont à privilégier au lieu de la même information dans le texte qui coupe la fluidité de la lecture

La première page doit comporter le nom et la fonction de l’auteur, le titre de l’article (environ 50 caractères espace compris), l’adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse postale. Seule l’adresse électronique sera gardée lors de la publication sauf si l’auteure ne le permet pas ;

Les majuscules doivent comprendre les accents par exemple États-Unis, À, Étincelles…

À la fin d’une phrase le guillemet englobe la ponctuation . »

Bibliographie : pas plus de 10 livres (non exploités dans les notes) ;

les titres d’articles sont à mettre entre guillemets et le titre de la revue ou du journal en italique ;

Ouvrage : Nom Initiale du prénom., (Année), Titre du livre. Lieu édition, Éditeur.

Article d’un périodique : Nom, Initiale du prénom., (Année). Titre de l’article. Nom complet de la revue, numéro, pages.

Chapitre ou article d’un ouvrage : Nom Auteur du Chapitre, Initiale du prénom., (Année). Titre du chapitre. In, Initiale du prénom de l’éditeur de l’ouvrage, Nom de l’Éditeur de l’ouvrage, (dir.) ou (et al.), Titre de l’ouvrage (pages). Lieu édition, Éditeur.

pas d’illustration en couleurs : merci de transmettre les images en HD et en noir et blanc

Date de remise des articles : jusqu'au 30 juin 2025 à : claude.mesmin@orange.fr et en copie à contact@affdu.fr