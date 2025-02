Troisièmes Rencontres des jeunes chercheur·ses en linguistique historique (Grenoble)

Après une première édition lyonnaise (2019), et une deuxième édition annulée en raison de la pandémie (2020), les Rencontres des jeunes chercheur·ses en linguistique historique reviennent pour une troisième édition à Grenoble les 4 et 5 décembre 2025. Ce colloque a pour but de permettre aux jeunes chercheur·ses travaillant sur l’histoire des langues indo-européennes de présenter leurs travaux et d’échanger à ce sujet avec les membres de leur communauté scientifique.

Ces troisièmes Rencontres ont pour objectif de favoriser les échanges entre jeunes chercheur·euses partageant des centres d'intérêt communs. Elles visent à regrouper des communications traitant soit de l’évolution linguistique en diachronie, soit d’un état synchronique révolu. De ce fait, nous acceptons les propositions relatives aux questions méthodologiques, théoriques, ou qui présentent des études de cas, dans toutes les approches de la linguistique : syntaxe, morphologie, phonologie, phonétique, sémantique, lexicologie, pragmatique, sociolinguistique, analyse de discours, dialectologie, graphématique, etc.

Aussi, nous encourageons fortement les travaux appliquant ou permettant des analyses computationnelles telles que la linguistique de corpus, la philologie numérique, la textométrie ou toute autre approche des humanités numériques dont le résultat peut intéresser la communauté scientifique. À ce titre, les études qui traitent de la conception ou de la diffusion de corpus adaptés à l’analyse linguistique ou philologique sont les bienvenues.

Nous aurons l’honneur d’accueillir cette année Bernard Combettes et Ariane Pinche en tant que conférencier·ières invité·es.

Format :

Les présentations seront d’une durée de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. Les langues de communication seront le français et l’anglais.

Conditions :

Ces rencontres se tiendront à Grenoble, les 4 et 5 décembre 2025.

Elles sont destinées aux jeunes chercheur·ses : doctorant·es, ATER, post-doc et docteur·es jusqu’à la première année de CDI (maître·sse de conférences ou équivalent). Nous acceptons les communications collectives. Nous encourageons vivement les étudiant·es en master recherche à également proposer une communication.

Des frais d’inscription de 25,00 € seront demandés. Des exonérations pour les jeunes chercheur·ses non financé·es sont prévues.

Soumission :

Des résumés entre 300 et 500 mots, à l’exclusion d’une bibliographie, devront être envoyés anonymisés sur le site https://rencontreslh3.sciencesconf.org avant le 28 mars 2025.

Si vous souhaitez publier un article dans les actes des rencontres, vous devrez envoyer une première version de votre article un mois après la tenue du colloque, c’est-à-dire le 12 janvier 2026. Les articles seront par la suite soumis à une relecture en double aveugle.

Les articles devront faire entre 8 et 10 pages hors bibliographie. Un modèle de document Word et OpenOffice vous sera envoyé pour réaliser votre mise en page, ainsi qu’un fichier de formatage Zotero pour la bibliographie.

Vous pouvez poser toutes vos questions à l’adresse de l’événement : rencontreslh3@sciencesconf.org.

Comité d’organisation :

Timothée Celeyron | LIDILEM, Univ. Grenoble Alpes

Iris Fabry | LIDILEM, Univ. Grenoble Alpes

Tanguy Lemoine | Litt&Arts, Univ. Grenoble Alpes

Laurie Raymond | LLSETI, Univ. Savoie Mont Blanc & Projet ANR LIBEX

Zeina Tmart | IHRIM, ENS de Lyon

Comité scientifique :

Armand Fabio | UCLy, Institut Pierre Gardette.

Badiou-Monferran Claire | CLESTHIA, Univ. Sorbonne Nouvelle

Breitbarth Anne | Univ. Gent

Capin Daniéla | LiLPa, Univ. de Strasbourg

Carpitelli Elisabetta | GIPSA-lab, Univ. Grenoble Alpes

Carlier Anne | STIH, Sorbonne Univ.

Combettes Bernard | ATILF, Univ. De Lorraine

Denoyelle Corinne | Litt&Arts, Univ. Grenoble Alpes

Glikman Julie | ATILF, Univ. Lorraine

Goux Mathieu | CRISCO, Univ. Caen..

Guillot-Barbance Céline | IHRIM, ENS de Lyon

Kuyumcuyan Annie | LiLPa, Univ. de Strasbourg

Lagorgette Dominique | LLSETI, Univ. Savoie Mont Blanc & Projet ANR LIBEX.

Larrivée Pierre | CRISCO, Univ. Caen.

Lavrentiev Alexei | IHRIM, CNRS

Petit Daniel | AOeOc, ENS-Paris

Pinche Ariane | CIHAM, CNRS

Pɫocharz Piotr | ArScAn, Univ. Paris Nanterre

Premat Timothée | CEDITEC, Univ. Paris Est Créteil

Prévost Sophie | Lattice, CNRS

Saiz-Sanchez Marta | Univ. Complutense de Madrid

Sauzet Patrick | CLLE, Univ. Toulouse II Jean Jaurès

Siouffi Gilles | STIH, Sorbonne Univ.

Skupien Dekens Carine | ILCF, Univ. de Neuchâtel

Sorba Julie | LIDILEM, Univ. Grenoble Alpes

Surrel Vincent | SFL, Univ. Paris 8 et CNRS & Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes, Univ. PSL

Vangaever Jasper | Univ. Gent

Verjans Thomas | CLLE, Univ. Toulouse II Jean Jaurès.