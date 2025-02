Rencontres poétiques et poétique de la rencontre : quand le hasard fait bien les choses (Biskra, Algérie)

Le Département de Langue et Littérature Françaises et le laboratoire Sémiotique et Pratiques Discursives de l'Université Mohamed Khider de Biskra organisent un colloque national intitulé :

Rencontres poétiques et poétique de la rencontre : quand le hasard fait bien les choses

Le 9 avril 2025, dans la salle des soutenances de la Faculté

La littérature est un espace de rencontres secrètes et révélatrices. La littérature est une rencontre : Je me souviens, publié en 2016 par les éditions Arléa, incarne cette idée en explorant les réminiscences qui persistent dans notre conscience collective, révélant ainsi un monde où la lecture et le livre servent de ponts entre lecteurs, auteurs, personnages fictifs et réels, dans un continuum temporel et spatial, annulant les époques et les frontières.

Depuis des temps immémoriaux, la littérature a agi comme un carrefour où écrivains, lecteurs et personnages se croisent, se confrontent et s'influencent mutuellement. Des rencontres notables, telles que celle entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dans les amphithéâtres de la Sorbonne, à la fin des années 20, ont été des catalyseurs pour l'épanouissement intellectuel et créatif aussi bien de ces deux grandes figures de la philosophie et de la littérature française que de leurs nombreux lecteurs à travers le monde. Comme l’a déclaré Sartre lui-même, « Sartre ne peut se concevoir sans Beauvoir, ni Beauvoir sans Sartre ». L'union de ces esprits brillants a donné naissance à des idées novatrices et des œuvres emblématiques, soulignant ainsi l'importance des rencontres dans le processus créatif. Le cas de George Sand et Alfred de Musset illustre également l'impact profond des rencontres littéraires sur la vie personnelle des écrivains. Leur amour passionné, né lors d'un dîner organisé par François Buloz en juin 1833, a engendré une correspondance enflammée et a inspiré certaines des œuvres les plus marquantes de la littérature romantique française.

De même, l'amitié entre J.R.R. Tolkien et C.S. Lewis, deux géants de la fantasy, a été une source d'inspiration réciproque et de soutien créatif. Leurs discussions lors des dîners des Inklings ont nourri leurs imaginaires respectifs et ont contribué à l'épanouissement de leurs œuvres monumentales, à savoir Le Seigneur des Anneaux et Le Monde de Narnia. Toujours en Angleterre, Lord Byron entretenait une étroite amitié avec Percy Shelley, un autre poète renommé. Cette amitié l’a lié également à la femme de Shelley, Mary, qui est devenue plus tard une pionnière de la littérature horrifique avec la publication de Frankenstein. Lors d'un voyage partagé à Genève, Byron et Mary Shelley se sont divertis en se racontant des histoires de fantômes, récits qui sont ultérieurement devenus source d'inspiration pour ce célèbre roman.

Ces rencontres occupent tout l’espace littéraire et ne se limitent pas aux écrivains célèbres, mais s'étendent également aux personnages. Dans Le Héros aux mille et un visages, de Joseph Campbell, celui-ci explique que tout héros, dans son voyage, doit rencontrer un mentor sage qui le guide dans sa quête. Cette rencontre marque un tournant crucial dans l’odyssée du héros, symbolisant le passage de l'ignorance à la connaissance, de l'incertitude à la détermination et de la projection à la représentation. Le colloque national « Rencontres poétiques et poétique de la rencontre : quand le hasard fait bien les choses » propose une exploration approfondie de ces dynamiques interpersonnelles et de leur influence sur la littérature. À travers une approche interdisciplinaire et analytique, ce colloque vise à éclairer les mille et un visages de ce phénomène fondateur, mettant en lumière les interactions entre personnages, écrivains et lecteurs, ainsi que leur impact sur l’examen de l'identité, la perception de l'altérité, la conceptualisation du temps et les métamorphoses de l'espace.

Axes de réflexion (liste non-exhaustive) :

1. La rencontre avec soi-même :

· L’art de l’expression du soi et l’expérience du moi

· Le personnage et les limites du soi

· Echange ou confrontation entre soi et l’autre

· Le monde offert par l’espace littéraire

2. Le lieu de la rencontre de l’autre :

· La rencontre des écrivains : quels sont les enjeux esthétiques et philosophiques des rencontres entre les écrivains, que ce soit dans le cadre de collaborations, de mouvements littéraires ou de rivalités artistiques ?

· La rencontre d'un écrivain avec ses lecteurs : quels sont les mécanismes de réception des œuvres littéraires et comment les rencontres entre les écrivains et leurs lecteurs enrichissent-elles cette dynamique ? En quoi les retours des lecteurs influencent-ils la réflexion des écrivains sur leur propre identité et leur pratique artistique ?

· La rencontre des lecteurs entre eux : comment les communautés de lecteurs contribuent-elles à la construction d'une interprétation collective des œuvres littéraires et à la formation de nouvelles identités littéraires ?

· La rencontre de la muse : quels sont les processus créatifs qui sous-tendent les rencontres entre les écrivains et leurs sources d'inspiration ? Comment les rencontres fortuites ou planifiées avec des personnes, des lieux ou des événements nourrissent-elles l'imaginaire des écrivains et influencent-elles leurs représentations du temps et de l'espace ?

3. L’espace de la rencontre des personnages :

· Personnages et contextes créatifs : comment naît le personnage ?

· Personnages, espace littéraire et choix esthétique de l’auteur : comment évolue le personnage dans le cheminement narratif ?

· Personnage et lecteur : Comment inspirer le lecteur tant par les représentations que par les projections ?

· Personnage : entre auteur, lecteur et le lieu de rencontre.

Président du colloque : Dr. Mounir Hammouda, Université de Biskra.

Président du comité scientifique : Dr. Tarek Khireddine, Université de Biskra.

Président du comité d’organisation : Dr. Brahim Rahmani, Université de Biskra.

Modalités de soumission :

Les propositions de communications en français, d’environ 400 à 500 mots, accompagnées d’une notice biobibliographie, doivent être envoyées au plus tard le 1er mars 2025, à l'adresse suivante : m.hammouda@univ-biskra.dz

Calendrier :

· 01 mars 2025 : date butoir pour l’envoi des propositions de communications.

· 09 avril 2025 : tenue du colloque.

· 10 juillet 2025 : date butoir pour l’envoi des articles complets.

· Octobre 2025 : Publication des actes.