Femmes, féminisme, genre, sexualités. Nouveaux enjeux dans les études littéraires (Créteil)

Femmes, féminisme, genre, sexualités.

Nouveaux enjeux dans les études littéraires

Séminaire animé par Christine Planté (Université Lyon 2, IHRIM)

et Damien Zanone (Université Paris-Est Créteil, LIS)

Deuxième semestre 2024-2025 :

séances les 14 février, 3 avril et 20 juin 2025

Sept ans après #MeToo, le débat sur les violences faites aux femmes dans nombre de sociétés contemporaines est toujours aussi vif, l’interrogation critique laisse peu de secteurs indemnes et concerne particulièrement la culture, la recherche et l’enseignement. Le retentissement sur les études littéraires est perceptible dans le canon, dans les programmes, les thématiques, les rééditions. Quelles sont les approches employées pour aborder ces objets nouveaux, ou renouvelés ? Quelles relations entretiennent-elles – ou non – avec les études développées antérieurement : les études sur les femmes, les études féministes, les études de genre, et les études sur les sexualités ? Quels sont leurs apports, leurs limites, leurs débats ou leurs éventuels points aveugles ?

Le séminaire propose d’aborder ces questions à partir de recherches récentes ou en cours, individuelles ou collectives, que leur présentation pourra situer par rapport à ces différents termes, qui n’impliquent pas les mêmes points de vue, mais qui sont historiquement liés et que le moment présent appelle à articuler avec une intensité nouvelle. Il s’agit d’interroger la littérature au prisme du genre, mais aussi le genre au prisme de la littérature.

La première séance reviendra sur les notions de « point de vue », de « savoir situés » et de « gaze », et sur l’évolution de leurs emplois. La deuxième s’intéressera aux usages des mythes antiques pour figurer et interroger le genre et ses normes. La troisième se demandera pourquoi et comment ressaisir des figures féminines restées en marge de l’histoire littéraire, notamment à propos des mères de « grands écrivains ».

—

Séance 1, le vendredi 14 février 2025, 15h-18h,

à l’UPEC, salle Érasme (i3-218)

Que font les féminismes au point de vue ?

– Marie-Jeanne Zenetti (Université Lyon 2) : « Penser les savoirs situés et le standpoint féministes depuis les études littéraires » ;

– Azélie Fayolle (Université Libre de Bruxelles) : « Ouvrir le gaze ? Quelques perspectives pour agrandir le regard en études littéraires ».

—

Séance 2, jeudi 3 avril 2025, 16h-19h,

à l’UPEC, salle i1-233

Héritages des mythes antiques : ambivalences et trouble dans le genre

– Blandine Le Callet (UPEC, LIS) : « Héraclès et Achille travestis : dépassement ou confirmation de la binarité de genre ? » ;

– Cassandre Martigny (ENS de Lyon) : « Clytemnestre ou la femme au cœur d’homme : les ambivalences de genre d’une figure mythique ».

—

Séance 3, vendredi 20 juin 2025, 15h-18h,

à l’UPEC, salle Érasme (i3-218)

Enquête ou fiction ? Pourquoi et comment retrouver la mémoire de femmes en marge de l’histoire littéraire et culturelle

– Sarah Al Matary (Université Lyon 2) : « Entre ombre et lumière : réputation et mémoire de deux Jeanne Weil(l) »

– Nathalie Piégay (Université de Genève) : « Marguerite Toucas-Massillon, mère et femme invisibles »

—

Contact : damien.zanone@u-pec.fr

—

Localisation à l’Université Paris-Est Créteil, salles i3-218 et i1-233 :

- en sortant du métro « Créteil Université » (sur la ligne 8) suivre les indications en direction de l’Université. Cela conduit à s’engager sur le « Mail des Mèches » (chemin piétonnier environné d’herbe et fleurs) ;

- après une marche de dix minutes au plus sur ce « Mail des Mèches », prendre la passerelle située sur la droite, qui enjambe une route ;

- le bâtiment I est à l’autre bout de la passerelle. La salle i3-218, est dans l’aile 3 au 2e étage ; la salle i1-233, dans l'aile 1 au 2e étage.