Sylvia Kratochvil, Nouveaux mondes amoureux. Benjamin entre Paris, Moscou et Barcelone

Le sujet qui collectionne les matériaux de ce livre, dans ses déplacements entre Paris, Moscou et Barcelone, est Walter Benjamin. Cet essai rassemble les éclats d’une « utopie de l’amour » qui se dissimule dans l’œuvre du philosophe allemand. Benjamin est à la fois le guide d’un voyage à travers l’imaginaire de l’utopie et le témoin d’une transformation révolutionnaire dans le rapport entre les sexes. Ce périple a lieu à la fin des Années folles ; il mène de la « féerie dialectique » du XIXe siècle à Moscou, et de Claire Démar à Colette, en passant par la conception de la « femme nouvelle ». Le livre est jalonné de textes, y compris des textes inédits en français, qui mettent en évidence les clivages idéologiques qui sous-tendent l’émergence de nos mondes amoureux.

Sommaire…