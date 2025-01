L’empathie au théâtre. Le théâtre de l'empathie. À la croisée de trois cultures (Łódź - Pologne)

(Illustr. : Ernst Ludwig Kirchner, Drei Gesichter, 1929)

Le théâtre constitue un médium privilégié de l’empathie, entendue comme la capacité et la volonté de reconnaître et de comprendre les sentiments, les émotions et les traits de personnalité d’autrui. Le jeu de l’acteur — traditionnellement fondé sur le texte dramatique — repose précisément sur l’incarnation d’un personnage étranger. Confronté à une situation et à des expériences souvent complexes, marquées par l’« altérité » du personnage, le public développe compréhension, compassion, acceptation, voire parfois identification. En tant qu’art vivant, basé sur la co-présence et l’interaction entre l’acteur et le spectateur, le théâtre, grâce à une diversité de moyens d’expression, permet de montrer et de percevoir les émotions des personnages de manière intense et directe. L’empathie générée par le théâtre devient ainsi un levier qui incite le spectateur à réfléchir sur des enjeux sociaux et existentiels variés, favorisant la compréhension des attitudes et expériences différentes tout en créant des liens interhumains. Tout au long de l’histoire du théâtre et du drame, l’empathie a été exploitée pour sensibiliser le public aux problématiques des groupes marginalisés, renforcer les messages appelant à des changements sociaux et encourager l’action. Dans de nombreuses pièces — comme celles de Bertolt Brecht ou d’Augusto Boal — le mécanisme de l’empathie est délibérément utilisé pour provoquer une réaction émotionnelle accompagnée d’une réflexion critique sur la réalité présentée. Ainsi, le théâtre dépasse le statut de simple forme artistique pour devenir un catalyseur d’engagement empathique et un vecteur de dialogue social.

Ces dernières années, on observe un intérêt croissant pour le phénomène de l’empathie, tant dans le domaine des neurosciences que dans celui des sciences humaines au sens large. La capacité de ressentir avec autrui est considérée comme un élément central de la perception et de l’action humaines. En prônant « l’ère de l’empathie » (Frans de Waal), on attend de la culture qu’elle ne se limite pas à encourager son développement : face à la menace d’un conflit mondial ou d’une catastrophe climatique, elle est perçue comme un facteur clé du devenir de la civilisation. Ce colloque vise à comparer les différentes manifestations de l'empathie dans les œuvres théâtrales et dramatiques, depuis le modernisme jusqu'à nos jours, tout en laissant une place aux références antérieures. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux thématiques suivantes :

- l’empathie envers les victimes de guerres et d’expulsions,

- l’empathie envers les réfugiés,

- l’empathie envers la nature et le climat,

- l’empathie envers les animaux,

- l’empathie envers les femmes discriminées,

- l’empathie envers les minorités ethniques et religieuses,

- l’empathie envers les minorités sexuelles et les problématiques liées à l’identité de genre,

- l’empathie envers les malades et les personnes en situation de handicap,

- l’empathie envers la vieillesse et la laideur,

- l’empathie envers la pauvreté et l’exploitation…

Le colloque se veut un espace d’échange d’idées et d’analyses, ainsi qu’une plateforme pour présenter de nouvelles lectures et interprétations de l’empathie comme élément clé du théâtre et du drame, tant contemporain qu’historique. La thématique proposée ne prétend pas épuiser l’ensemble des problématiques liées au sujet. Il s’agira également d’examiner les méthodes et moyens par lesquels l’empathie est générée dans les spectacles théâtraux et les textes dramatiques.

Inspiré par la noble idée du Triangle de Weimar, ce colloque se veut tripartite. Cela ne signifie pas que la participation soit réservée aux chercheurs et chercheuses de France, d’Allemagne et de Pologne, ni que les thématiques abordées soient strictement limitées à ces trois aires culturelles. Cependant, les langues principales des trois sections du colloque seront le français, l’allemand et le polonais, avec l’anglais comme lingua franca contemporaine.

L’objectif du colloque est d’approfondir la réflexion sur le rôle de l’empathie dans le théâtre et le drame, en tenant compte des défis géopolitiques contemporains. Nous souhaitons que des chercheurs et chercheuses de divers horizons tentent de répondre à la question suivante : comment l’art théâtral peut-il servir d’outil pour construire des ponts entre les cultures et les nations, particulièrement à une époque marquée par des tensions internationales croissantes ? En analysant des spectacles de théâtre, des textes dramaturgiques et des pratiques théâtrales issus de différents pays, nous aspirons à examiner comment le théâtre peut contribuer à la compréhension mutuelle, à la tolérance et à l’empathie, tout en constituant une plateforme de réflexion critique sur les conflits et défis contemporains.

Le colloque se tiendra à la Faculté de Philologie de l’Université de Łódź, du 23 au 25 octobre 2025.

Pour les participants, les frais d’inscription s’élèvent à 650 PLN / 150 euros, cette somme couvrant l’hébergement à l’Hôtel Universitaire, la participation au colloque, les documents de conférence, les déjeuners, les pauses-café et le dîner de gala.

Les propositions (comprenant une biographie et un court résumé) sont à envoyer par voie électronique avant le 15 mai 2025 à l’adresse suivante : empathie@uni.lodz.pl

Organisation :

Tomasz Kaczmarek, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak

