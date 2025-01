XVIe Colloque international d'Argotologie "Roman noir, roman policier" (Budapest)

XVIe COLLOQUE INTERNATIONAL D’ARGOTOLOGIE

« Roman noir, roman policier »

ORGANISATEURS :

Centre Interuniversitaire d’Études Françaises et Département d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd (ELTE), Budapest

Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne, Université Paris Cité

DATE : 23-25 juin 2025

LIEU : Faculté des Sciences Humaines de l’Université Eötvös Loránd (ELTE), 1088 Budapest Múzeum krt. 4., Hongrie.

COMITÉ D’ORGANISATION

Dávid Szabó (ELTE)

Máté Kovács (ELTE)

Jean-Pierre Goudaillier (Université Paris Cité)

Petra Takács (ELTE)

Suite aux Colloques d’Argotologie (Besançon 1989, Budapest 2005, Łódź 2008, Brno 2010, Leipzig 2011, Innsbruck 2012, Łódź 2013, Budapest 2014, Alicante 2015, Ljubljana 2016, Leipzig 2017, Łódź 2018, Paris 2019, Prague 2023 et Łódź 2024), qui ont permis des échanges scientifiques entre enseignants et chercheurs s’intéressant aux variétés périphériques, aux niveaux de langue non standard et aux registres argotiques des langues, le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises et le Département d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest, avec la contribution de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université Paris Cité, organisent le seizième Colloque international d’Argotologie qui se déroulera à Budapest du 23 au 25 juin 2025.

Le colloque de 2025 traitera d’une branche particulière de la littérature, des romans noirs et des romans policiers, les « polars », à partir de différents axes de réflexion et divers champs de recherche (linguistique, analyse du discours, littérature, didactique des langues, traduction…), en vue d’en dégager les particularités linguistiques, stylistiques, littéraires voire sociologiques ou identifier les enjeux pédagogiques ou traductologiques.

Le roman noir et le roman policier, deux catégories qui peuvent être très proches mais aussi relativement éloignées l’une de l’autre, se caractérisent par une intrigue, des situations, une vision du monde ou des personnages spécifiques à ces genres. Sans oublier leur langage qui dans le cas de notre colloque semble leur composante la plus intéressante : souvent de ton familier, plus ou moins riche en éléments populaires voire argotiques. La présentation et l’analyse des variétés périphériques dans le langage de romans noirs et romans policiers, écrits en français ou dans une autre langue, pourraient constituer un des principaux axes de notre colloque.

Les communications pourront s’orienter, à titre d’exemple et sans prétendre à l’exhaustivité, autour des axes thématiques suivants :

Quelles sont les caractéristiques du langage des romans noirs et des romans policiers d’un point de vue lexical, phraséologique, morphosyntaxique, stylistique, discursif voire sociolinguistique ?

Quelle est la fonction du choix de ce type de langage ?

Quelles sont les représentations lexicographiques, des glossaires aux dictionnaires, du langage des romans noirs et des romans policiers ?

Quels sont les problèmes posés par la traduction des romans de ce type ?

Quelle place leur réserve-t-on dans la littérature ?

Quel est le rapport entre ces genres littéraires et le théâtre et surtout le cinéma ?

Comment utiliser leur contenu ou leur langage dans l’enseignement des langues étrangères ?

À notre colloque d’apporter des éléments de réponse aux questions mentionnées, ainsi qu’à bien d’autres questions que nous n’avons pas eu la possibilité de poser ici.

Comme pour chaque colloque, toute proposition de communication sera soumise à l’approbation du comité d’organisation.

LANGUE DU COLLOQUE : français

MODALITÉS DE PARTICIPATION : le colloque est ouvert aux enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants de toutes disciplines.

Les personnes désirant intervenir sont invitées à soumettre le titre et le résumé de leur communication (1500 à 2000 signes), accompagnés de 3-5 mots-clés, ainsi que d’une courte bibliographie et d’une brève présentation du chercheur à : cief@btk.elte.hu

Date limite de soumission des propositions : 14 février 2025

Date d’envoi des notifications d’acceptation : 14 mars 2025

FRAIS D’INSCRIPTION :

Enseignants-chercheurs, chercheurs : 120 Euros

Doctorants, étudiants : 60 Euros

CONTACT pour toutes informations : cief@btk.elte.hu