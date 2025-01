Verónica Estay Stange, La postmémoire à l'œuvre. Art et traumatisme politique à travers les générations

Les traumatismes collectifs, éprouvés individuellement par les victimes, se transmettent-ils à leurs descendants ? Les enfants de torturés gardent-ils quelque trace de la torture ? Si oui, qu’en font-ils ? Le terme « postmémoire », proposé par Marianne Hirsch (Columbia University), désigne ce phénomène. On en développe ici une théorie générale, en examinant la postmémoire à l’œuvre, et surtout en explorant la manière dont elle fait œuvre.

Le travail de la postmémoire au sein de la création est ainsi l’objet de ce livre. L’analyse d’une centaine d’œuvres littéraires et de productions artistiques en lien avec les dictatures d’Amérique du Sud (Argentine, Chili) et d’autres régions géopolitiques permet d’en dégager le modèle dans le champ de l’esthétique contemporaine. Cette recherche est ancrée dans une expérience vive : celle d’une fille de survivants de la dictature chilienne, et nièce d’un responsable de crimes contre l’humanité.

Verónica Estay Stange est maître de conférences HDR à l’Université Paris Cité. Ses recherches sont notamment consacrées aux rapports entre art et politique, dans le cadre de la mémoire et la postmémoire des grands traumatismes collectifs en Amérique du Sud (Chili, Argentine).