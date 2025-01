Imaginaires et pratiques de la fête : enjeux culturels, politiques et économiques (Revue Internationale des Langues Étrangères Appliquées, RILEA)

Appel à contributions

Revue Internationale des Langues Étrangères Appliquées (RILEA)

Imaginaires et pratiques de la fête : enjeux culturels, politiques et économiques

Rites et rituels, fêtes populaires et religieuses, festivals et festivités, célébrations carnavalesques et évènements festifs en tout genre nourrissent les imaginaires collectifs et reflètent les spécificités et les échanges entre les langues et les cultures. Ces moments de joie, d’exubérance et de partage, fondamentalement ancrés dans le quotidien et le tissu social, impliquent un travail de gestion de manifestations et de projets culturels et contribuent aussi à la valorisation, la pérennisation et la sauvegarde du patrimoine.

Ces événements font partie intégrante des industries du spectacle, du divertissement, des arts vivants et de la bienfaisance, industries qui présentent un intérêt croissant pour le cursus de Langues Étrangères Appliquées (LEA), tant en termes d’enseignement que de recherche. En effet, l’événementiel, l’art et la culture sont intrinsèquement liés à la communication, au tourisme, à la médiation culturelle, à la gestion financière ou encore à la programmation d’événements. Si le secteur de l’évènementiel repose traditionnellement sur des liens extrêmement forts avec l’industrie du tourisme et dépend largement des politiques publiques territoriales, il s’ouvre aussi à de nouveaux enjeux politiques, économiques et durables, croisements et emprunts culturels, dynamiques intersectionnelles, plaisirs et amusements, et expériences diversifiées et innovantes. C’est justement par sa nature à la fois multiculturelle et protéiforme que la fête est au cœur des préoccupations et des exigences linguistiques, socio-culturelles et professionnalisantes qui confèrent à la filière LEA sa spécificité. Les fêtes et les festivités constituent aussi fréquemment des formes d’action politique et de performativité subversive qui mettent en scène des imaginaires et des pratiques de la rupture, du débordement et de la démesure. Aux transports et voluptés du monde de la fête, s’ajoute l’aspect plus solennel des commémorations et des célébrations collectives.

La Revue Internationale des Langues Étrangères Appliquées (RILEA) propose d’aborder la réflexion autour de l’univers de la fête en s’intéressant aux axes suivants :

— Histoire et culture des festivals (musique, cinéma, art, œno-gastronomique) en Europe et dans le monde

— Aspects sociologiques et économiques de la fête

— Gestion et marketing des projets culturels

— Tourisme et médiation culturelle

— Enjeux de durabilité dans les festivals et événements culturels

— Enjeux linguistiques et modes d’expression des festivités

— Le monde du spectacle vivant et le spectacle de rue

Cet appel encourage les contributions sous forme d’articles académiques ainsi que des témoignages, des entretiens et états de lieux dans les domaines concernés. Les articles pourront être rédigés dans les principales langues des formations LEA : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, russe. Pour toute autre langue, l’accord du comité de direction de la revue sera nécessaire.

Les résumés (500 mots) accompagnés d’une brève biobibliographie devront être envoyés avant le 31 mars 2025 à Annette LENSING (annette.lensing@unicaen.fr) et Marcin STAWIARSKI (marcin.stawiarski@unicaen.fr). Les réponses seront envoyées aux auteures le 15 avril et les contributions devront être soumises au plus tard le 30 juin 2025.

