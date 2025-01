Anatomie linguistique et littéraire du geste (Galaţi, Roumanie)

Le Centre de recherches Théorie et Pratique du Discours, le Centre de Réussite Universitaire et le Département de langue et littérature françaises de la Faculté des Lettres de l’Université « Dunărea de Jos » [Le Bas Danube] de Galaţi, Roumanie, vous convient à participer au colloque international organisé dans le cadre des Journées Francophones de Recherche en Lettres.

Ce colloque propose de revisiter le domaine de la gestualité en tant que « sémiotique non-verbale » (Grigorij Krejdlin, 2008 : 3)[1]. Envisagée dans une définition élargie, la gestualité recouvre une variété de domaines tels que le paralinguistique, le kinésique, l’occulecique, l’auscultique, la gaptique, la gastique, l’olfaltique, la proxémique (Ibidem), autant de sources et de voies de signifier avec le corps. En dépit de cette segmentation théorique, nous plaidons pour une perspective intégrative sur la gestualité qui accommode l’approche des « gestes complexes » (Calbris, 2001 : 143)[2] et une interprétation plus facettée des signes gestuels.

L’étude de la langue du corps se situe à la frontière de diverses disciplines, vu que c’est à travers le corps que l’individu a configuré et médié son interaction avec le monde environnant et l’autrui. Afin d’engager une réflexion ciblée et nuancée sur la gestualité, de surprendre les variations fonctionnelles des gestes et leurs spécificités, deux volets – linguistique et littéraire – seront privilégiés dans ce colloque qui se veut un cadre d’échange sur les enjeux objectifs et (inter)subjectifs liés aux gestes, aux construits culturels dont ils sont porteurs, à leur polyvalences cognitives et émotionnelles. À cet effet, nous proposons les axes thématiques suivants, qui restent toutefois ouverts à d’autres propositions et orientations liées à la thématique du colloque dans les domaines linguistique et littéraire :

- l’exécution gestuelle mise à la loupe

- les gestes comme substituts de la parole

- les enjeux de la gestualité dans l’interaction

- paroles variées sur la gestualité

- féminité et masculinité dans la gestualité discursive

- la discursivité des gestes

- le rôle de la gestualité dans l’acquisition du langage

- l’esthétique littéraire du geste

- le geste littéraire comme fragment de vie

- poétique du geste

—

Modalités d’envoi des propositions de communication

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse : Alina.Ganea@ugal.ro

La date butoir de réception des propositions est fixée au 20 mars 2025.

Format

La proposition de communication comprendra :

- un résumé de 300-400 mots où seront clairement précisés l’objectif de la communication, l’originalité de la démarche, la méthodologie utilisée, de même que les résultats escomptés

- 3-5 mots-clés

- une bibliographie pertinente pour la recherche envisagée (5-7 titres au maximum)

- l’indication de l’axe privilégié

- quelques mots de présentation du chercheur.

Le nom du fichier électronique avec la proposition de communication devra comprendre le prénom et le nom de l’auteur sans espace (par ex. EugèneIonesco)

Présentation des communications

Le temps alloué à chaque communication est de 20 minutes, suivi de 10 minutes de discussions / questions.

Les communications seront organisées en sections thématiques.

Le colloque sera organisé en mode hybride. Les frais de transport et d’hébergement seront à la charge des intervenants qui feront le choix du présentiel.

Publication

À la suite du colloque, une sélection des communications présentées sera publiée dans la revue Mélanges francophones, no. 23/2025, vol. XX, ISSN : 1843-8539, revue enregistrée dans les BDI EBSCO et ERIH PLUS et subventionnée par l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, à paraître en 2026.

La publication est seulement envisagée pour les communications effectivement présentées lors du colloque, transmises dans les délais, formatées conformément aux consignes de rédaction et ayant reçu un avis positif à la suite d’une évaluation scientifique en aveugle.

Veuillez retenir que les organisateurs ne pourront pas prendre en charge l’envoi par la poste du volume imprimé. En revanche, ils enverront aux contributeurs un scan d’après leurs articles respectifs.

La langue du colloque et de la publication est le français.

—

Calendrier du colloque :

le 20 janvier 2025 – lancement de l’Appel à communication

du 20 janvier 2025 au 20 mars 2025 – dépôt des propositions de communication

le 25 mars 2025 – avis du comité scientifique et notification envoyée aux intervenants retenus

du 25 mars au 06 avril 2025 – confirmation de participation de la part des intervenants retenus

les 8-9 mai 2025 - déroulement du colloque

jusqu’au 31 septembre 2025 – envoi des articles aux évaluateurs pour procéder à l’expertise en double aveugle

septembre 2026 – parution des actes en volume

—

Comité scientifique

Elizabeth DUROT-BOUCÉ, Université du Havre, France

Anna DUTKA-MANKOWSKA, Université de Varsovie, Pologne

Anca GÂȚĂ, Université « Dunărea de Jos », Galați, Roumanie

Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ, Université Nationale d’Éducation à Distance, Madrid, Espagne

Ion GUȚU, Université d’État de Moldavie

Mohammed JADIR, Université de Casablanca, Maroc

Lydia SCIRIHA, Université de Malte, Malte

Carmen Ştefania STOEAN, Académie des Sciences Économiques, Bucarest, Roumanie

Isabel UZCANGA VIVAR, Université de Salamanque, Espagne

Organisation du colloque

Alina Ganea, Université « Dunărea de Jos », Galați, Roumanie





[1] Grigorij, Krejdlin (2008). « Le langage du corps et la gestuelle (kinésique) comme champs de la sémiotique non-verbale : idées et résultats ». In Galina Kabakova et Francis Conte (dir.) Cahiers slaves, Le corps dans la culture russe et au-delà, n°9 : 1-23.

[2] Calbris, Geneviève (2001). « Principes méthodologiques pour une analyse du geste accompagnant la parole ». In Mots, n°67 : 129-148.