Beaumarchais penseur des Lumières, en sa correspondance (Strasbourg & en ligne)

Journées d’étude organisées par l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (IRCL, UMR 5186 du CNRS, Université Paul-Valéry Montpellier et Ministère de la Culture), en partenariat avec l'ITI Lethica, Institut Thématique Interdisciplinaire labellisé par l'Université de Strasbourg, le CNRS et l'Inserm, dans le cadre du programme ITI 2021-2028, avec le soutien de l'ANR : Projet @rchibeau (Archives numériques de la correspondance et des papiers manuscrits de Beaumarchais)

Amphithéâtre Alain Beretz, Présidence de l’Unistra

20A rue René Descartes, 67000 Strasbourg

Entrée libre sans inscription

Pour suivre les conférences en direct : https://lethica.unistra.fr

Appel à communications…

—

Programme :



Jeudi 27 février 2025

9h00 Accueil et mot de bienvenue par Anthony Mangeon (Université de Strasbourg / Lethica)

Claude Klein (Université de Strasbourg) : Les recherches sur le dix-huitième siècle à Strasbourg : une brève histoire intellectuelle

Emmanuelle Sempère et Linda Gil : Introduction & actualité du projet @rchibeau & des recherches dans les archives alsaciennes et allemandes

Session 1. Présidence : Sarah Benharrech (University of Maryland)

10h00 Jean Goldzink (ENS Paris), « Réflexions sur l'autoreprésentation épistolaire d’un homme des Lumières »

10h30 Bénédicte Obitz (Le Mans Université), « Lettre ouverte et opinion publique : l'engagement épistolaire de Beaumarchais » (visioconférence)

11h00 Emmanuelle Sempère (Université de Strasbourg), « L'éloquence de l'adresse au public chez Beaumarchais (scène théâtrale, scène épistolaire, scène judiciaire) »

11h30 Discussion

Session 2. Présidence : Béatrice Guion (Université de Strasbourg)

13h15 Halima Ouanada (Université de Tunis El Manar), « Beaumarchais et les femmes ou la lettre pour repenser le féminin au siècle des Lumières »

13h45 Stéphane Pujol (Université Toulouse Jean-Jaurès), « Éthique et politique de la gaieté chez Beaumarchais »

14h15 Discussion

15h00 Visite des Archives municipales : présentation des fonds dix-huitiémistes et des documents relatifs à Beaumarchais et à ses activités dans la région alsacienne, par le conservateur Gilles Le Berre.



Vendredi 28 février 2025

Session 3. Présidence : Gilles Montègre (Université Grenoble-Alpes)

9h00 Éric Francalanza (Université de Bretagne Occidentale), « Beaumarchais et le pouvoir : leçons provisoires d'un état de la correspondance »

9h30 Franck Salaün (Université Paul-Valéry Montpellier), « Éthique conquérante et esprit du libéralisme : à l'assaut des privilèges »

10h00 Claude Klein (Université de Strasbourg), « Les leçons de l'exil : Beaumarchais à Hambourg. Premier inventaire des lettres d'Allemagne »

10h30 Discussion

11h00 Pause

11h30 Frédéric Calas (Université Paul-Valéry Montpellier), « Sur la Liberté : des affaires d'Amérique au Mariage de Figaro »

12h00 Amirpasha Tavakkoli (Sciences Po Paris), « Beaumarchais et la Guerre d'Indépendance Américaine : correspondance avec Chevalier d’Eon et Arthur Lee »

12h30 Discussion

Session 4. Présidence : Isabelle Laboulais (Université de Strasbourg)

14h00 Guillaume Nicoud (Archivio del Moderno, Università della Svizzera italiana, Accademia di architettura), « Beaumarchais face à Turenne et au patrimoine d'Ancien Régime » (visioconférence)

14h30 Flavio Borda D'Aguà (Bibliothèque de Genève, Institut et Musée Voltaire), « Voltaire, Beaumarchais et l'émergence des droits d'auteur : prolégomènes d'une révolution intellectuelle »

15h00 Linda Gil (Université Paul-Valéry Montpellier), « Politique du livre chez Beaumarchais : l'archive épistolaire de Kehl »

15h30 Discussion

16h00 Pause

16h15 Séminaire d'équipe ouvert aux participants : prospections et inventaire de la correspondance. Perspectives de collaboration.