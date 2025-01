La voix des mots: fenêtres de l’évolution au sein des communautés francophones (Colloque CEFCO 2025, Vancouver)

« Je crois au pouvoir et à la force des mots » -Malala Mousafzai (Nations Unies, 2013)

« Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté » -de Confusius

« […] Par tout un réseau de représentations codées et de signes qui sont autant de pare-chocs opposés à la dureté du monde, nous enveloppons, nous filtrons et du même coup nous maîtrisons le réel extérieur » -Daniel Bougnoux

En ces temps post-Covid où les débats se polarisent autour de questions sociales, culturelles, éducatives, idéologiques et politiques pour n’en nommer que quelques-unes, le pouvoir des mots reprend une vitalité en (re-)définissant, ou se (ré-)appropriant des concepts, marquant les nouvelles réalités et les tendances sociales ou introduisant de nouvelles perspectives sur le vécu. Les communautés francophones en contexte minoritaire n’échappent pas au pouvoir des mots, qui sont non seulement les témoins historiques privilégiés des changements et des vitalités linguistiques et culturelles, mais aussi des dynamiques et nouvelles tendances qui les influencent, les démarquent et les habitent au présent.

Les mots traversent les frontières des domaines de recherche : les mots de la mémoire (histoire), les mots du pouvoir et du changement (sciences politiques et sociales), les mots qui nomment, divisent, discriminent ou unissent (lexicologie, éducation, sociolinguistique) les mots qui créent, décrivent, influencent ou (ré-)inventent la voix (littérature, poésie, linguistique, communication, etc.) sans oublier les mots des idéologies et des causes qui (re-)façonnent notre pensée.

Ouvert aux chercheur.es, aux étudiant.es, ainsi qu’aux acteurs et actrices des communautés francophones, le 29e colloque du Centre d’études franco‑canadiennes de l’Ouest ( CEFCO Université de Saint-Boniface) invite des propositions de communication individuelle ou de groupe (table ronde) en séance thématique regroupant 3 ou 4 intervenants et qui s’inscrivent, sans toutefois s’y limiter, dans une thématique de la voix des mots.

Pour plus de d’informations sur les thématiques et la soumission de propositions de communications et tables rondes, veuillez consulter notre page Appel à contributions…