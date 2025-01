" Baudelaire et l’individualisme", par Alexandre de Vitry (Séminaire du Groupe Baudelaire, ENS Paris)

Alexandre de Vitry (Sorbonne Université), « Baudelaire et l’individualisme »

Jeudi 23 janvier 2025, 16h-18h.

Paris, École normale supérieure (45 rue d’Ulm), Salle des Actes.

Notre présentation fera converger deux approches : nous examinerons le rapport de Baudelaire à la question de l’individualisme telle qu’elle se pose en son temps (le mot apparaissant dans les années 1820 et prenant tout son essor durant la monarchie de Juillet), mais nous croiserons cette perspective avec la réception de Baudelaire dans les dernières années du XIXe siècle, où se consolide une controverse concernant « l’individualisme littéraire » présent et passé, et où Baudelaire joue un rôle central (notamment à cause de ses Œuvres posthumes publiées en 1887).

Alexandre de Vitry est maître de conférences en littérature française à Sorbonne Université. Il est notamment l’auteur de trois essais : L’Invention de Philippe Muray (2011), Conspirations d’un solitaire. L’individualisme civique de Charles Péguy (2015), Le Droit de choisir ses frères ? Une histoire de la fraternité (2023). Il a également édité ou coédité les œuvres de Charles Péguy, de Julien Green, d’Alain, de Proust et d’André Suarès.