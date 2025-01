Au miroir de l'autre. Port-Royal et la Société de Jésus (Lycée Louis le Grand, Paris)

AU MIROIR DE L’AUTRE. PORT-ROYAL ET LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS

AMPHITHÉÂTRE CHÉREAU – LYCÉE LOUIS LE GRAND

123, RUE SAINT-JACQUES, 75005 PARIS

16, 17 OCTOBRE 2025

Qu’est-ce qu’un jésuite, demande Pierre-Antoine Fabre dans l’introduction de la somme

qu’il a dirigée récemment : « Pas plus que les“ jansénistes ” ou les “ dominicains ”, les jésuites ne

se sont désignés eux-mêmes comme tels. […] Pourquoi cette difficulté à se nommer ? Parce que

se nommer, c’est se distinguer, c’est se séparer, alors que chacune de ces institutions ou chacun de

ces courants de pensée et d’existence (si l’on pense au jansénisme) se sont eux-mêmes conçus

comme l’expression la plus pure du message évangélique 1 . »

Si la Compagnie de Jésus a été officiellement fondée avant la réforme de l’abbaye de Port-Royal,

les deux mouvements sont contemporains et s’agitent au souffle des mêmes crises spirituelles,

théologiques, intellectuelles, sociales et politiques. Jésuites et jansénistes forment un duo infernal.

On les étudie donc le plus souvent sous le prisme de l’hostilité – réelle – ou de l’antagonisme,

mais rarement sous celui de leurs relations spéculaires et de leur identité. On ne peut pourtant pas

résumer les relations entre ces deux grands pôles de la spiritualité catholique aux seuls

antijésuitisme et antijansénisme, qui les dépassent sans pour autant les résumer.

Entre les XVII e et le XVIII e siècles, jésuites et jansénistes ont donc été confrontés aux

mêmes questionnements et ont élaboré des réponses différentes et parfois même se sont

rapprochés comme dans l’affaire du quiétisme. Historien et jésuite, Michel de Certeau distingue,

en effet, quatre points de rencontre entre la Compagnie et Port-Royal sur les sujets de la morale,

la place du chrétien dans l’ordre du monde et de la politique – entre séculier et régulier –, le

rapport de la théologie aux pratiques ainsi que les interventions dans le comportement social, tant

dans le domaine cultuel que dans la vie civile 2 . Port-Royal et la Compagnie de Jésus apparaissent

ainsi comme deux faces d’une même médaille, deux visages d’un même Janus bifrons et c’est bien

ce que ce colloque se propose d’explorer.

À partir d’un corpus bibliographique et scientifique déjà très développé, mais encore trop

cloisonné, il s’agira d’étudier à les relations entre jésuites et jansénistes afin de sortir de la vision

communément admise et développée de mondes n’interagissant que sur la modalité polémique et

critique.

Les propositions pour ce colloque interdisciplinaire, pourront notamment s’organiser

autour de cinq thématiques

1. PRATIQUES DE DÉVOTIONS

1 Pierre-Antoine Fabre, « Pari impossible, pari nécessaire », dans Pierre-Antoine Fabre et Benoist Pierre (dir.),

Les Jésuites, histoire et dictionnaire, Paris, Bouquins éditions, 2022, p. xi.

2 Michel de Certeau, « Histoire des jésuites », dans id., Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, Paris,

Gallimard / Le Seuil, 2005, p. 155-194 et en particulier, p. 181.

Dans ce domaine, des proximités entre les deux courants semblent a priori évidentes :

fabrication et usage des reliques, des objets sanctifiés, ou encore rapport aux images… Pour

autant, chaque groupe possède-t-il des spécificités ? Les rapports à la sainteté et aux miracles

pourront par exemple être interrogés.

2. PRATIQUES INTELLECTUELLES ET THÉOLOGIQUES

Outre le célèbre corpus de controverse, Port-Royal et la Société de Jésus ont œuvré à la

réalisation d’ouvrages scientifiques et didactiques. Ils se sont également illustrés dans la pratique

de la prédication, de la direction de conscience, de la pastorale et de la théologie.

3. POLÉMIQUES

De la publication de la constitution Unigenitus au bref de suppression Dominus ac Redemptor, les

débats du XVIII e siècle recyclent en grande partie les querelles du siècle précédent. La

concurrence mémorielle semble alors fixer des antagonismes réels ou imaginaires, mis en scène

devant le tribunal de l’opinion publique naissante.

4. ENJEUX POLITIQUES

L’opposition entre jésuites et jansénistes met en œuvre tous les ressorts ecclésiologiques et

politiques qui agitent les relations entre l’Église et l’État du XVII e au XIX e siècle. Au moment où

les rapports du politique et du religieux se transforment – gallicanisme en France et régalisme en

Europe – comment ces hommes prennent-ils part au débat ?

5. PROLONGEMENTS ET ACTUALITÉ

La longue histoire des relations entre jésuites et jansénistes trouve un nouveau départ avec le

rétablissement de la Compagnie en 1814 et la polémique enflamme tout le XIX e siècle. Si les

débats sont aujourd’hui plus apaisés dans leur expression, les questions soulevées par ces siècles

de polémique conservent toute leur acuité, comme en témoigne la lettre apostolique du pape

François, Grandeur et misère de l’homme, publiée en 2023 à l’occasion du quadri-centenaire de la mort

de Blaise Pascal.

—

Olivier ANDURAND, Valérie GUITTIENNE-MÜRGER, Philippe LUEZ, Pierre WACHENHEIM

Les propositions devront être envoyées avant le 1 er mars 2025 à l’adresse suivante :

colloquejesuitesapr2025@gmail.com

—

