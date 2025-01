L’Image-mouvement et L’Image-temps de Gilles Deleuze : usages contemporains d’une pensée du cinéma (Paris 8)

L’Image-mouvement et L’Image-temps de Gilles Deleuze :

usages contemporains d’une pensée du cinéma

Colloque international

5, 6 et 7 novembre 2025

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

[English version below]

L’automne 2025 marquera les quarante ans de la parution du second tome du diptyque de Gilles Deleuze sur le cinéma, L’Image-temps. Ce sera l’occasion, pour clore l’année du centenaire de sa naissance, de célébrer le philosophe et son importance pour la pensée du septième art en nous intéressant collectivement aux usages présents de L’Image-mouvement et de L’Image-temps dans les études cinématographiques. Seront ainsi attendues des propositions de communication portant sur des reprises ou variations des éléments de la pensée deleuzienne du cinéma : les divers signes visuels et sonores de la classification proposée par le philosophe, les différents régimes d’images, les concepts suscités par les formes filmiques elles-mêmes (« voyants », « espaces quelconques », « clichés », « puissances du faux »…), l’éthique appelée de ses vœux par Deleuze dans le passage d’un volet à l’autre de son essai, la politique des images qui s’affirme dans L’Image-temps, etc.

En ce sens, il s’agira moins d’explorer la genèse de cet essai mondialement traduit et sur lequel d’importants commentaires existent déjà, que d’en étudier les usages au regard de la variété des thématiques qui en constituent l’actualité pour nous qui le lisons aujourd’hui : l’écriture de l’histoire par les films, les rapports tourmentés entre cinéma et politique, les relations contrariées entre les formes filmiques et d’autres régimes d’images en mouvement (télévision, jeu vidéo, réseaux sociaux…), mais encore les liens en devenir entre montage et narration, les conditions de production des films dans un environnement de plus en plus contraint financièrement, l’évolution de la gestuelle des actrices et acteurs à l’ère des nouvelles images. Autant de perspectives de recherche qui ont trait aussi bien à la théorie qu’à la pratique du cinéma, que ce colloque aimerait investir à la lumière d’un état de la production cinématographique que la pensée de Deleuze nous permet de cartographier de façon à la fois distanciée (suivant un point de vue critique) et immanente (en s’immergeant dans la matière des films).

Nous invitons donc les futur.e.s contributeur.rice.s à ne pas considérer leurs réemplois, reprises ou prolongements de la théorie deleuzienne en les concevant comme clos sur celle-ci, enfermés dans le seul commentaire du diptyque deleuzien. Il s’agit davantage de les projeter en direction de domaines ou terrains d’investigations filmiques propres à chacun.e, possiblement étrangers au philosophe, tout en s’efforçant de les brancher sur un dehors contemporain, le nôtre, qui laisse entrevoir les usages au présent d’une pensée du cinéma en devenir. De tels usages ne sauraient ainsi se limiter à la seule exégèse conceptuelle et pourront également relever d’une création cinématographique et audiovisuelle dont les dialogues avec la pensée deleuzienne des images seront les bienvenus.

Les transformations technologiques que l’image en mouvement a connues depuis quarante ans invitent à renouveler, voire à remodeler, les concepts des Cinémas pour les rendre opérants dans les configurations actuelles de profusion de nouveaux types d’images et de supports. « L’art du contrôle » que Deleuze évoque en 1986 dans sa « Lettre à Serge Daney » – qui suppose un double rapport d’immersion et de déconstruction des flux d’images – est plus que jamais d’actualité. Cela sans oublier combien la condition « spectatorielle » décrite par Deleuze via son « métacinéma » inspiré de Bergson, où nous sommes toutes et tous une image parmi une infinité d’autres qui nous traversent en tous sens, peut nous permettre de saisir les coordonnées de nos environnements médiatiques actuels. Nous sommes en ceux-ci exponentiellement assaillis d’images, lesquelles relèvent bien souvent de forces sociales, politiques ou industrielles, profondément assujettissantes, et dont la génération peut même désormais se passer de l’action humaine avec le développement des intelligences artificielles.

Dans les « chaînes d’images » que nous formons volontairement ou non – pour reprendre une expression du film d’Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard, Ici et ailleurs, si important pour Deleuze –, se logent de plus en plus insidieusement des « mots d’ordre » influençant nos manières de voir et de penser, d’agir et de parler, en les appauvrissant à l’extrême. Comment sortir des seuls « clichés » qui nous sont imposés et nous somment de supporter même ce qu’il y a de plus « intolérable » ? Comment échapper à ces « schèmes sensori-moteurs » qui occultent l’injustice, la violence et la mort, lesquelles devraient pourtant nous bouleverser, ou du moins nous sortir de l’indifférence ? Tel sera l’un des enjeux, et non des moindres, d’une condition médiatique à laquelle il nous appartient de faire face, à partir de la pensée du cinéma de Deleuze et à travers les territoires filmiques de chacun.e.

—

Les propositions de communication sous la forme de résumés (4000 signes maximum) rédigés en français ou en anglais devront être soumises à l’adresse colloquedeleuze2025@gmail.com d’ici le 15 mars 2025 et être accompagnées de brèves biobibliographies du ou des auteur.rice.s. Après évaluation par le comité scientifique, les réponses aux propositions seront données à partir du 20 avril 2025.

—

Comité d’organisation :

Jacopo Bodini (Université Lyon 3), Stanislas de Courville (Université Paris 8), Cécile Sorin (Université Paris 8) et Dork Zabunyan (Université Paris 8)

Comité scientifique :

Nico Baumbach (Columbia, New York), Christa Blümlinger (Paris 8), Roberto De Gaetano (Université La Sapienza, Rome), Judith Michalet (Paris 1), Caroline San Martin (Paris 1), Guillaume Sibertin-Blanc (Paris 8).

—

Bibliographie indicative sur Gilles Deleuze et sa pensée du cinéma :

The Movement-Image and The Time-Image by Gilles Deleuze:

contemporary uses of film thinking

International Symposium

5, 6 and 7 of November, 2025

University of Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

Autumn 2025 marks the fortieth anniversary of the publication of the second volume of Gilles Deleuze’s diptych on cinema, The Time-Image. As the centenary of his birth draws to a close, this will be an opportunity to celebrate the philosopher and his importance for thinking about the seventh art, by collectively exploring the current uses of The Movement-Image and The Time-Image in film studies. Proposals are invited for papers on the revival or variation of elements of Deleuzian thinking on cinema: the various visual and sound signs of the classification proposed by the philosopher, the different regimes of images, the concepts raised by filmic forms themselves (“voyants”, “various spaces”, “clichés”, “powers of the false”...), the ethics called for by Deleuze in the passage from one part of his essay to the other, the politics of images asserted in The Time-Image, etc.

In this sense, the aim is not so much to explore the genesis of this essay, which has been translated worldwide and on which important commentaries already exist, as to study its uses in relation to the variety of themes that constitute its topicality for us who read it today: the writing of history through films, the tormented relationship between cinema and activist commitment, the thwarted relations between filmic forms and other regimes of moving images (television, video games, social networks...), but also the evolving links between editing and narration, the conditions of film production in an increasingly financially constrained environment, the evolution of the gestures of actresses and actors in the age of new images. This colloquium aims to explore these research perspectives, which relate to both the theory and practice of cinema, in the light of a state of film production that Deleuze’s thought enables us to map in a way that is both distanced (from a critical point of view) and immanent (by immersing ourselves in the material of films).

We therefore invite future contributors not to consider their re-employments, reworkings or extensions of Deleuzian theory as closed in on it, enclosed in the sole commentary on the Deleuzian diptych. Rather, we need to project them towards our own fields of filmic investigation, possibly foreign to the philosopher, while striving to connect them to a contemporary outside world, our own, which gives us a glimpse of the present-day uses of a cinema thought in the making. Such uses cannot be confined to conceptual exegesis alone, and may also involve cinematographic and audiovisual creations in dialogue with Deleuzian thought on images.

The technological transformations that the moving image has undergone over the past forty years call for a renewal, even a remodeling, of the concepts of Cinema 1 and Cinema 2 to make them operative in today’s configurations of profusion of new types of images and media. The “art of control” evoked by Deleuze in his 1986 “Letter to Serge Daney” – which presupposes a dual relationship of immersion and deconstruction of image flows – is more topical than ever. And we mustn’t forget that the “spectatorial” condition described by Deleuze in his Bergson-inspired “metacinema”, in which we are each and every one an image among an infinite number of others passing through us in every direction, can help us to grasp the coordinates of our current media environments. We are exponentially besieged by images, often generated by social, political or industrial forces that are profoundly subjugating, and whose generation can now do without human action, thanks to the development of artificial intelligence.

In the “chains of images” we voluntarily or involuntarily form – to borrow a phrase from Anne-Marie Miéville and Jean-Luc Godard’s film Here and Elsewhere (Ici et ailleurs), so important to Deleuze – there are increasingly insidious “watchwords” influencing our ways of seeing and thinking, acting and speaking, impoverishing them to the extreme. How can we get away from the “clichés” that are imposed on us, telling us to put up with even the most “intolerable” things? How can we escape the “sensory-motor schemas” that obscure injustice, violence and death, all of which should upset us, or at least shake us out of our indifference? This will be one of the major challenges of a media condition that we must face up to, based on Deleuze’s thinking on cinema, and through the filmic territories of each and every one of us.

—

Proposals for contributions in the form of abstracts (4000 characters maximum) written in French or in English should be submitted to colloquedeleuze2025@gmail.com by March 15, 2025, together with brief biobibliographies of the author(s). After evaluation by the scientific committee, responses to the proposals will be given from April 20, 2025.

—

Organizing committee:

Jacopo Bodini (Université Lyon 3), Stanislas de Courville (Université Paris 8), Cécile Sorin (Université Paris 8) et Dork Zabunyan (Université Paris 8)

Scientific committee:

Nico Baumbach (Columbia, New York), Christa Blümlinger (Université Paris 8), Roberto De Gaetano (Università La Sapienza, Roma), Judith Michalet (Université Paris 1), Caroline San Martin (Université Paris 1), Guillaume Sibertin-Blanc (Université Paris 8)