« La Comédie-Française au Collège de France », cycle de rencontres Grand Événement (Collège de France, Paris)

La Comédie-Française au Collège de France

Grands événéments du Collège de France

Cycle de rencontres (bi-)mensuelles

le mercredi de 19 heures à 20 heures 30

au Collège de France (site M. Berthelot), amphithéâtre Marguerite de Navarre

Intervenants : Éric Ruf, William Marx, Thomas Römer, Dominique Blanc, Florence Naugrette, Pierre-Michel Menger, Antoine Lilti, Isabelle Nanty, Patrick Boucheron.

Modère Béline Dolat, journaliste, rédactrice en chef, productrice, conseillère aux programmes de France Culture.

Avec le soutien de la Fondation Hugot du Collège de France

En 1530, François Ier fondait le Collège des lecteurs royaux, actuel Collège de France, pour offrir à la nation les connaissances dont elle avait besoin. Cent cinquante années plus tard, en 1680, Louis XIV fondait la Comédie-Française en lui confiant le monopole du théâtre parisien. De la scène des savoirs, telle que l’orchestre depuis bientôt cinq cents ans le Collège de France, aux savoirs de la scène, admirablement concentrés dans l’expérience plus que tricentenaire du Théâtre-Français, maints parallèles peuvent être tracés entre les deux institutions de création royale et finalement adoptées par la République. Alors que prennent fin les dix belles années du mandat d’Éric Ruf à la tête de la troupe de Molière, les professeurs du roi invitent les comédiens du roi à partager leur science du théâtre et à dire ce que signifient pour eux jouer, mettre en scène, dire les vers et la prose, incarner la vie et la société, monter sur les planches pour parler du monde et au monde. Le théâtre est un savoir : en 2025, le Collège de France et la Comédie-Française ont décidé dans un même mouvement d’allégresse de le mettre à la fête lors de sept rencontres exceptionnelles échelonnées de janvier à juin.

Le mercredi 29 janvier :

La Comédie-Française et le Collège de France : deux utopies démocratiques ?

Éric Ruf, William Marx & Thomas Römer

Le mercredi 12 février :

Dire les vers

Éric Ruf, William Marx & Dominique Blanc

Le mercredi 5 mars :

Les publics du théâtre

Éric Ruf & Florence Naugrette



Le mercredi 12 mars :

L’espace de la scène

Éric Ruf & Béline Dolat

Le mercredi 9 avril :

Acteurs et actrices, rôles et emplois

Éric Ruf, Pierre-Michel Menger & Béline Dolat

Le mercredi 14 mai :

Jouer : au théâtre, au cinéma ou ailleurs

Éric Ruf, Antoine Lilti, Isabelle Nanty & Béline Dolat

Le mercredi 11 juin :

Théâtre et pouvoirs

Éric Ruf, Patrick Boucheron & Béline Dolat