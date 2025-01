La collection "Nouveaux classiques en science ouverte" affichée sur la plateforme Opus cherche à rassembler des textes qui présentent un intérêt culturel, pédagogique et scientifique notable, et à rendre disponibles des livres peu édités, en leur offrant l'éclairage nécessaire à leur lecture au présent. Olivier Ritz a coordonné l'édition du premier titre Le Prince philosophe d'Olympe de Gouges. Rédigé en 1789 et publié en 1792, Le Prince philosophe transporte le lecteur dans un orient imaginé pour y poser des questions qui sont alors d’une actualité brûlante. Un roi peut-il être un bon roi ? Les femmes peuvent-elles être les égales des hommes ? Comment combattre les charlatans et les fanatiques ? Comment faire société ? Olympe de Gouges répond en racontant des histoires : rencontres inattendues, intrigues de palais, amours de bergers, problèmes d’héritage et crimes de méchantes reines rythment son roman où l’on découvre aussi une princesse capable de vaincre seule les pirates qui l’ont enlevée.