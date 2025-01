Olympe de Gouges, Le Prince philosophe

Édition coordonnée par Olivier Ritz.

Rédigé en 1789 et publié en 1792, Le Prince philosophe transporte dans un orient imaginé pour y poser des questions qui sont alors d’une actualité brûlante. Un roi peut-il être un bon roi ? Les femmes peuvent-elles être les égales des hommes ? Comment combattre les charlatans et les fanatiques ? Comment faire société ? Olympe de Gouges répond en racontant des histoires : rencontres inattendues, intrigues de palais, amours de bergers, problèmes d’héritage et crimes de méchantes reines rythment son roman où l’on découvre aussi une princesse capable de vaincre seule les pirates qui l’ont enlevée.

Texte établi, présenté et annoté par Colombe Brissonnet, Junon Candas, Alix Gaillard, Yeocheva Godey, Sara Haroud, Aurore Michelat, Léa Mollet, Lana Njo Lea, Lucie Pastor, Estelle Villechenoux, Méline Voisin et Olivier Ritz.

La collection « Nouveaux classiques en science ouverte » rassemble des textes qui présentent un intérêt culturel, pédagogique et scientifique notable. Elle rend disponibles des livres peu édités, elle leur apporte un éclairage qui les rend plus accessibles, elle les publie pour les faire connaître.

L'ouvrage est disponible gratuitement au format PDF et au format Epub sur la plateforme OPUS.

Plateforme d’édition en accès ouvert d'Université Paris Cité, OPUS - Open Publishing Services - publie des livres scientifiques et revues académiques en sciences et techniques, santé, sociétés et humanités. Les services mis à la disposition des communautés scientifiques couvrent l'ensemble du processus éditorial : évaluation des manuscrits, réalisation des ouvrages, publication et référencement. Tous les contenus publiés sur OPUS sont évalués par les pairs.