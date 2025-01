Comment sonnent les montagnes ? ( Revue de géographie alpine/ Journal of Alpine Research)

Comment sonnent les montagnes ?

Dates limites : 1er mai 2025 (résumés), 1er octobre 2025 (articles).

Son et sciences humaines et sociales : une histoire qui commence à dater

Dans les années 1970, nous constatons l’apparition des travaux fondateurs sur le son et les territoires, à la fois en SHS et souvent selon des approches pluridisciplinaires. C’est en grande partie un double mouvement qui favorise le développement de ces travaux : l’extension d’une conscience écologique d’une part et la simplification des techniques d’écoute et d’enregistrement d’autre part, ce qui sera fondamental pour les premiers projets de collecte de sons. Par la suite, la recherche réfléchit au son, non comme but ultime de l’écoute, mais comme un moyen d’information d’un système de relations entre l’auditeurice (compris aussi comme communauté) et l’environnement (Truax, 1984). Ce changement paradigmatique ouvre la voie à d’autres disciplines consacrées à l’étude du territoire qui, comme la géographie, ne sont pas non plus restées indifférentes à la question de l’environnement sonore et ont produit des travaux qui ont influencé les études culturelles (Guiu et al., 2014 ; Smith, Gallagher, 2018 ; Atkinson, 2007). Les études en lien avec l’architecture et l’urbanisme ont aussi mis leur attention sur le sensible. Citons les travaux menés au sein du CRESSON, Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (UMR AAU), fondé en 1979 à Grenoble (Cf. Collection CRESSON sur le sonore — https://aau.archi.fr/cresson/ressources-documentaires/ ; et notamment : Torgue, 2014 ; Amphoux et al., 1991 ; Augoyard, Balaÿ, Chelkoff, 1982) dont les travaux portent, de manière essentielle pendant la première décennie de son existence et encore aujourd’hui, sur les aspects sonores de nos vies quotidiennes.

L’ethnomusicologie et l’anthropologie du son ont aussi produit leurs réflexions dans ce cadre. Enfin, parmi les nombreux champs de recherche qui s’intéressent aux sonorités, un volet est issu du renouveau historiographique qui s’est opéré dans la dernière partie du xxe siècle. Pour toutes ces recherches, l’enjeu est de dénaturaliser la perception du son, en montrant qu’elle fait partie intégrante des constructions culturelles et de nos vies quotidiennes.

La montagne comme caisse de résonance

Les environnements sonores changent. Les manières d’expérimenter les sons changent aussi. Ces dernières décennies, la prise de conscience relative aux enjeux écologiques nous amène à prêter attention et oreille de manière encore plus spécifique à ces changements d’environnements et d’expériences. Dans ce cadre, nous constatons un gain d’intérêt pour la bioacoustique et l’écoacoustique, ainsi que le développement d’œuvres sonores entre science et art qui questionnent de manière directe les enjeux écologiques — notamment climatiques — et leurs impacts sur les écosystèmes.

Les montagnes sont dans ce contexte des territoires particulièrement pertinents et mobilisés pour questionner les changements à la fois de nos milieux de vie et les manières dont nos expériences sensibles et nos sensibilités évoluent. Notons que cette focale portée sur les territoires de montagne est concomitante d’un déplacement territorial (des territoires urbains à des territoires autres) que nous pouvons constater plus largement au sein des travaux en SHS traitant du sensible et du sonore. Longtemps centrés sur les territoires urbains, les travaux en question commencent peu à peu à se « délocaliser » vers des territoires moins densément construits. En effet, objet de nombreuses études sur les pratiques musicales, les montagnes et les zones rurales ont été toutefois moins abordées que les villes et les régions urbaines par les études sensorielles (Valsangiacomo, Mathieu, 2023) et notamment pour ce qui concerne les sonorités, les paysages sonores et les soundmapping (Valsangiacomo, Chanteloup, 2023 ; Sillano, 2019 ; Winkler, 1995). Quelques exceptions à ce constat sont pour autant à faire en ce qui concerne les aspects relatifs à l’histoire et patrimoines des paysages sonores (ex. Observatoire du Patrimoine sonore Pyrénées-Méditeranée) et à des territoires spécifiques (par exemple les Parcs naturels régionaux — Ferrari, Rupf, Reutz, 2023 ; par exemple dans le PNR du haut Jura — https://atelier-java.fr/projet/paysages-sonores/). Ces travaux restent pour autant rares.

Notre hypothèse est que si le son est un élément de compréhension fécond du lieu géographique et des communautés qui l’habitent, les montagnes sont une caisse de résonance particulière, qui durant des siècles a stimulé des représentations densifiées et des pratiques en lien avec la verticalité qui les définit (Gal, 2018). Aujourd’hui, les signes visibles des évolutions de nos milieux de vie sur l’ensemble des structures spatiales des territoires de montagne (plaines souvent urbanisées, coteaux, moyenne et haute montagne) font de ces territoires des laboratoires par excellence de l’étude de ces changements et des métamorphoses des sensibilités ordinaires et des expériences sensibles quotidiennes. Le son est un moyen de lecture de ces changements car il est porteur de multiples significations pour ces territoires. Hormis la vision idyllique des sonorités bucoliques, il s’agira ici de retracer les caractéristiques et la complexité des diverses sonorités dans les montagnes, leurs transformations et leur appréhension.

Le présent appel à articles vise à explorer la manière dont les recherches sur le son peuvent éclairer les évolutions contemporaines des territoires de montagne dans leurs structures spatiales, sociales, culturelles, sensibles et politiques.

Nous attendons des contributions de différentes disciplines appartenant aux champs des sciences humaines et sociales qui peuvent, d’une part, porter sur des aspects théoriques et conceptuels, ou d’autre part, s’appuyer sur des enquêtes de terrain menées dans des territoires de montagnes.

Les contributions attendues peuvent concerner les domaines suivants (sans exhaustivité) :

1. Mémoire, construction et patrimonialisation des sonorités et des ambiances et paysages sonores de montagne

Les sons font indéniablement partie de ce qui caractérise l’identité d’un territoire de montagne. Cependant, nous pouvons imaginer que des contradictions entre les représentations et imaginaires associés à ces territoires et leurs sonorités et leurs vécus et expériences quotidiennes peuvent exister. Comment se posent aujourd’hui les questions de la mémoire sonore de ces territoires, mais aussi (la construction) d’identités sonores contemporaines ? Quels processus de patrimonialisation des sonorités observons-nous et comment mettent-ils en tension la question patrimoniale avec les questions écologiques contemporaines ? Est-ce que des pratiques sonores anciennes reviennent, se diffusent, se délocalisent ? Est-ce que le son est un des critères de préservation (voire de conservation) des paysages et quels enjeux ou questions cela pose ? Le cas échéant, comment le(s) son(s) est(sont)-il(s) intégré(s) dans les éléments considérés pour la préservation du paysage ?

2. Les sons comme révélateur du territoire de montagne fortement anthropisé

Quelles évolutions à la fois en termes physiques mais aussi de pratiques et d’usages des territoires de montagne les sons révèlent-ils ? Constatons-nous des évolutions quant à la considération des sons dans les processus visant la compréhension ou la transformation des territoires de montagne ? Comment en particulier le « silence » prend part dans la compréhension de ces évolutions ? Comment les sons révèlent ou racontent des conflits locaux ? Que-ce que les évolutions des politiques publiques appliquées sur ces territoires révèlent de nos conceptions à la fois de ces territoires et de leurs caractéristiques et expériences sonores ? Comment les spécificités sonores (réelles ou fantasmées) des territoires de montagne peuvent-elles devenir des outils de développement économique ?

3. Écouter la montagne : postures d’écoute et de compréhension des sons

Prêter l’oreille aux montagnes, à leurs histoires et à leurs devenirs est un défi méthodologique de taille. Privilégier le son ? Croiser sons et images, comme le fait par exemple Armin Linke et son film Alpi qui nous offre une vue et une sonorité des Alpes inédites ? « Faire sonner » la montagne pour mieux l’écouter, comme dans certaines pratiques musicales de plein air (cf. Cosmojazz) mais aussi dans certaines pratiques quotidiennes (comme par exemple celles des bergèr·es) ou artistiques (cf. Julien Clauss et ses projets Modulations et Zone Pavillonnaire) ? Comment les travaux scientifiques mais aussi artistiques adressent les questions sonores en territoire de montagne ? Comment les chercheureuses écoutent la montagne ? Est-ce que des pratiques spécifiques de la recherche s’invitent dans la compréhension de ces territoires et des enjeux sociaux, politiques et écologiques forts ? Comment le son devient un outil pour raconter et partager les travaux et résultats scientifiques sur la montagne ?

Délais

Les propositions d'articles, d'une longueur d'environ 1000 mots, doivent être envoyées en français (si l'auteur est de langue maternelle française) ou en anglais (si l'auteur est de langue maternelle étrangère) avant le 1er mai 2025 aux adresses suivantes :

Théa Manola, CRESSON-AAU / ENSAG-UGA, France (manola.t@grenoble.archi.fr">manola.t@grenoble.archi.fr)

et Nelly Valsangiacomo, Université de Lausanne, Suisse (nelly.valsangiacomo@unil.ch">nelly.valsangiacomo@unil.ch)

ainsi qu’à l’équipe éditoriale du JAR|RGA : Cristina Del Biaggio (cristina.del-biaggio@univ-grenoble-alpes.fr">cristina.del-biaggio@univ-grenoble-alpes.fr) et Maxime Frezat (m.frezat@protonmail.com">m.frezat@protonmail.com).

Les articles sont attendus pour le 1er octobre 2025. Les articles doivent être soumis dans l'une des langues dans lesquelles la revue est publiée : Langues alpines (français, italien, allemand, slovène), espagnol ou anglais. L'auteur doit veiller à ce que l’article soit traduit dans la deuxième langue après avoir été évalué.

La publication des articles est prévue pour la fin du premier semestre 2026.

Consignes : https://journals.openedition.org/rga/10501

Les contributions liées au thème de ce numéro spécial sont également les bienvenues pour les sections thématiques de la revue, dont les détails peuvent être consultés sur le site web de la revue :

Transitions : https://journals.openedition.org/rga/11018



Lieux-dits : https://journals.openedition.org/rga/10516



Montagnes en fiction : https://journals.openedition.org/rga/11244

—

Bibliographie

Amphoux P., Christophe Jaccoud, Hanna Meier, Hans Peter Meier-Dallach, Marco Gehring, et al., 1991.– Aux écoutes de la ville : la qualité sonore des espaces publics européens, méthode d’analyse comparative. Enquête sur trois villes suisses (rapport de recherche), CRESSON, IREC : Institut de recherche sur l’environnement construit.

Atkinson R., 2007.– « Ecology of Sound. The Sonic Order of Urban Space », Urban Studies, vol. 44, no 10. DOI : https://doi.org/10.1080/00420980701471901.

Augoyard J.-F., Balaÿ O., Chelkoff G., 1982.– Sonorité, sociabilité, urbanité : méthode pour l’établissement d’un répertoire des effets sonores en milieu urbain (rapport de recherche), CRESSON, 155 p.+ 15 annexes.

Blanking J., 1973.– How Musical is Man?, Washington University Press.

Ferrari R., Rupf R., Reutz B., 2023.– « Alpine soundscapes: sounds and their consequences for perceived recreational quality – A case study of two Regional Nature Parks – Beverin Nature Park and Parc Ela in Switzerland », eco.mont, vol. 15, no 2. DOI : https://doi.org/10.1553/eco.mont-15-2s4.

Gal S., 2018.– Histoires verticales. Les usages politiques et culturels de la montagne, XIVe-XVIIIe siècle, Champ Vallon.

Guiu et al., 2014.– Soundspaces. Espaces, expériences et politiques du sonore, PUR.

Sillano C., 2019.– Il suono per raccontare il luogo: un atlante sonore delle Alpi Occidentali, thèse de doctorat en Humanités numériques, Université de Gênes.

Smith, M. & Gallagher, M., 2018.– « Sounding the Anthropocene: Acoustic Ecologies of Crisis and Connection », GeoHumanities, vol. 4, no 1, p. 1-7.

Torgue H., 2014.– « Posture d’écoute et attention au monde sonore » dans Y. Citton, L’Économie de l’attention. Nouvel horizon du capitalisme ?, La Découverte, p. 229-239.

Truax B., 1984.– Acoustic Communication, Ablex Publishing Corporation.

Valsangiacomo N., Chanteloup L. (dir.), 2023.–, Résonances. La dimension sonore des Alpes, Antipodes.

Valsangiacomo N., Mathieu J. (dir.), 2023.– Paysages sensibles. Toucher, goûter, entendre, sentir, voir les Alpes, Antipodes.

Winkler J., 1995.– Klanglandschaften. Untersuchung zur konstitution der klanglichen Umwelt in der Wahrnehmungskultur ländlicher Orte in der Schweiz, Akroama.