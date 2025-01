À l'initiative de Pascal Krajewski et Aurélie Pignon, la revue Appareil nous invite à envisager "Le livre comme appareil d'art". À l’image de l’œuvre d’art, le livre est un objet protéiforme. Derrière sa forme a priori normée du codex (dont il s’affranchit parfois), il renferme en outre une multiplicité de contenus. Comme l’œuvre d’art, il est à la fois un artefact matériel et un contenu idéel. Comme elle, il est la source d’une expérience esthétique. Pour autant, leurs modes d’existence divergent et parfois s’opposent. Leur fonction diffère : là où la matérialité de l’œuvre prévaut pour son appréciation, celle du livre tend à s’effacer pour n’être qu’un support. Lui est d’abord un objet d’usage, un vecteur ayant vocation à inscrire, transmettre, garder une trace, et documenter ; quand elle se veut objet d’appréciation, brillant par son unicité et son authenticité.