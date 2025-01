Appareil, n° 28 | 2024 : "Le livre comme appareil d'art" (dir. Pascal Krajewski & Aurélie Pignon)

Sous la direction de Pascal Krajewski et Aurélie Pignon

À l’image de l’œuvre d’art, le livre est un objet protéiforme. Derrière sa forme a priori normée du codex (dont il s’affranchit parfois), il renferme en outre une multiplicité de contenus. Comme l’œuvre d’art, il est à la fois un artefact matériel et un contenu idéel. Comme elle, il est la source d’une expérience esthétique. Pour autant, leurs modes d’existence divergent et parfois s’opposent. Leur fonction diffère : là où la matérialité de l’œuvre prévaut pour son appréciation, celle du livre tend à s’effacer pour n’être qu’un support. Lui est d’abord un objet d’usage, un vecteur ayant vocation à inscrire, transmettre, garder une trace, et documenter ; quand elle se veut objet d’appréciation, brillant par son unicité et son authenticité. Lire la suite…

Numéro relu et mis en ligne par Olivia Dejean

Sommaire

Aurélie Pignon Le livre comme appareil d’art [Texte intégral]

Pascal Krajewski L’art face au livre [Texte intégral]

Martine Créac’h Livres muets [Texte intégral]. Autour d’Hercules Seghers : Pierre Lecuire, Nicolas de Staël et André du Bouchet, Silent books. About Hercules Seghers : Pierre Lecuire, Nicolas de Staël and André du Bouchet. Silebt Books

Serge Chamchinov et Anna Samson À propos du « Manifeste du livre d’artiste » [Texte intégral]. Contribution à l’analyse de ses éléments et de sa genèse

Sondage [Texte intégral] Déclarations sur les livres d’artistes par cinquante artistes et professionnels de l’art liés à ce médium

Chiara RubessiBruno Munari, la polysensorialité des livres pour la jeunesse [Texte intégral]

Aurélie Pignon Entre le livre d’art et le livre d’artiste : de quelques catalogues hybrides [Texte intégral]

Ligia Souza La scène de la page [Texte intégral]. Quelques éditions théâtrales comme théâtre portatif

Corentin Lahouste, David Martens et René Audet Appareillages livresques et diffractions fictionnelles dans le projet multimodal Character de Paul Heintz [Texte intégral] Bookish devices and fictional diffractions in Paul Heintz’s multimodal work Character