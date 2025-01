Vincent Duclert, L'Affaire Dreyfus (5e éd.)

e 22 décembre 1894, un procès d'État condamne pour crime de " haute trahison " (en faveur de l'Allemagne) un officier français innocent de toute charge. Son origine juive, son excellence militaire en font une cible pour tous les ennemis des sociétés nouvelles.

S'ouvre une crise majeure de la démocratie républicaine, avec l'impunité des accusateurs, la domination de l'état-major, la violence des nationalistes, la répression des droits humains. Mais la défense d'Alfred Dreyfus, les droits de l'homme et du citoyen, la lutte contre l'antisémitisme et le nationalisme entraînent un sursaut de la République. L'Affaire inaugure un âge démocratique porté par l'engagement des intellectuels, les expériences dreyfusistes, de nouvelles libertés comme celles d'association et de conscience (au fondement de la laïcité), la solidarité pour les opprimés de par le monde.

Ces mutations si décisives pour la Belle Époque demeurent d'actualité, face à la raison d'État, au mépris de la justice et à l'abandon des devoirs de solidarité et d'humanité. Leur modernité est celle de l'universalisme démocratique et des résistances civiques à l'arbitraire, au racisme et à l'antisémitisme.

Historien de la France contemporaine et des sociétés démocratiques, Vincent Duclert est chercheur titulaire et ancien directeur du CESPRA (EHESS-CNRS). Il est spécialiste des politiques de l'État, des engagements intellectuels et des processus génocidaires. Il est à la tête de deux programmes d'édition d'œuvres (aux Belles Lettres), celles d'Elie Halévy (avec Marie Scot) et celles du capitaine Dreyfus (avec Philippe Oriol), et a contribué avec deux tomes aux Œuvres de Jean Jaurès (Fayard).



Il a dirigé le Dictionnaire critique de la République (avec Christophe Prochasson, Flammarion, 2002). Il a publié les biographies d'Alfred Dreyfus (Fayard, 2006 ; rééd. Pluriel, 2016) et de Jaurès (avec Gilles Candar, Fayard, 2014 ; rééd. Pluriel, 2024), il a écrit La République imaginée, 1870-1914 (Belin, 2010 ; rééd. Folio, 2021). Il a présidé le rapport La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (Armand Colin, 2021). Il est aussi l'auteur, notamment, de La France face au génocide des Arméniens, du milieu du XIXe siècle à nos jours. Une nation impériale et le devoir d'humanité (Fayard, 2015) et La France face au génocide des Tutsi. Le grand scandale de la Ve République (Tallandier, 2024).



Aux éditions La Découverte, il a édité Les Preuves de Jean Jaurès (1998), dirigé Avenirs et avant-gardes en France, XIXe-XXe siècles (avec Rémi Fabre et Patrick Fridenson, 1999), Serviteurs de l'État (avec Marc Olivier Baruch, 2000) et Le Gouvernement de la recherche (avec Alain Chatriot, 2006). Il est l'auteur de L'Affaire Dreyfus (" Repères ") et a co-écrit Les Archives (avec Sophie Cœuré , " Repères ").