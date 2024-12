Comment lire ? Cours & séminaire de William Marx (Collège de France)

Amphithéâtre Marguerite de Navarre. Les cours auront lieu les mardis à 17h et seront suivis par les séminaires de 18h à 19h.

Le cours précédent a porté sur le plaisir et le bonheur de lire. Or, lire n’est pas seulement affaire de sensibilité : les textes sont là pour être sinon aimés, du moins compris, et la dimension cognitive de l’opération ne saurait être sous-estimée. Alors que la tendance actuelle est à des lectures et interprétations de caractère inquisitorial, un panorama historique et culturel des façons de lire et d’interpréter s’impose plus que jamais. Et si savoir comment on a lu pouvait aider à savoir comment lire aujourd’hui ?

14 janvier 2025

COURS : Et in Arcadia ego

SÉMINAIRE :

La côte d’Adam... et autres malentendus bibliques

Delphine Horvilleur, rabbin

21 janvier 2025

COURS : La citrouille de Cendrillon

SÉMINAIRE :

Lire Sade

Chantal Thomas, de l’Académie française

28 janvier 2025

COURS : Si qua latent, meliora putat

SÉMINAIRE :

Justice et injustice poétiques

Paolo Tortonese, université Sorbonne Nouvelle

4 février 2025

COURS : « Il n’est nul lieu qui ne te voie »

SÉMINAIRE :

La littérature est-elle une thérapie ?

Alexandre Gefen, CNRS

11 février 2025

COURS : « Le curieux impertinent »

SÉMINAIRE :

Valeurs littéraires et polyphonie : quand les textes se remettent à parler Raphaël Baroni, université de Lausanne

25 février 2025

COURS : « Les livres ont été faits pour d’autres »

SÉMINAIRE :

Lire pour écrire

Tanguy Viel, écrivain

4 mars 2025

COURS : La cécité d’Œdipe

SÉMINAIRE :

Quelle lecture pour la lettre ?

Geneviève Haroche-Bouzinac, université d’Orléans

11 mars 2025

COURS : La nudité d’Ulysse

SÉMINAIRE :

La Bataille d’Alger : une interprétation continue de l’histoire algérienne

Kamel Daoud, écrivain, prix Goncourt 2024

18 mars 2025

COURS : « Douceur d’être et de n’être pas »

SÉMINAIRE :

Mettre en scène : interpréter ?

Déborah Bucchi, université de Lorraine

—

(Illustr. : Nicolas Poussin, Les Bergers d’Arcadie (Et in Arcadia ego), deuxième version, vers 1638, musée du Louvre, détail).