Néo-modernismes. Variations et reconfigurations de la fiction moderniste européenne : 1945-1989 (revue CoSMo Comparative Studies in Modernism )

CoSMo : Comparative Studies in Modernism (sortie prévue en juin 2026)

Appel à contributions

Néo-modernismes.

Variations et reconfigurations de la fiction moderniste européenne : 1945-1989

Sous la direction de Carmen Gallo, Giulio Iacoli, Francesca Lorandini, Tiziano Toracca

Nous avançons l’hypothèse que le modernisme ne s’achève pas au seuil des années 1930, 1940 ou 1950, à savoir au moment se produisent certains événements décisifs, comme la conversion néo-réaliste (R. Bonadei, 1991 ; Splendore, 2000 ; Rossi Sebastiano, 2023), la publication de Finnegans Wake (1939), la mort de certains auteurs exemplaires comme Joyce ou Woolf (1941), l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale (Anderson, 1984; Quinones, 1985; Shiach, 2007) ou au moment où commence ce qu’on appelle l’ère postmoderne (Lyotard, 1979; Wilde, 1981; McHale, 1987; Hutcheon, 1989; Jameson, 1991; Ceserani, 1997). Nous croyons, au contraire, qu’il survit dans la seconde moitié du XXe siècle, bien que ce soit sous des formes recomposées et remodelées.

En considérant le modernisme comme une catégorie non seulement historiographique, mais aussi interprétative (Calinescu, 1977; Mazzoni, 2011; Donnarumma, 2014; Cangiano, 2018), le but poursuivi par ce « Focus » concerne aussi bien l’histoire des formes littéraires que leurs enjeux historiques, politiques et sociaux. Nous voulons d’une part vérifier quels romans de la seconde moitié du XXe siècle héritent du modernisme en repensant ou en renversant ses marques thématiques, formelles et idéologiques, notamment le poids attribué au regard subjectif dans le récit et à l’autoréflexivité formelle (Bürger, 1992; Rabaté, 2001) ainsi que l’écart avec le réalisme et le naturalisme du XIXe siècle, souvent la cible de polémiques à travers lesquelles légitimer une nouvelle représentation du monde (Eystensson, 1990; Bertoni, 2007; Pellini, 2016 et 2018).

D’autre part, nous voulons étudier comment un tel héritage, aussi complexe et hétérogène que la catégorie de modernisme elle-même est instable et débattue (Bradbury-McFarlane, 1976; Moretti, 1994; Levenson, 1999; Rabaté, 2013), s’accommode de la transformation du contexte historique, politique et social, tout comme le sort de l’impérialisme, par exemple, a été décisif pour le modernisme historique, comme le soulignent (Jameson 1988, Said 1993, Rigby 2000). De la seconde moitié des années 1940 à la fin des années 1980, le champ littéraire européen subit également plusieurs changements (Lewis, 2011 ; Somigli, 2011; Mao, 2021; Toracca, 2022; Iacoli, 2023) qui remodèlent le rapport à la tradition culturelle et littéraire, ouvrant la voie à l’investigation de nouveaux espaces d’écriture. La narration tente de définir et de comprendre, à travers l’intégration de points de vue hétérogènes, de nouvelles questions telles que la décolonisation, les vagues de migration, la reconfiguration des dynamiques de pouvoir au sein des sociétés multiethniques ; l’identité comprise comme une forme d’appartenance à un groupe mais aussi comme un espace de revendication et d’autodétermination ; la voix croissante des catégories marginalisées ou sous-représentées ; la fragmentation de la connaissance et la relation avec la science et la technologie.

Compte tenu des différences plus ou moins marquées entre les diverses traditions nationales, il était difficile de trouver des seuils littéraires ou culturels communs. Nous avons donc opté pour des dates historiques, à savoir 1945 (fin de la Seconde Guerre mondiale) et 1989 (chute du mur de Berlin et fin de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis), qui sont significatives pour le contexte européen qui constitue notre champ d’investigation (néanmoins, les influences profondes des contextes et des traditions extra-européens seront également prises en compte). Entre la seconde moitié des années 1940 et le début des années 1990, de nombreux pays européens, dont l’Italie, ont entamé un processus de coopération d’après-guerre et d’intégration économique, politique et culturelle aboutissant à la signature du traité de Maastricht (1992), c’est-à-dire à la création de l’Union européenne. Il s’agit donc d’une période où, au sein l’Europe, se produisent une série de transformations qui concernent son identité même, et où la mondialisation (qui inclut la planétarisation des genres et des formes) coexiste avec la tentative de créer ou de renforcer une identité économique, politique et culturelle européenne.

Une autre raison qui nous pousse à concentrer notre enquête sur l’Europe de 1945 à 1989 est l’absence presque complète de références au modernisme ou à la culture du modernisme de la seconde moitié du XXe siècle dans les histoires littéraires européennes. Alors qu’aux États-Unis, la catégorie du Late Modernism (1930-1960) est largement débattue, de même que la persistance du modernisme anglo-américain, la portée du postmodernisme (Miller, 1999 et 2016; Whitworth, 2007; Genter, 2010), et la possibilité d’étendre la catégorie du modernisme dans le temps et l’espace (Mao et Walkovitz 2008), dans l’historiographie littéraire européenne, certains aspects clés tels que l’héritage de la saison moderniste, la renaissance possible de l’expérimentalisme moderniste, ses liens avec les nouvelles avant-gardes et la culture postmoderne, bref, l’influence – sans ordre particulier – de Conrad, James, Proust, Joyce, Woolf, Kafka, Faulkner, Mann, Musil, Broch, Céline, Wolfe, Svevo ou Pirandello – ont été généralement négligés. Nombre de ces écrivains s’inscrivent, par exemple, dans le canon proposé par Milan Kundera dans L’Art du roman (Kundera, 1986), qui présente ses réflexions en tant qu’écrivain et non en tant que théoricien de la littérature, proposant une vision supranationale du roman, compris comme un art qui doit se concevoir dans la durée, au-delà des courants, des écoles et des «ismes».

Dans cette section «Focus» de CoSMo:Comparative Studies in Modernism, nous souhaitons interroger précisément l’utilité critique et historiographique du terme modernisme, afin de comprendre si, pour les décennies qui nous intéressent, on peut identifier une tradition du modernisme, ou si l’on peut parler, par exemple, de second modernisme ou de nouveaux modernismes. Existe-t-il des déclinaisons spécifiques du modernisme qui vont au-delà de simples traces, de cas isolés ou d’imitations tardives, et qui permettent en effet d’interpréter différemment et de rapprocher utilement des romans habituellement définis sous d’autres étiquettes? Quelle est l’importance des traductions des chefs-d’œuvre modernistes pour les écrivains qui ont fait leurs débuts entre les années 1940 et 1980? Comment les néo-modernismes interagissent-ils avec les principales catégories utilisées par la critique pour décrire le champ littéraire de ces années (néo-réalisme, Nouveau Roman, néo-avant-garde, post-modernisme) ou avec certains phénomènes apparus pendant cette période (guerre froide, engagement, boom économique, Mai 68, post-colonialisme, féminisme, écologisme) et qui ont radicalement modifié notre imaginaire?

Différents axes d’étude pourront être envisagés, sans exclusive :

Constantes et variantes du modernisme dans le second XXe siècle européen

Les relations de continuité entre le modernisme et de nouveaux thèmes (par exemple le nouvel engagement, l’écologisme, le post-colonialisme, le féminisme, la mondialisation, le turbo-capitalisme, l’anthropocène).

Influences extra-européennes et planétarisation des formes

Textes exemplaires issus de traditions littéraires spécifiques : modèles, reprises, reconfigurations

Trajectoires d’auteurs influents

Périodisation, canon, usages et abus de la catégorie du modernisme

Culture postmoderne, néo-modernismes et nouveaux réalismes

Néo-modernisme et néo-avant-garde

Les nouveaux modernismes et les études culturelles

Intertextualité et frontières des genres littéraires

Traductions, adaptations, remédiations

Conditions

Les propositions de communications (un titre et un résumé de maximum 1500 signes), avec une courte biobibliographie, ainsi que toutes les demandes de renseignements concernant le dossier, sont à adresser à centrostudiartimodernita@gmail.com avant le 15 janvier 2025. L’acceptation ou le rejet de la proposition seront communiqués avant le 15 février 2025. La date limite de soumission de l’article, d’un maximum de 30.000 signes, est fixée au 15 janvier 2026.

Langues acceptées pour les contributions Italien, Anglais, Français

Corpus théorique utilisé dans l’argumentaire

Anderson, P., Modernity and Revolution, in «New Left Review», n. 144, 1984, pp. 96-113.

Armstrong, T., Modernism: A Cultural History, Polity Press, Cambridge 2005.

Bertoni, F., Realismo e letteratura. Una storia possibile, Einaudi, Torino 2007.

Bonadei, R. Prologhi ed epiloghi modernisti nella narrativa di Henry Green, in Modernismo/Modernismi. Dall’avanguardia storica agli anni Trenta e oltre, a cura di G. Cianci, Principato, Milano 1991, pp. 531-543.

Bradbury, M., McFarlane, J, (eds), The Name and the Nature of Modernism, in Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, Penguin, London 1976.

Bürger, P., The Decline of Modernism, Polity Press, Cambridge 1992.

Calinescu, M., Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Indiana University Press, Bloomington 1977.

Cangiano, M., La nascita del modernismo italiano. Filosofie della crisi, storia e letteratura. 1903-1922, Quodlibet, Macerata 2018.

Ceserani R., Raccontare il postmoderno, Bollati Boringhieri, Torino 1997.

Donnarumma, R., Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, il Mulino, Bologna 2014.

Eystensson, A., The Concept of Modernism, Cornell University Press, Ithaca-London 1990.

Genter, R., Late Modernism. Art, Culture and Politics in Cold War America, University of Pennsylvania Press, Philadelphia-Oxford 2010.

Hutcheon, L., A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, Routledge, London-New York 1989.

Iacoli, G., Mascolinità in gioco. Politiche della rappresentazione in Buzzati, Serra, Pisa-Roma 2023.

Kundera, M., L’Art du roman, Gallimard, Paris 1986.

Levenson, M., (ed), The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Lewis, P., (ed), The Cambridge Companion to European Modernism, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Lyotard, J.-F., La Condition postmoderne, Minuit, Paris 1979.

Mao, D., The New Modernist Studies, Cambridge University Press, Cambridge 2021.

Mazzoni, G., Teoria del romanzo, Il Mulino, Bologna 2011.

McHale, B., Postmodernist Fiction, Routledge, London and New York 1987.

Miller, T., Late Modernism. Politics, Fiction, and the Arts Between the World Wars, University of California Press, Berkeley 1999.

Id., The Continuities of Late Modernism: before and after Beckett, in British and Irish Fiction since 1940, ed. by P. Boxall, B. Cheyette, Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 146-160.

Moretti, F., Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal Faust a cent’anni di solitudine, Einaudi, Torino 1994

Pellini, P., Naturalismo e modernismo. Zola, Verga e la poetica dell’insignificante, Artemide, Roma 2016.

Id., «Cerveaux de Fruitier», «Enculeurs de mouches»: per una genealogia del modernismo, in Alla ricerca di forme nuove. Il modernismo nelle letterature del primo ‘900, a cura di R. Luperini, Pacini, Pisa 2018, pp. 237-271.

Jameson F., Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham 1991.

Quinones, R. J., Mapping Literary Modernism, Princeton University Press, Princeton 1985.

Rabaté, J.M., Una lingua straniata. Gli stili del modernismo, in Il romanzo. La cultura del romanzo, vol. I, a cura di F. Moretti, Einaudi, Torino 2001, pp. 747-773.

Id., (ed), A Handbook of Modernism Studies, Wiley-Blackwell, Chichester 2013.

Rossi Sebastiano, M., Il realismo obliquo nel romanzo italiano degli anni Trenta, Palumbo, Palermo 2023.

Shiach, M., Reading the Modernist novel: an introduction, in The Cambridge Companion to the Modernist Novel, a cura di M. Shiach, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 1-14.

Somigli, L., Dagli “uomini del 1914” alla “planetarietà”. Quadri per una storia del concetto di modernismo, in Il modernismo in Italia, a cura di R. Luperini e M. Tortora, sezione monografica di «Allegoria», n. 63, 2011, pp. 7-29.

Splendore, P., Il secondo Novecento, in Storia della letteratura inglese, a cura di P. Bertinetti, vol. II. Dal Romanticismo all’età contemporanea. Le letterature in inglese, Einaudi, Torino, pp. 249- 320.

Toracca, T., Il romanzo neomodernista italiano. Dalla fine del neorealismo alla seconda metà degli anni Settanta, Palumbo, Palermo 2022.

Wilde, A., Horizons of Assent. Modernism, Postmodernism, and the Ironic Imagination, John Hopkins University Press, Baltimore and London 1981.

Whitworth, M., (ed), Modernism, Blackwell, Oxford 2007

Autres textes théoriques