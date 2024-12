Littérature et investigation : enquête, entrevue, témoignage et reportage, XIXe-XXe s. (revue Signótica)

Appel à contribution - Revue Signótica

Numéro consacré au thème

« Littérature et investigation : enquête, entrevue, témoignage et reportage (XIXe-XXe siècles) »

Date limite : 30 avril 2025

Dans son œuvre Le Roman expérimental (1880), Émile Zola décrit la démarche des écrivains contemporains dans leur quête de documentation et d’informations préalables à l’écriture d’un roman : « Ils établissent presque tous leurs œuvres sur des notes, prises longuement. Quand ils ont étudié avec un soin scrupuleux le terrain où ils doivent marcher, quand ils se sont renseignés à toutes les sources et qu’ils tiennent en main les documents multiples dont ils ont besoin, alors seulement ils se décident à écrire. » (1881, 5e éd, p. 206-207).

Procédé propre aux investigations judiciaires, l’enquête fit également son apparition dans les pages des journaux, qui offraient aux lecteurs des récits quotidiens sur les principaux faits divers ainsi que des détails sur des investigations en cours. Ce procédé fut repris par la littérature, comme en témoigne la parution des romans judiciaires. L’enquête s’est ainsi rapprochée, et parfois même confondue, avec les genres journalistiques et littéraires, contribuant à l’écriture d’œuvres littéraires, de critiques littéraires, de biographies d’auteur, pour ne citer que quelques exemples. Malgré la mise en évidence de l’enquête, de l’entrevue, du témoignage et du reportage au XIXe siècle, la présence, la circulation et l’évolution de ces genres au fil des années n’ont pas encore fait l’objet d’une étude systématique, en particulier lorsqu’il s’agit d’en examiner l’impact sur la littérature.

Analyser la relation entre l’enquête, les genres investigatifs ou testimoniaux, et la littérature, afin de comprendre dans quelle mesure ce rapport a nourri la création des œuvres littéraires, constitue l’un des objectifs de ce dossier. En outre, il s’agit de mener une réflexion sur les conditions de production de la littérature issue de ces genres, depuis le déplacement de l’écrivain sur le terrain et sa rencontre avec les témoins, jusqu’à l’intégration des notes prises sur place dans les textes littéraires, en passant par la description des lieux d’investigation. Un autre objectif en découle : comprendre le rôle des critiques littéraires, des journalistes, des biographes et des historiens de la littérature qui, en faisant appel aux genres mentionnés précédemment, ont contribué à façonner la renommée des œuvres et des écrivains.

Ce dossier s’intéresse aux articles qui mettent en évidence le rapport entre la littérature et l’investigation en s’appuyant sur l’analyse de textes tels que des œuvres littéraires, des histoires littéraires, des biographies d’auteurs, des enquêtes sur la littérature, des entrevues, des témoignages, et autres. Aussi cherche-t-il à approfondir les réflexions sur l’évolution des genres investigatifs et testimoniaux dans la littérature des XIXe et XXe siècles, tout en mettant en lumière leurs éventuelles implications dans la construction des imaginaires sociaux.

Langues : portugais, français, anglais, espagnol et italien.

Bibliographie (non exhaustive)

