Frédéric Landragin, Aimer un robot avec Blade Runner

Nous sommes en 2019 à Los Angeles. La planète a vu disparaître la quasi-totalité de la faune, à la suite de la surexploitation, de la pollution, des guerres (nucléaires) et du dérèglement climatique d'origine anthropique. La population est encouragée à émigrer vers les colonies situées sur d'autres planètes. Pour les besoins des humains ont été créés des animaux artificiels, ainsi que des androïdes, dont les organes, fabriqués indépendamment, et par manipulation génétique, sont assemblés pour leur donner apparence humaine. Ils sont appelés « réplicants ». Après une révolte sanglante et inexpliquée de réplicants dans une colonie martienne, ceux-ci sont interdits sur Terre. Des unités de police spéciales, les blade runners, interviennent pour appliquer la loi contre les contrevenants. Mais, les androïdes les plus modernes étant difficiles à distinguer des humains, les blade runners doivent enquêter longuement, par un test établissant leur absence d'empathie, avant de le mettre hors circuit.

De la fiction à la réalité, cet ouvrage fait le point sur l'"affective computing", une branche de la recherche en intelligence artificielle qui développe des systèmes ayant la capacité de reconnaître, d'exprimer, de synthétiser et de modéliser des émotions humaines.

Suivez le guide et embarquez avec Frédéric Landragin à la découverte de ces robots qui pourraient devenir un jour nos nouveaux compagnons de vie, soucieux de satisfaire tous nos désirs.

Frédéric Landragin est directeur de recherche au CNRS, spécialisé en linguistique et en traitement automatique des langues. Ses recherches portent sur la compréhension automatique du langage et sur le dialogue entre humain et machine. Il travaille dans le laboratoire Lattice (Langues, Textes, Traitements Informatiques, Cognition) affilié à l’ENS Paris et l’Université Sorbonne Nouvelle. Passionné de science-fiction, il entretient une activité de vulgarisation scientifique sur la linguistique et l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur des exemples marquants tirés d’œuvres de science-fiction.

Sommaire :

Prologue : Blade Runner, l’histoire. 1. Léon. 2. Zohra. 3. Pris. 4. Rachel. 5. Roy. Epilogue.

