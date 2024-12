Regarder de près. « Études de mœurs » et enjeux sociétaux chez Philippe Claudel (Cahiers ERTA)

« L’histoire qu’on va lire est aussi réelle que vous pouvez l’être. Elle se passe ici, comme elle aurait pu se dérouler là. Il serait trop aisé de penser qu’elle a eu lieu ailleurs. Les noms des êtres qui la peuplent ont peu d’importance. On pourrait les changer. Mettre à leur place les vôtres. Vous vous ressemblez tant, sortis du même inaltérable moule » : c'est par ces mots que la voix narrative du roman L'archipel du chien (2018) de Philippe Claudel s'adresse aux lecteurs dès la première page, définissant ainsi non seulement la perspective critique qu'elle revendique, mais aussi la fonction de la littérature comme miroir de la société ainsi que sa mission de cerner dans le particulier ce qui relève du collectif, « du même inaltérable moule ».

Dans plus d'une vingtaine de publications, romans et nouvelles, Philippe Claudel se penche non seulement sur les paysages sociaux de son enfance et de son adolescence, se souvenant notamment de sa Lorraine natale, où il habite toujours, et suivant les traces de la petite et de la grande histoire qui, immanquablement, jettent tantôt leurs ombres tantôt leurs lumières sur le présent (p.ex. Meuse, l’oubli, 1999 ; Le Café de l’Excelsior, 1999 ; Parfums, 2012). En partant de différents contextes, il y explore également les destins humains sur fond de hiérarchies de classes et de dynamiques sociales, surtout le sort des couches modestes, des marginaux et des déshérités, des faibles et des sans-voix dont il fait entendre la parole dans l'espace de résonance de ses textes. Les thèmes abordés par l'auteur vont des questions de la responsabilité historique et de celle des témoins (p.ex. Quelques-uns des cent regrets, 1999 ; Le Rapport de Brodeck, 2007), de la politique mémorielle des collectifs et de leurs pratiques d’oubli (p. ex. Les Âmes grises, 2003 ; Rambétant, 2014) de l'irresponsabilité des institutions (p.ex. Le Bruit des trousseaux, 2001), de la corruptibilité et la radicalisation (idéologique et religieuse) des communautés (p.ex. Crépuscule, 2023) jusqu’à l'expérience de la fuite et de la migration (p.ex. La petite fille, de Monsieur Linh, 2005), la violence envers les femmes et les enfants ou encore l’exploitation dans des contextes de travail néolibéraux (p. ex. J’abandonne, 2000 ; L’Enquête, 2010) , pour n’en souligner que quelques-uns. Philippe Claudel regarde de très près les choses de la vie lorsqu'il se propose d’exposer les différentes facettes, positives et négatives, de la cohabitation humaine. Il dépeint la bêtise et la lâcheté, l'égoïsme et le cynisme des humains (p.ex. Inhumaines. Roman des mœurs contemporaines, 2017) avec des couleurs si vives qu’il met en évidence leur dignité et leur grandeur, n'enlevant jamais aux lecteurs l'espoir que la compassion et l'amitié, l'attention et le courage civique puissent être des valeurs pour lesquelles il vaut la peine de se battre.

Avec Bruno Blanckeman (2012), on pourrait considérer Philippe Claudel comme un « écrivain impliqué » dans la « cité », continuellement à la recherche de formes de récit qui lui permettent de placer des phénomènes de société immédiats dans une perspective de longue durée et d’en faire des questions de civilisation. Ainsi, ses œuvres littéraires, tous genres confondus, tout comme son travail cinématographique (p. ex. Il y a longtemps que je t’aime, 2008 ; Une enfance, 2015) sont autant de ressources qui, au-delà de l’expérience esthétique, nous permettent d’appréhender différemment le monde dans lequel nous vivons et d’éventuellement le modifier, transformer, réparer.

Nous sollicitons des contributions le long des grands axes évoqués plus haut, à savoir la lecture de l'œuvre littéraire et cinématographique de Philippe Claudel comme portrait en gros plan sur les dynamiques sociales de notre temps et comme espace de résonance de réalités passées inaperçues ; comme « études de mœurs » et postures contemporaines ; comme réaction à un contexte sociohistorique s’inscrivant dans la longue durée d’un devenir civilisateur, voire son échec ; ou encore comme geste de réparation visant la transformation (espérée) de notre monde.

Bibliographie indicative

Calendrier :

- avant le 30 janvier 2025 : adresser une proposition d’une longueur maximum de 500 mots, aux adresses suivantes : ertafr@ug.edu.pl ; finewi@univ.gda.pl,

- 15 février 2025 : réponse du comité de rédaction,

- 15 avril 2025 : remise des articles respectant la feuille de style (http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/409/ ; https://rez20.bg.ug.edu.pl/bugnew/images/stories/czasopisma/ERTA/Consignes_editoriales_Cahiers_ERTA_2024_1.pdf ); le texte ne se conformant pas aux consignes éditoriales ne sera pas admis,

- 30 juin 2025 : décision du comité de lecture

- Décembre 2025 / Mars 2026 : publication électronique

Indépendamment de ses numéros thématiques, la revue accepte des articles divers dans ses rubriques « Varia » et « Comptes rendus ».

Site internet :

http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/CE/index