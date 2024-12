Every day poisons. Les multiples faces du poison dans les traités médiévaux et modernes (Paris)

Journée d’études internationale, Paris, C2RM, 19 mars 2025

Le poison a toujours été très présent dans la vie quotidienne du Moyen Âge et de l’époque moderne. Il était utilisé comme arme, délibérément ou non, mais on le retrouvait même dans les gestes les plus simples, avec la conscience de sa létalité mais aussi de l’utilité et de l’importance de certaines substances vénéneuses dans l’art, la médecine ou la cosmétique. Cette journée d’études a donc pour objectif d’analyser tous les aspects qui traitent d’éléments, de matières, de plantes ou d’animaux vénéneux. Elle se concentre sur les traités et les recueils de recettes qui expliquent comment préparer des pigments, des liants ou des vernis, mais aussi des confitures, des élixirs ou encore des produits de beauté. Encore, parmi les nombreuses recettes, on trouve cependant non seulement celles qui permettent de contrer l’effet de certains poisons, mais aussi celles qui permettent de les préparer. Les contributions qui traitent des ingrédients, des substances, des minéraux, des plantes et de toute référence au poison dans la littérature des traités et des livres de cuisine du XVe au XVIIIe siècle seront donc les bienvenues. Les propositions traitant de l’utilisation de poisons à des fins meurtrières seront prises en considération, mais uniquement si elles sont liées à l’art, à la botanique ou aux cosmétiques.

Les organisateurs de le journée (Maddalena Bellavitis et Anil Paralkar) invitent à soumettre des propositions qui apportent un nouvel éclairage et proposent de nouvelles trajectoires de recherche interdisciplinaires sur tout sujet pouvant être lié au poison. Pour cette raison, des arguments de toute discipline sont encouragées, tant dans les sciences humaines que scientifiques.

Pour être pris en considération pour la participation, veuillez fournir un document d'une page (pdf), composé d'une proposition de présentation de 20 minutes sur une étude inédite, et d'une courte biographie. L

es présentations seront en anglais.

Les candidatures peuvent être envoyées à maddalena.bellavitis@gmail.com avant le 15 janvier 2025 (les participants seront informés avant la fin de janvier).