Laurence Chable, Olivier Neveux, La Voix sur l'épaule - Dans les passées de François Tanguy. Conversation avec Olivier Neveux

« Le travail de François aide à se demander : qu’est-ce qu’on fabrique quand on regarde ? »

La mort, en 2022, de François Tanguy a signifié la fin des créations, sans équivalent, du Théâtre du Radeau. Un autre temps s’ouvre alors : celui par lequel se mesure ce qu’a été, au long de quarante années, cette aventure théâtrale unique. "Passée" désigne le vol de certains oiseaux à l’aube et au crépuscule, mais aussi les traces que laisse un animal sur son passage. Laurence Chable décrit dans ce livre le travail avec François Tanguy et les camarades, son exigence, sa poésie. Au plus près de l’expérience, l’ouvrage invite à découvrir et à approfondir la connaissance d’une œuvre, qui se mêle à la vie et l’ouvre aux mouvements du multiple. Une leçon de théâtre et d’art, indissociable de l’existence.

Ces conversations avec Laurence Chable sont suivies de la publication d’écrits de François Tanguy.

Laurence Chable a cofondé au Mans en 1977 le Théâtre du Radeau, que François Tanguy rejoint en 1982. Elle joue dans toutes ses créations. La compagnie s’installe en 1985 dans une ancienne succursale automobile puis y crée la Fonderie.

Olivier Neveux est professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’Ens de Lyon et membre de l’Unité Mixte de Recherche 5317 (Ihrim).

