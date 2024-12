Bruno Belhoste, Franz Anton Mesmer. le magnétiseur des Lumières

Le médecin allemand Franz Anton Mesmer (1734- 1815), inventeur du magnétisme animal (renommé au XIXe siècle hypnotisme), est considéré comme le lointain précurseur des psychothérapeutes et des psychanalystes d’aujourd’hui.

Ce livre, fondé sur des sources nombreuses et souvent inédites, propose une biographie en contexte de ce personnage étonnant et controversé de la fin du XVIIIe siècle. Il présente un homme des Lumières, ami des artistes à Vienne et des réformateurs à Paris, et déroule les étapes de sa découverte, depuis sa thèse sur l’influence des astres, en 1766, jusqu’à la publication, en 1814, de son grand oeuvre en allemand, le Mesmerismus. Sa théorie du fluide universel, de l’harmonie et de l’instinct est longuement expliquée, ainsi que sa pratique de médecin et de magnétiseur.

En analysant en détail ses succès et ses échecs et en faisant revivre les passions et controverses qu’ils suscitent, Bruno Belhoste donne une image de Mesmer bien différente de celles, habituellement colportées, du charlatan illusionniste ou du génie incompris. Au-delà du personnage, l’auteur dévoile une époque ardente et curieuse : celle des Lumières finissantes et des révolutions.

Bruno Belhoste est Professeur émérite d’histoire moderne et contemporaine

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage…

Sommaire

Première Partie : La découverture du magnétisme animal

Chapitre 1 Premières années

Chapitre 2 Mesmer devient médecin

Chapitre 3 Mécène et médecin à Vienne

Chapitre 4 L’invention du magnétisme animal

Chapitre 5 Magnétisme et exorcisme

Chapitre 6 L’affaire Paradis

Seconde Partie : Le Mesmérisme

Chapitre 7 Mesmer à Paris

Chapitre 8 Des ambitions contrariées

Chapitre 9 La Société de l’harmonie

Chapitre 10 La condamnation du magnétisme animal

Chapitre 11 Le somnambulisme magnétique

Chapitre 12 La Révolution

Chapitre 13 Dernières années