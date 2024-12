"Les couleurs de la migration. Un regard phénoménologique sur un classique de la littérature québécoise", par Janusz Przychodzen

L'enregistrement vidéo de la conférence Les couleurs de la migration. Un regard phénoménologique sur un classique de la littérature québécoise, prononcée par le professeur Janusz Przychodzen au Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures de l'Université York.

Résumé : Relire aujourd’hui Les Lettres chinoises de Ying Chen dans une perspective phénoménologique et dans le contexte de ce que l’on appelle maintenant la catastrophe migratoire, c’est jeter un double regard et poser une double question : qu’apporte l’œuvre littéraire sur la migration d’un point de vue phénoménologique, et dans quelle mesure la phénoménologie peut-elle, à son tour, enrichir la compréhension de la migration ? Y répondre, en s’aidant de la psychanalyse, c’est prendre en considération le phénomène dans son entièreté et son essentialité : le corps dans ses ancrages et ses figurations, le langage dans ses supports et ses expressions les plus subtiles, et la tonalité d’une perception unique du monde. C’est saisir la migration non seulement comme un déplacement physique, mais comme une transformation existentielle, marquée par la rupture, la quête de sens et la nécessité de négocier ses repères et redéfinir son rapport au monde à la fois élargi et aliénant.