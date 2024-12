Animaux, végétaux, minéraux. Discours écologiques francophones des nouvelles subjectivités (collection Modernités)

Appel à articles pour un numéro de la collection Modernités

(Presses Universitaires de Bordeaux)

Animaux, végétaux, minéraux. Discours écologiques francophones des nouvelles subjectivités.

Émile Lévesque-Jalbert, Harvard University

Mara Magda Maftéi, LAP | UMR 8177 CNRS-EHESS

Comment comprendre la contribution de la littérature à la pensée et aux modes de vie écologiques ? L’étude de l’écologie, de la nature et du rapport au vivant dans la littérature réactive nombre de questions classiques qui, pour certains, peuvent sembler désuètes : la question de l’engagement, celle postmoderne de grands récits, ou bien encore celle qui décentralise l’hégémonie masculine occidentale afin d’aller au-delà de la symétrie humain / non-humain, civilisé / sauvage imposée par le discours colonial.

Au lieu d’y voir le simple retour des problématiques déjà anciennes, ce volume défend la thèse opposée, celle de l’émergence d’une nouveauté dans la pensée écologique et du rapport à l’environnement. Ainsi, il se donne pour tâche de prendre acte de la vaste production littéraire qui prolifère actuellement dans l’espace francophone afin d’étudier les différentes stratégies par lesquelles les écrivains et écrivaines contemporains proposent de nouvelles manières d’habiter la terre qui remettent en question les limites du récit écologique (avec ses axes politique et poétique). Pouvons-nous discuter d’une esthétique du roman dont les personnages répondent à la coexistence des discours anthropocentriques et écocentriques ? Existe-t-il une relative unanimité autour des écopoétiques, zoopoétiques, technopoétiques[1] qui conjugue une postmodernité esthétique avec une modernité des idées ?

Si la relation philosophique, anthropologique, géologique de l’humain avec et dans la nature a mainte fois été décrite par les écrivains au fil des siècles, les approches qui se proposent d’étudier les œuvres littéraires d’une manière interdisciplinaire (l’écocritique, la zoocritique et la technocritique) font le passage vers une écologie matérialiste responsable de la redéfinition du rapport humain / nature. En particulier, il y a lieu de se demander comment les écrivains contemporains de l’espace francophone se positionnent face à un élément constant qui est la crise capitaliste d’accumulation (obsession marxiste[2]), à un moment de l’histoire qui demande de repenser la manière dont les humains se comportent face à une nature porteuse de son propre récit et face à des récits produits par chaque vivant.

Les chercheurs[3] de la pensée écologique insistent sur le passage d’une vision de l’homme qui dispose de la nature (ressources, animaux, plantes) vers une prise en compte non seulement des corps biologiques et des besoins des humains, mais aussi de l’existence d’autres formes de vie faisant partie de la nature, d’une nature transformée en sujet de droit (Michel Serres, Le Contrat naturel, 1990). Si le dénominateur commun entre plusieurs discours qui tentent de réconcilier une pensée anthropocentrique et écocentrique est la machine technoscientifique fondée sur l’accumulation du capital et la recherche du profit, la différence réside dans la place accordée à l’être humain face aux non-humains, à sa maîtrise des ressources naturelles. Dans la société occidentale, certains chercheurs militent même pour l’attribution du statut de sujet de droit à des non-humains (voir la position de certains juristes comme Marie-Angèle Hermite, Jacques Leroy, Jean-Pierre Marguénaud ainsi que celles des philosophes, des anthropologues, des écrivains et des artistes qui plaident pour la création des formes institutionnelles aptes à représenter les non-humains[4], pour la reconnaissance des langages des indices[5]). À l’intérieur de ces préoccupations concernant un recadrage des positions, il existe également des différences entre l’écologisme (homme – nature), l’animalisme (homme – autres animaux[6]) ou encore plantalisme[7] (homme – végétal).

Les écrivains se trouvent dans une démarche en progression : ils n’écrivent pas en fonction de certaines conventions existantes, les conventions ne sont pas en amont de l’œuvre, mais en cours de construction à la suite de la réflexion philosophique sur la place des (post)animaux, végétaux, éléments de la nature dans la société occidentale contemporaine. Nombres de textes participent de ce registre : Laure Gauthier (Mélusine reloaded, 2024), Mireille Gagné (Frappabord, 2024), Phœbe Hadjimarkos Clarke (Aliène, 2024), Mathieu Larnaudie (Trash Vortex, 2024), Jessica Oublié (Tropiques toxiques, 2023), Lucie Taïeb (Freshkills, recycler la terre, 2022), Wilfried N’Sondé (Héliosphéra, fille des abysses, 2022), Céline Minard (Plasmas, 2021), Dénétem Touam Bona (La sagesse des lianes, 2021), Olivier Remaud (Penser comme un iceberg, 2020), Gabrielle Filteau-Chiba (Encabanée, 2020), Pierre Ducrozet (Le Grand vertige, 2020), Vinciane Despret (Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation, 2019), Emmanuelle Pireyre (Chimère, 2019), Shenaz Patel (Le silence des Chagos, 2018), Ali Zamir (Anguille sous roche, 2016), Vincent Message (Défaite des maîtres et possesseurs, 2015), Nina Bouraoui (Le jour du séisme, 1999) font entrer des éléments de la nature, des formes de vie en fluidité, des animaux modifiés par les biotechnologies, des êtres vivants microscopiques dans la catégorie des personnages littéraires, en s’emparant de l’idée de dépendance des espèces véhiculée par Aldo Leopold[8] et reprise par Arne Naess[9] (deep ecology), Donna Haraway[10] (concept de « sympoiesis »), Tim Ingold[11] (formes de vie conçues en fluidité), Baptiste Morizot[12] (concept de diplomatie interespèces des interdépendances).

Certaines de ces fictions sont rédigées dans la perspective de nouvelles subjectivités à l’heure où la déforestation, les déchets, la fonte des glaciers, la crise climatique - autant de sujets évoqués par les écrivains contemporains - participent à la construction d’un discours critique du capitalisme (ce système économique qui cumule maintenant la croissance effrénée de la production et de la consommation, avec l’impossibilité de gérer les désastres écologiques). Du point de vue formel, les fictions combinent le retour à des intrigues et à des structures linéaires avec des éléments poétiques postmodernes (fragmentation, polyphonie, participation du lecteur au sens de l’œuvre, interdisciplinarité, transtextualité, dialogue avec les sciences et pratiques sociales).

Ces fictions narratives (écofictions) sont également des fictions de prospective, car elles contribuent à préparer le nouveau mode d’existence de l’humain[13], les régimes juridiques des « choses » avec lesquelles l’homme partage son existence. Ce volume interrogera la manière dont ces nouvelles subjectivités, qui s’expriment dans les fictions par le langage des indices et pour lesquelles les humains imaginent de nouvelles formes institutionnelles, contribuent à moduler un nouveau genre (rapport historique tissé avec d’autres œuvres, le dialogue avec différentes sciences sociales et l’adoption d’une écopoétique, zoopétique, technopoétique).

Sous la tutelle de la notion d’agentivité, la pratique de l’anthropomorphisme ne relève plus de la simple allégorie ou du jeu symbolique, mais d’une reconsidération sérieuse qui s’inscrit en parallèle de développements récents en sciences de la vie.[14] Pouvons-nous discuter d’un réservoir d’expériences formelles pour ces romans orchestrés autour d’une forme de vie non-humaine qui remettent ainsi en question la notion même de sujet et la place que celui-ci peut occuper dans un monde sans objets ? Les romans que nous avons cités proposent une réflexion critique, caractérisée par une dimension idéologique, mais aussi poétique à l’heure à laquelle les frontières entre objets et sujets de droit deviennent poreuses. Ce pan de la fiction contemporaine participe-t-il, avec la philosophie, l’anthropologie, le droit et d’autres sciences, à l’idée d’une redéfinition et reconceptualisation de la subjectivité, de sa construction et de ses limites ?

—

Les propositions de contribution en lien avec ces questions sont attendues pour le 31 mars 2025 sous la forme d’un résumé, assorti d’une courte bibliographie

Elles doivent comporter le nom de l’auteur.e, son affiliation professionnelle et son adresse mail, et être adressées à levesquejalbert@g.harvard.edu, magda.maftei@ehess.fr

Après notification de la validation, les articles (de 25 000 à 40 000 caractères, notes et bibliographie compris) accompagnés d’un résumé en français et en anglais sont à envoyer avant le 15 septembre 2025.

La page de la collection Modernités aux Presses Universitaires de Bordeaux : https://www.pub-editions.fr/fr/67-collection-modernites et la page de Modernités sur OpenEdition Books: https://books.openedition.org/pub/2510?lang=fr





[1] La technopoétique, avec ses critères thématiques et formels, serait la poétique des formes de vie conçues en fluidité et impactées par les enjeux technoscientifiques. Le terme a été proposé par Mara Magda Maftéi, Le Post-animal, colloque Espèces en voie d’apparition. Bestiaires imaginaires et encyclopédies animalières fictives, organisé par Thalim, Sorbonne nouvelle, les 6-7 mai 2024.

[2] Plusieurs chercheurs contemporains mettent en lien la pensée écologique de Marx (l’écomarxisme) avec la crise climatique actuelle.

[3] Jane Bennett, Philippe Descola, Donna Haraway, Katherine Hayles, Tim Ingold, Bruno Latour, Baptiste Morizot…

[4] Camille de Toledo, Le fleuve qui voulait écrire, Les auditions du parlement de Loire, Paris, Les liens qui libèrent, 2021.

[5] Baptiste Morizot, Manières d’être vivants, Arles, Actes Sud, 2020.

[6] Les animaux modifiés génétiquement, ou dont les capacités sont augmentées, ne sont plus assimilés à des machines (Descartes, 1637), mais à des sous-machines. Ils sont considérés des « moins animaux ».

[7] Terme que nous proposons.

[8] Aldo Leopold, A sand county almanac, New York, Oxford University Press, 1949.

[9] Arne Naess, « The Shallow and the Deep Long Range Ecology Movement » in Inquiry, 16, 1973, p. 95-100.

[10] Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Durham, Duke University Press, 2016.

[11] Tim Ingold, Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description, Londres, Routledge, 2011.

[12] Baptiste Morizot, Manières d’être vivants, op.cit.

[13] Voir aussi le terme d’éco-sujet proposé par Verena Andermatt Conley, Eco-Subjects in Rethinking Technologies, Universiy of Minnesota Press, 1993, pp. 77-92.

[14] L’hypothèse Gaïa de James Lovelock et Lynn Margulis selon laquelle les organismes vivants impactent l’atmosphère, par le lent processus d’oxygénation. Elle a été suivie, plus récemment, par les travaux sur les capacités d’agir des non-humains, notamment ceux de Stefano Mancuso, Susan Dudley, J.C. Cachill et Ernesto Gianoli.