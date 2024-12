Performance et circonstance : littérature et usage du corps à la Renaissance (Sorbonne Université)

Performance et circonstance : littérature et usage du corps à la Renaissance

28-29 novembre 2025 – Sorbonne Université

—

Comité d'organisation :

Zoé Weil (Sorbonne Université, CELLF UMR 8599)

Eva d’Estais (Sorbonne Université, STIH)

William Barreau (Sorbonne Université, CELLF UMR 8599)

Vincent Adams - - Aumérégie (Université Paul Valéry Montpellier 3, CELLF UMR 8599).

—

Au XVIe siècle, l’essor de l’imprimerie permet une diffusion sans précédent des textes médicaux scrutant le corps sous tous ses aspects : les progrès de la dissection et le succès éditorial des planches anatomiques contribuent à mettre en lumière la réalité matérielle du corps et encouragent la prolifération de discours sur son fonctionnement, son usage intime et social, sa valeur morale ou son statut juridique. Dans ce contexte, la performance, entendue comme usage du corps en représentation, mérite toute notre attention. Ce colloque sera l’occasion d’explorer les liens entre littérature et usages corporels, en s’intéressant aussi bien aux performances telles qu’elles apparaissent dans les textes littéraires qu’à la performance physique des textes lorsqu’ils sont déclamés, chantés ou joués.

La notion de performance corporelle pourra ainsi inclure toute forme de prestation chorégraphique ou musicale, de déclamation, de mime, de jeu scénique, de pratique sportive et de rite, tant que demeure une idée sous-jacente de mise en scène. En lui adjoignant la notion de circonstance, nous souhaitons souligner l’importance d’un ancrage social de ces pratiques qui ont souvent lieu à l’occasion d’événements codifiés simultanément par une tradition générique et par un contexte historique ou biographique particulier : spectacles, fêtes, manifestations collectives, compétitions sportives, tournois, cérémonies religieuses, processions, leçons d’anatomie… Alors même que ces usages du corps, par leur enracinement dans la circonstance, s’opposent essentiellement à l’apparente pérennité et fixité du texte littéraire, nous souhaitons interroger les relations qu’entretiennent ces deux modalités d’expression. En se concentrant sur la littérature française du xvie siècle, les communications pourront s’intéresser aux points suivants :

1) Les descriptions de performances, aussi bien dans des scènes de fiction, des descriptions ethnographiques, des récits de fêtes, des évocations poétiques ou encore des textes folkloriques et mythologiques. Cela pourra être l’occasion d’affiner la distinction entre la performance comme pratique sociale (notamment lors de fêtes ou de rites collectifs) ou comme spectacle professionnel (impliquant un espace scénique généralement séparé du public). Le cas particulier de l’écriture autobiographique mettant en scène le corps de l’auteur pour le donner en spectacle au lecteur, que ce soit dans le cadre de mémoires, d’essais, de lettres ou de témoignages insérés dans un ouvrage, pourra également être envisagé.

2) Les textes conçus en vue d’une performance, au premier rang desquels les pièces de théâtre et les livrets de ballet ou d’opéra. La représentation scénique du texte littéraire pourra être envisagée sous un angle historique aussi bien que stylistique grâce à l’analyse d’indices textuels (didascalies, allusions, rythmes et mouvements du texte) codifiant la performance à venir, conçue comme l’achèvement et la réalisation d’un texte autrement incomplet. Au-delà du théâtre, la déclamation de textes poétiques, leur mise en chanson, ou simplement la lecture à voix haute élargiront la notion de performance du texte.

3) Les méta-discours qui régissent ou commentent la performance. L’usage du corps, et plus particulièrement son usage public, fait l’objet de discours moraux, aussi bien religieux que profanes, énonçant des jugements de valeurs, des commentaires ou des injonctions qui pourront être analysés. La notion de pudeur et ses implications en termes de genre ne sont jamais loin de la performance physique. Mais c’est aussi dans une perspective didactique que ces discours peuvent s’écrire : en tant que technique, la performance physique se prête à des enseignements qui peuvent s’incarner dans des traités ou manuels, comme l’Orchésographie de Thoinot Arbeau (1589), qui posent notamment la question de la notation du mouvement et de ses ressources langagières. Enfin, la physicalité même de la performance en fait un objet du discours médical énumérant vertus, risques et contre-indications de tout usage du corps, que l’on retrouvera dans les régimes de santé et les traités spécialisés.

—

Les propositions de communication d'une longueur maximale de 500 mots, accompagnées d'une brève bio-bibliographie, sont à envoyer avant le 16 février à l'adresse suivante : performance.circonstance@gmail.com

—

Bibliographie indicative

