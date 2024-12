La nature dans la première modernité française. Colloque annuel de la Société d’étude de la première modernité française, SEMFS (Manchester)

Le colloque annuel de la Société d’étude de la première modernité française (SEMFS) se tiendra du 7 au 9 juillet 2025 à l’université de Manchester. Thème retenu : « La Nature dans la première modernité française ». La conférence plénière sera donnée par Katherine Ibbett, Professeure à l’université d’Oxford.

La nature n’existe pas, selon Philippe Descola, en dehors de contingences historiques propres à la pensée occidentale. Les communications sur la nature dans la première modernité française porteront, par exemple, sur l’un des thèmes suivants : nature / culture ; le monde sauvage ; les jardins ; usage des ressources naturelles ; la nature humaine ; les lois de la nature ; l’éco-poétique et l’éco-critique de la première modernité ; l’histoire naturelle ; la géologie ; les facteurs météorologiques ; la nature indigène ; le voyage et le tourisme ; le sublime.

Nous proposons aux doctorant.e.s des bourses facilitant leur participation à la conférence. Ces bourses sont soutenues par le Amy Wygant Fund: https://www.semfs.org.uk/amy-wygant-bursaries/

Veuillez adresser, avant le 17 janvier 2025, une proposition de communication* (250-300 mots : veuillez préciser la longueur / le format de votre communication) à la secrétaire de la Société, Emma Herdman (eh58@st-andrews.ac.uk). Nous vous rappelons que seuls les sociétaires à jour de leur cotisation pourront participer au colloque.

* nous invitons des propositions de communications traditionnelles de 20 minutes ainsi que des communications plus courtes (10 minutes), des interventions portant sur un point théorique et/ou pédagogique, ou des ateliers de travaux en cours.

Les intervenants sont priés de fournir une traduction de toute langue autre que l’anglais ou le français.

—

The Society for Early Modern French Studies will hold its annual conference at the University of Manchester, 7-9 July 2025. Proposals are invited for 20-minute papers or alternative formats* on the topic of Nature in Early Modern France. Keynote speaker: Professor Katherine Ibbett (Trinity College, Oxford).

Nature does not exist in itself, Philippe Descola famously argued, but is historically contingent within Western thought. The conference will explore the many uses and understandings of nature in France from the 1500s to the French Revolution. The theme might include but is not limited to: nature / culture; wilderness; gardens; conservation; human nature; laws of nature; early modern eco-poetics and eco-criticism; natural history; geology; weather; indigenous nature; travel and tourism; the sublime.

We shall offer, as usual, postgraduate facilitation bursaries from the Amy Wygant Fund: https://www.semfs.org.uk/amy-wygant-bursaries/

Proposals for papers (250-300 words: please indicate the length / format of the paper)* should be sent by 17 January 2025 to the Secretary, Emma Herdman (eh58@st-andrews.ac.uk). Please note that only current subscribing members of the Society may present a paper at the conference.

*we welcome shorter papers of 10 minutes that relate to pedagogy or serve as a theoretical intervention or an informal workshop.

Speakers are requested to provide translations from languages other than English or French.