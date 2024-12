La crise d’identité dans les discours littéraire et artistique contemporains (Casablanca, Maroc)

Programme du colloque international

« La crise d’identité dans les discours littéraire et artistique contemporains »

Mardi 10 décembre 2024

8h30 : Accueil des participant.e.s 9h00 : Allocutions d’ouverture

-Allocution de Monsieur le Président de l’Université Hassan II de Casablanca

-Allocution de Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock de Casablanca

-Allocution de Monsieur le Directeur du Laboratoire GELM

-Allocution du comité d’organisation du colloque 9h30-10h : Pause café

Conférence inaugurale

10h-10h30 : Marc GONTARD (Professeur émérite, Ecrivain et Président honoraire de l’Université Rennes 2), Identités en question, Université Rennes 2, France.

10h30- 10h45 : Amal ARRAME (Enseignante-chercheure), L’identité dans la littérature francophone : espace, langage et différence, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

10h45-11h : François LE GUENNEC (Chercheur), De la crise du couple à la crise d’identité dans une nouvelle de Jean Giraudoux, Université du Temps Libre, Orléans, France.

11h-11h15 : Afaf MAJIT (Enseignante-chercheure), A la recherche du « Je » perdu dans

« Surtout ne te retourne pas» de Maissa Bey, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

11h15-11h30 : Younes ZAIKER (Enseignant-chercheur), Université Chouaib Doukkali, El Jadida et Abdellah EL AMRAOUI, Docteur en littérature française, francophone et comparée, Université Ibn Tofail, Kénitra, Le processus de la déconstruction-reconstruction identitaire chez Abdelkébir KHATIBI et Fouad LAROUI.

11h30-11h45 : Lahcen BAMMOU (Enseignant-chercheur), Identité personnelle et collective dans « L’Identité » de Milan Kundera, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

11h45-12h15: Débat

12h15-12h30 : Mounia ZIZI (Enseignante-chercheure), Déterritorialisation identitaire dans

« Triste jeunesse » de Mohamed Nedali, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

12h30-12H45 : Saida LAMARA (Enseignante-chercheure), Les chemins de la liberté dans

« la poule et son cumin » de Zineb Mekouar, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

12H45- 13h : Yassine AJAKANE (Doctorant), L’instruction scolaire et la construction identitaire du personnage féminin dans le roman « Le pays des autres » de Leila Slimani, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

13h- 13h15 : Oumayma FAKHI (Doctorante), Les enjeux identitaires et sociétaux dans quelques films documentaires réalisés par des femmes marocaines, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

13h15- 13h45: Débat

13h45 -14h30:Pause Déjeuner

14h30-14h45 : Bouchra EDDAHBI (Enseignante- chercheure), Migrance et crise/quête d’identité dans « Les rives identitaires » de Leïla Houari, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, Maroc.

14h45- 15h : Bousselham ELOUARRAD (Enseignant-chercheur), Identité et altérité dans

« Límites y Fronteras » (2008) de Saïd El Kadaoui Moussaoui, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

15h- 15h15 : Khalil BABA (Enseignant-chercheur), L’altérité comme soi : Identité en tension entre Orient et Occident dans « Saison de la migration vers le nord » de Tayeb Salih, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc.

15h15-15h30 : Mohammed Amine BOUCHAMA (Enseignant-chercheur), Les beurs et les guet-apens de l’intégration à travers l’œuvre d’Azouz Begag, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, Maroc.

15h30-15h45 : Hanane QAIDI (Docteure en Langue, Communication et Culture) et Sara OUDMINE (Docteure en Sciences Economiques), L'identité des jeunes émigrées subsahariennes au Maroc, entre l'enjeu de l'intégration et le défi de la mutation d'identité, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

15h45-16H15 : Débat

16H15- 16h30 : Azouz LABAZI (Enseignant-formateur), Émigration à travers le cinéma: Analyse sémantique de la question identitaire, Université Mohammed Premier, El Hoceima, Maroc.

في فن التصوير العربي lettres), ès Docteur et (Ecrivain ALLAH LOTFE Ahmed : 16h45 16h30- مأزق الهوية

16h45- 17h : Issam HALOUI (Doctorant), Corps et identité dans le roman « Cannibales » et les tableaux de Mahi Binebine, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc.

17h- 17h15 : Mouna HAJLAOUI (Doctorante), Errance et quête identitaire dans « Lauve le pur » de Richard Millet, Université de Sousse, Tunisie.

17h15- 17h45 : Débat

Mercredi 11 décembre 2024

9h-9h15 : Mohamed HICH-CHOU (Enseignant-chercheur), « Le dérèglement du monde » d’Amin Maalouf : Penser la crise pour mieux la panser, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

9h15-9h30 : Michel LIU (Enseignant-chercheur), La perception de l'identité chinoise par les écrivains français, Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, France.

9h30-9h45 : Leila CHERQUAOUI (Enseignante-chercheure), Regards actuels sur La crise identitaire et le projet de vie des adolescents au Maroc, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

9h45-10h : Amélie ARISTELLE EKASSI (Chargée de Cours), Assignation et récupération identitaires dans l’art africain contemporain : essai sur le concept de vitrification artistique selon Jean-Loup Amselle, Ecole Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé 1, Cameroun.

10h-10h15 : Débat

10h15- 10h30: Soumia ASSALI (Enseignante-chercheure), L’allégeance identitaire des artistes et footballeurs de la diaspora marocaine en Europe, Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé, Fès, Maroc.

ِنطاق ال ُه ِويّات في الفَ ّن العَربي الحديث والمعاصر (Artiste AMIROUCHE Benyouness : 10h30-10h45

et critique d’art),

10h45 – 11h00 : Zakaria MHANDEZ TLEMÇANI (Doctorant), De quelques procédés discursifs décrivant le malaise identitaire du Soldat dans « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc.

11h- 11h15 : Débat

9h-9h15 : Soumia MEJTIA (Ecrivaine nouvelliste), Le Soi en mutation face au numérique : une analyse à la lumière de Paul Ricoeur, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

9h15-9h30 : Hanane GUENNOUN (Doctorante), Scénariste- Script doctor, Réalisatrice assistante et Chargée de production dans le secteur de la TV, La présence en ligne chez les jeunes adolescents : mécanismes d’autoreprésentation virtuelle, Université Mohamed V, Rabat, Maroc.

9h30-9h45 : Hanane SALIF (Doctorante), The Influence of Sociolinguistics on Gender Identity Construction in Online Settings, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

9h45- 10h : Chaimaâ SALIH (Doctorante), Crise d'identité 2.0 : Quand Tinder redéfinit notre Soi en ligne, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

10h-10h30 : Débat

11h15- 11h45 : Pause café

11h45-12h00 : Fatima Zohra BENSALAH (Enseignante-chercheure), Déconstruction/reconstruction de l’identité culturelle et linguistique des jeunes femmes meknassies, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

12h00-12h15 : Saadia RAHALI (Enseignante-chercheure), Le personnage féminin dans l’écriture de Fatima Mernissi et Nawal El Saadawi : Du voilement au dévoilement identitaires, Université Cadi Ayyad, Essaouira, Maroc.

12h15- 12h30 : Ahmed CHARKY (Ecrivain nouvelliste), La construction du genre dans le discours humoristique marocain contemporain : Analyse pragmatique de la notion

« (in)sécurité linguistique », Université Hassan II, Casablanca, Mohammedia, Maroc.

12h30-12h45 : Jamal ALILLOUCH (Enseignant-formateur), L’identité marocaine et le croisement culturel judéo-arabo-amazigh dans l’œuvre « Le Golem du vieux mellah » (2022) de Aziz Bouachama, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc.

12h45- 13h00 : Débat

13h00-13h15 : Adil EL ANBI (Docteur en Sociologie), L’identité marocaine : comment nous en sommes arrivés là ? Quête généalogique des pièces de l’identité marocaine, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

13h15- 13h30 : Laila BENHESSOU (Enseignante-chercheure), Ecrire pour devenir une femme libre dans « Femmes émois » de Madiha Bennani, Université Hassan I, Settat, Maroc.

13h30- 13H45 : Ayoub ENNAIMI (Doctorant), Analyse de la Performance Discursive de la Femme Politique Marocaine à l’Ere du Digital : Approche Sémio Pragmatique, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

13H45-14h00 : Brahim ERRAIS (Doctorant), L'image et l’identité culturelle de la femme marocaine à l’épreuve de l’interculturalité dans la photographie : cas d'œuvres artistiques feue Laila Alaoui, Université Hassan II, Mohammedia, Maroc.

14h00-14H15 : Amina AZIZEDDINE (Doctorante), L’écriture woolfienne : un espace de déconstruction et de reconstruction identitaire « Instants de vie » et « Mrs Dalloway », Université Hassan II, Mohammedia, Maroc.

14H15-14h30 : Débat et clôture des travaux du colloque.

11h45-12h00 : Khadija MAARIR (Enseignante-chercheure), Exploration des Identités et Rencontres dans les romans de Kébir Ammi, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

12h00-12h15 : Zouhir ZIGHIGHI (Enseignant-chercheur), La culture visuelle marocaine Entre l’orientalisme et l’occidentalisme, Université Ibn Tofail , Kénitra, Maroc.

12h15- 12h30 : Rachid BAALLA (Enseignant-chercheur), Créations collectives et pratiques en mutation : Cas de l’Ajmak des Achtouken, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

12h30-12h45 : Noreddine HANINI (Enseignant-chercheur) et Fatima Ezzahra CHAHID (Doctorante), Le métis dans « Le Chercheur d’Afriques » d’Henri LOPES : d’une crise identitaire à une identité plurielle, Université Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc.

12h45- 13h00 : Rachid JAMA (Enseignante-chercheur) et Rachida OURBATI (Doctorante), Identité métissée arabo-amazighe marocaine : vers une construction identitaire plus harmonieuse, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc.

13h00-13h15 : Meriem EL BADDOURI (Doctorante), Drame et identité : le théâtre de Driss Ksikes comme miroir social, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

13h15- 13h30 : Zakaria RHARIB (Doctorant), Les formes de mixité culturelle dans le théâtre de Tayeb Seddiki, Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc.

13h30- 14h00 : Débat et clôture des travaux du colloque.

Responsable scientifique

Afaf MAJIT

Membres du comité d’organisation

Abdelilah BRAKSA, Afaf MAJIT, Rajaa NADIFI, Saadia TAOUKI, Hind AASSOULI, Mouhcine AMRAOUI SAIDI, Adil TAMIM.

Doctorants GELM

Hajar CHAHIR, Abyr BOUALLAGA,

El Mehdi ELMBACHCHER, Zouhir EL HERRI, Aymen MOSLIH.

Membres du comité scientifique

Abdelilah BRAKSA, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, MAROC.

Rajaa NADIFI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, MAROC.

Afaf MAJIT, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, MAROC.

Mouhcine AMRAOUI-SAIDI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, MAROC.

Adil TAMIM, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, MAROC.

Saadia TAOUKI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, MAROC.

Cheikh Mouhamadou Soumoune DIOP, Université Assane Seck, Ziguinchor, SENEGAL. Mohammed Said SEFIANI, Faculté des Lettres et des Sciences humaines Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca, MAROC.

Khalil BABA, Faculté des Sciences, Université Mohammed 1er, Oujda, MAROC. Catherine WEBSTER, Université Ocklahoma central, ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE.

Rachid DZIRI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed 1er, Oujda, MAROC.

Mostapha RAMDANI, Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Mohammed 1er, Oujda, MAROC.

Duygu ÖZTIN PASSERAT, Université Dokuz Eylül, Izmir, TURQUIE. François LE GUENNEC, Université du Temps Libre d’Orléans, FRANCE. Sébastien QUENOT, Université de Corse Pasquale Paoli, FRANCE.

Eric MANY, Ecole Supérieur Polytechnique de l’éducation, Porto, PORTUGAL.

Hanane BOUKETAYA, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V, Rabat, MAROC.

Mohamed EL HIMER, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines- Dhar El Mehraz-, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, MAROC.

Salwa BEJI BEN HMID, Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Sousse, TUNISIE.

Mostapha KHALIFA IBRAHIM ERRADE, Faculté des Sciences de l’Education, Université Azzaytouna, LYBIE.