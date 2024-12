Espaces et temps Queer (Convention MLA 2026, Toronto)

Session affiliée du CIÉF à la Convention de la MLA, Toronto du 8 au 11 janvier 2026

Protéiforme et multidimensionnelle, la Queerité est perçue comme étant construite en opposition à l’espace-temps hétéronormatif et est performée de façon à en déconstruire les codes, particulièrement après des années de violence systémique et structurelle. Pour contrer la violence, la communauté 2SLGBTQIA+ vit dans ce que le philosophe Jack Halberstam décrit comme un temps et un espace queer (In a Queer Time and Place, 2005) qui remettent en cause la logique dominante. Dans un temps non-linéaire et au cœur d’espaces qui sont des sites de résistance, fluides et transgressifs, l’espace-temps queer représente pour beaucoup de personnes une « expérience pharmakonique », simultanément poison et remède.

Cette session se propose d’examiner les représentations francophones des espaces et des temps Queer et souhaite explorer les formes de contestation, poétiques et politiques, ainsi que les métamorphoses esthétiques qui sont propres aux histoires Queer.

Proposition de communication (300 à 500 mots, en français) à envoyer d’ici le 22 février 2025 à Cris(tina) Robu (Davidson College) à l’adresse crrobu@davidson.edu

Veuillez y inclure votre nom, votre affiliation universitaire et votre adresse électronique.