Art contemporain et littérature (revue Marges)

Appel à communications Revue Marges (PUV)

Journée d'études "Art contemporain et littérature"

Le numéro 42 de la revue Marges (PUV) se donne pour objectif de questionner les rapports entre art contemporain et littérature. Ces rapports semblent très fertiles au premier abord et il est facile de citer un nombre important de collaborations, rencontres, influences et échanges entre écrivains et artistes plasticiens. Pourtant, quelle que soit la diversité des études empiriques qu'une telle problématique est susceptible de générer, il est impossible d'échapper à une double interrogation critique.

Le premier aspect porte sur des caractéristiques internes aux domaines de l'art et de la littérature : comment penser les rapports entre le domaine des arts plastiques et le domaine des œuvres littéraires, dont le mode de fonctionnement et les unités de base sont radicalement différents ? À travers ce qui peut paraître comme un problème purement technique se dégagent des enjeux beaucoup plus importants, puisqu'une telle différenciation est constitutive d'une approche critique de leur relation.

Le deuxième aspect est relatif à un autre problème, qui est celui de la relation entre art et littérature dans et par la langue. Cette interrogation est d'autant plus importante que c'est le discours qui programme et détermine la perception sociale des œuvres indépendamment de leur nature. Si la langue est l'interprétant de tous les systèmes de signifiance, en fonction de quelles stratégies langagières la relation entre art et littérature peut-elle être neutralisée, effacée, valorisée, réinventée ?

Ces questions engagent à sortir des grands principes généraux sur le « dialogue des arts », afin d’essayer de voir ce que sont les points d’achoppement, mais aussi les correspondances fertiles qui s’installent – parfois de manière très fugace – entre les deux domaines artistiques.

Axes de recherche non-exhaustifs

Analyse critique des approches relationnelles entre art et littérature. Dans quelle mesure ces approches permettent-elles de penser la continuité de domaines à priori inconvertibles ?

Effets des discours critiques sur la perception des différentes pratiques et des pratiques interdisciplinaires. Quels sont les enjeux de ces discours critiques ?

Étude des pratiques artistiques contemporaines se situant spécifiquement entre art et littérature. Quand la dimension langagière de l’œuvre plastique acquiert-elle une qualité proprement littéraire ? À l’inverse, comment le texte littéraire devient-il plastique, se déployant dans le temps et dans l’espace ?

Écrits sur l'art d’artistes contemporains (peintres, sculpteurs, vidéastes, artistes conceptuels…) comme lieux de rencontre entre l'aventure plastique et l'aventure verbale.

Comment les écrivains renouvellent-ils la vision des œuvres plastiques ? Comment altèrent-ils les principes de la critique d'art instituée ? Comment contribuent-ils à former la valeur des œuvres plastiques ? Comment les artistes plasticiens contribuent-ils à l'actualisation des œuvres littéraires ?

Quel est le statut spécifique des écrits de poètes sur l'art ? Comment appréhender des œuvres littéraires produites à partir de la fréquentation des œuvres plastiques ? Comment penser la poétique de l'art ?

Les différents types de collaboration entre artistes et écrivains contemporains. Quel est le statut de ce travail « commun » d'un point de vue interdisciplinaire ?

Conception des expositions comme enjeu discursif : formes narratives, rapports texte/image, récits d'objets, toutes formes de médiation...

—

Les propositions devront nous parvenir avant le 19 janvier 2025, sous la forme d’une problématique résumée (5000 signes maximum, espaces compris), adressée par courriel à sata.bagdasarova@gmail.com

Les textes sélectionnés (en double aveugle) feront l’objet d’une journée d’études à Paris, à l’INHA, le 19 avril 2025. À l’issue de cette rencontre, les textes définitifs devront parvenir au comité de rédaction avant le 19 mai 2025 (30.000 à 40.000 signes, espaces et notes compris). Les communications ne devront pas excéder 30 minutes lors de la journée d’études. Certaines des contributions seront retenues pour la publication du numéro 42 de Marges, dont la sortie est prévue en avril 2026.