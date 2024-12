XVIIe Siècle, n° 305 : "Jean Puget de la Serre (1594-1665) : un mercenaire des lettres ?" (Françoise Poulet & Bernard Teyssandier, dir.)

Jean Puget de La Serre (Toulouse, 1594 - Paris, 1665) est un auteur polygraphe, dont la production éditoriale, riche et variée, couvre presque tous les genres : romans dévots (Les Douces pensées de la mort) ou de cour (La Clytie ou le roman de la cour, 1630), fables mythologiques (Les Amours des dieux, 1624 ; Les Amours des déesses, 1625), théâtre (Thomas Morus, tragédie en prose, 1641), ballets de cour (Ballet des princes indiens), traités religieux ou de morale (La Vierge mourant sur le mont Calvaire, 1626 ; Le Miroir qui ne flatte point, 1632), ouvrages historiques et panégyriques (Histoire curieuse de tout ce qui s’est passé à l’entrée de la reine-mère du roy tres-chrétien dans les Provinces-Unies des Pays-Bas, 1639)… On lui attribue près de 80 ouvrages, dont 60 seraient illustrés, car il attachait une grande importance à l’illustration, de même qu’aux éditions et rééditions de ses œuvres. Historiographe de Marie de Médicis alors en exil aux Pays-Bas, il parvient par la suite à retrouver les grâces de Louis XIII et surtout de Richelieu qui lui accorde une pension ; il termine sa carrière au service de Gaston d’Orléans et de sa fille, comme bibliothécaire puis aumônier.

Figure importante de la première moitié du siècle, tant sur les plans politique et historique que dans la République des Lettres – sa carrière d’auteur commence sous le règne de Louis XIII et se termine au moment de la prise de pouvoir de Louis XIV –, Puget de La Serre a pourtant suscité très peu d’études et fait partie des minores sinon oubliés, du moins négligés. Les témoignages que ses contemporains ont laissés sur lui, souvent empreints d’ironie, n’ont guère aidé à mettre en lumière ses écrits. Sa réputation de plumitif prompt à flatter nous invite toutefois à réévaluer son parcours d’auteur et à examiner son œuvre à nouveaux frais, en la réinscrivant dans un contexte socioculturel et historique précis.

Sommaire

Françoise Poulet et Bernard Teyssandier – « Présentation. Jean Puget de La Serre (1594-1665) : un mercenaire des lettres ? »

Véronique Meyer – Les portraits gravés dans la vie et l’œuvre de Puget de La Serre

Suzanne Duval – Jean Puget de La Serre, phénix du style Louis XIII

Cécile Lignereux – Le syncrétisme du Secrétaire à la mode de Puget de La Serre : la raison d’un succès ?

Arnaud Wydler – Homilétique et « douceur ». L’hybridation du style dans le Breviere des courtisans (1630)

Adrien Paschoud – Le Mausolée (1634) de Puget de La Serre : entre éloge funèbre, édification et expérience formelle

Vincent Dorothée – Puget de La Serre, l’évolution du ballet et la guerre des images au premier xviie siècle

Léo Stambul – Infamie littéraire : le cas Puget de La Serre

