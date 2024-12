L'avenir de l'histoire de l'art : relever les défis de la recherche et de la pratique artistique pour saisir les opportunités de demain (Lyon)

Cette année, l’association Uniart, affiliée à l’Université Lumière Lyon 2 et la Maison des Etudiants, organise pour la première fois un colloque, adressé aux étudiant.e.s de niveau licence à master venant des sciences humaines et sociales, le 17 et 18 avril 2025.

Nous avons donc le plaisir d'annoncer l'ouverture de l'appel à communications pour le colloque scientifique national “L’avenir de l’histoire de l’art : relever les défis de la recherche et de la pratique artistique pour saisir les opportunités de demain”, qui se tiendra à l’Université Lumière Lyon 2 (ou ses alentours) et au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Il ambitionne de rassembler la jeune communauté des chercheur.e.s, des artistes d’Emile Cohl rattaché.e.s à une collaboration artistique et des étudiant.e.s issu.e.s des sciences humaines et sociales, autour des nouvelles perspectives et des défis contemporains de l’histoire de l’art.

Nous invitons les doctorant.e.s travaillant sur des sujets liés aux transformations méthodologiques, sociales, technologiques ou culturelles de l’histoire de l’art à soumettre leurs propositions. Ce colloque est une occasion unique de présenter leurs recherches, d’échanger avec des doctorant.e.s, des artistes et des étudiant.e.s afin de contribuer à la réflexion collective sur l’avenir de la discipline.

Thématiques du colloque

Les projets soumis peuvent aborder les thématiques suivantes, mais n’y sont pas limitées:

1. Digitalisation et nouvelles méthodes de recherche

○ L'impact des nouvelles technologies et des outils numériques sur l’analyse et la

diffusion des œuvres d’art.

○ Les enjeux liés à la numérisation des archives et des collections.

○ L’intelligence artificielle et les nouvelles approches d’interprétation visuelle.

2. Décolonisation de l’histoire de l’art et diversité culturelle

○ Repenser l’histoire de l’art dans une perspective globale, en intégrant des cultures et

des récits artistiques jusque-là marginalisés.

○ Réévaluation des canons esthétiques occidentaux et des paradigmes interprétatifs.

○ Études comparatives entre différentes aires culturelles.

3. Histoire de l’art et enjeux écologiques

○ La manière dont l’art reflète, engage ou critique les questions environnementales.

○ Les nouveaux défis posés aux institutions artistiques face à l’urgence écologique.

4. Historiographie et interdisciplinarité

○ Les nouvelles frontières de l’histoire de l’art en dialogue avec d’autres disciplines

(sociologie, anthropologie, écologie, etc.).

○ Études de cas sur la collaboration entre histoire de l’art et autres domaines d’études.

○ Évolution de la discipline face à l’émergence de nouvelles méthodologies.

5. Histoire de l’art et questions sociales

○ Comment l’histoire de l’art peut-elle répondre aux mouvements sociaux

contemporains (droits des minorités, justice sociale, féminismes) ?

○ Études sur la représentation des identités dans l’art, que ce soit en termes de genre,

de classe ou d’ethnicité.

○ Analyse de l’art dans le contexte des crises sociales et politiques contemporaines.

Les thèmes soulignés sont à privilégier pour les futures candidatures

—

Conditions de soumission

Nous encourageons les doctorant.e.s, de la première à la dernière année de thèse ou ayant soutenu récemment (moins de deux ans), à soumettre des propositions originales et innovantes, alignées sur les thématiques du colloque. Les propositions devront comporter les éléments suivants :

● Titre de la communication

● Résumé (500 mots maximum) : Ce résumé doit exposer clairement les objectifs de la recherche, la problématique posée, les méthodes utilisées et les résultats attendus.

● Courte biographie (200 mots maximum) : Inclure des informations sur votre parcours académique, votre domaine de recherche et votre statut actuel (année de doctorat, institution de rattachement, thématiques de recherche, etc.).

● Mots-clés : entre 3 et 5 mots-clés résumant le projet proposé. Les propositions doivent être envoyées avant le 15 JANVIER 2025 à l’adresse suivante : uniart.lyon@gmail.com

—

Processus de sélection

Les propositions seront examinées par un comité scientifique composé de chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s en histoire de l’art. Les critères de sélection incluent la pertinence par rapport aux thématiques du colloque, l’originalité de l’approche, et la rigueur scientifique.

Les doctorant.e.s sélectionné.e.s seront invité.e.s à présenter leurs travaux lors de sessions dédiées, sous la forme d’une communication orale de 15 minutes, suivies d’une discussion avec le public et le comité. Il est possible par la suite de réaliser une table-ronde, sous le format d’une heure, avec d’autres doctorant.e.s ou artistes présent.e.s, ce colloque ayant la spécificité d’alterner entre conférences et tables-rondes. Ce format offrira l'occasion d’approfondir le sujet en collectif et dans l’échange.

—

Soutien et avantages

Les doctorant.e.s sélectionné.e.s bénéficieront de :

● Possibilités de publication : Les contributions pourront être potentiellement publiées dans un volume collectif réalisé par l’association et partagé à l’ensemble du réseau de l'événement.

● Tables rondes et ateliers : L’accès à des discussions thématiques et à des ateliers méthodologiques avec d’autres acteurs du monde de la culture dans un contexte atypique.

● Aides financières : Des possibilités de financement (frais de déplacement, hébergement et certains repas) pourront être étudiées pour les doctorant.es.s ne bénéficiant pas d’un soutien institutionnel.

—

Calendrier

● Date limite de soumission des propositions : 15 Janvier 2025.

● Notification d’acceptation : Fin Janvier 2025.

● Dates du colloque : 17 et 18 Avril 2025.

—

Comité scientifique

-Laurent BARIDON- Professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Lumière Lyon 2/ Co-responsable au LARHRA de l’atelier Images-sons-mémoires.

-Cyril DEVÈS- Historien de l'art - Directeur du CHRI, Ecole Emile Cohl, Lyon/Directeur des collections pour Les Editions du CRHI - Responsable du DU "Profession marché de l'art”, IDAC, Lyon 3 - Directeur Mnémos'Arts.

-Samuel GOYON- vice-président de l’association UniArt, étudiant en double-licence Histoire de l’art-Droit.

-Clara LANGER- Doctorante en histoire de l’art moderne et chargée de cours à l’Université Lumière Lyon 2.

-Sophie RAUX- Professeure de classe exceptionnelle en histoire de l’art moderne à l’Université Lumière Lyon 2, directrice-adjointe du LARHRA-UMR 5190.

-Aurélie RIBO- présidente de l’association UniArt, étudiante en Master “Arts et cultures visuelles”.

-Hugo TARDY- Doctorant en histoire de l’art moderne à Toulouse II Jean Jaurès/ ATER en histoire de l’art moderne à l’université Paul Valéry Montpellier III.