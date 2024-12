Actualités d'Antigone (APFUCC 2025, Kingston, Ontario, Canada)

Dans son célèbre essai sur Antigone, George Steiner affirme que l'héroïne de Sophocle « traverse sans faiblir deux millénaires. Comment est-ce possible ? » (1986 : 117) Antigone a connu, plus que tout autre personnage de la tragédie grecque ancienne, une postérité artistique exceptionnelle. Le personnage théâtral s’est depuis longtemps transformé en mythe et participe à l’ensemble de l’univers mythologique grec (Desautels, 1988 : 14). Au XXIe siècle, le phénomène se poursuit; Antigone est devenue une source intarissable à laquelle les auteurs puisent pour éclairer diverses formes de conflits, qui répondent à leur contemporanéité. Plus les Antigone sont nombreuses, plus elles multiplient les possibilités nouvelles.

Cet atelier cherche à explorer toutes les formes attribuées à Antigone depuis qu’elle est apparue dans la tragédie de Sophocle, à interroger le mythe et ses avatars. Selon Duroux et Urdician, « une fois évitées les interprétations anachroniques, Antigone devient une figure emblématique indéfiniment réinterprétable et recyclable » (2010 : 14). Antigone en est venue à représenter la lutte, le courage et la détermination dans toutes les situations, pour toutes les causes. Ce n’est toutefois pas sans risque de créer parfois des contradictions, en particulier dans la façon de transposer la lutte entre Antigone et Créon, qui constitue le conflit éthique primordial. Ainsi, pour Ricœur, « cette tragédie [Antigone] dit quelque chose d’unique concernant le caractère inéluctable du conflit dans la vie morale, et en outre esquisse une sagesse […] capable de nous orienter dans les conflits d’une tout autre nature » (1990: 283). Cette affirmation de Ricoeur nous permet d’ailleurs de mieux comprendre comment la place de l’éthique à l’œuvre chez Sophocle se transforme dans les adaptations ou transcréations. Steiner va plus loin en affirmant qu’on y trouve la totalité des principales constantes des conflits inhérents à la condition humaine. C’est dans le déplacement de la nature du conflit qu’on lui redonne, chaque fois, une nouvelle pertinence. Quant à Judith Butler (2003 : 10), revenant sur la question du genre, elle propose que « les héritages incestueux [d’Antigone] qui troublent sa position au sein de la parenté » embrouillent aussi sa représentation du féminisme.

Aux XXe et XXIe siècles, beaucoup de nouvelles traductions et adaptations d’Antigone de Sophocle sont apparues; les plus connues sont signées Cocteau (1922), Anouilh (1944) ou Brecht (1948). Antigone, personnage théâtral, apparaît également de plus en plus dans la littérature narrative : Réjean Ducharme (L’avalée des avalés, 1966); Catherine Mavrikakis (Ça va aller, 2002); Henry Bauchau (Antigone 1997), au cinéma (Antigone de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet [1991]; Antigone de Sophie Deraspe [2019]), voire dans la bande dessinée (Jop, 2019). Dans l’ensemble de la francophonie les œuvres adaptant Antigone sont nombreuses et variées : Une manière d’Antigone (1975, inédite) de Patrick Chamoiseau; Noces posthumes de Santigone (1988) de Sylvain Bemba ou encore Le cri des oiseaux fous (2000) de Dany Laferrière.

Voici, à titre suggestif, quelques axes d’étude :

-L’axe philosophie et éthique;

- L’axe politique;

- L’axe féministe;

- L’axe de l’adaptation, de la transcréation;

- L’axe du spectacle théâtral (les mises en scène);

- L’axe de l’enseignement (Antigone en salle de classe).

Les communications pourront porter sur un large corpus dont voici les paramètres :

- Nous acceptons les analyses de toutes les œuvres représentant ou analysant le personnage d’Antigone.

- Nous acceptons les communications qui porteront sur des essais, des pièces de théâtre, des romans, des adaptations cinématographiques, des bandes dessinées ou autres.

- Nous privilégions, en plus du texte original de Sophocle, les textes des 100 dernières années, depuis l’Antigone de Cocteau (1922).

- Nous incluons toutes les littératures francophones.

Bibliographie

BUTLER, Judith (2003), Antigone: La parenté entre vie et mort, Paris, Epel ; traduction de Guy Le Gaufey.

CACCHIOLI, Emanuela (2017), Relectures du mythe d’Antigone dans les littératures francophones extra-européennes, Paris, L’Harmattan.

CANTO-SPERBER, Monique (2001), Éthiques grecques, Paris, Presses universitaires de France.

DESAUTELS, Jacques (1988), Dieux et mythes de la Grèce ancienne, Québec, Presses de l’Université Laval

DUROUX, Rose et Stéphanie URDICIAN (2010), « Introduction », Les Antigones contemporaines, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal p. 11-32

KUNDERA, Milan (2005), Le rideau, Paris, Gallimard.

RICOEUR, Paul (1990), Soi-même comme un autre, Paris, Seuil.

RICOEUR Paul (1991), « Éthique et morale », dans Lectures 1. Autour du politique, Paris, Seuil, p. 258-270.

SOPHOCLE (1999), Antigone, Paris, GF Flammarion.

STEINER, George ([1961] 1993), La mort de la tragédie, Paris, Gallimard.

STEINER, George (1986), Les Antigones, Paris, Gallimard.

—

Le colloque annuel 2025 de l’APFUCC sera en personne. Les communications devront être en français.

L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence de l’APFUCC. De plus amples informations seront envoyées à ce sujet.

Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque, sauf si vous soumettez également pour un atelier conjoint en tant que membre d'une autre association, ou si vous soumettez une proposition pour l'atelier de développement professionnel (atelier 1).

Veuillez soumettre votre proposition (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 décembre 2024.

Pour soumettre sur le site, rendez vous sur la page principale… puis cliquez sur "soumission".