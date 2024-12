Château et littérature. XXXIIe Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord (Périgueux, France)

XXXIIe Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord

Château et littérature,

Les 26, 27 et 28 septembre 2025, à Périgueux

L’association des Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord a choisi de consacrer son 32e colloque annuel au thème : Château et littérature. Vaste sujet de réflexion qui nécessite d’emblée un retour sur le contenu des deux termes. Si le château sous toutes les formes qu’impose la longue durée propre à ces Rencontres, depuis la demeure féodale défendue par des fossés et de gros murs flanqués de tours jusqu’à la vaste maison de campagne de noble allure et entourée d’un parc, en passant par la résidence seigneuriale ou royale est d’ores et déjà bien cerné par les différents colloques, il n’en est pas de même pour la littérature. Certes, elle a souvent été présente au détour de nos réflexions mais rarement au cœur sauf il y a vingt ans, lorsque le colloque invita chercheuses et chercheurs à enquêter sur la place des livres et des manuscrits dans les châteaux[1]. Dans le sillage de la 9e édition du Dictionnaire de l’Académie française, nous entendrons ici la littérature comme une « activité de l’esprit par laquelle un auteur[2], usant du langage écrit comme d’un moyen de création artistique, transmet les fruits de son imagination, de son savoir ou de sa méditation »[3]. Dans le cadre de cette activité, le château peut être un lieu d’écriture, une source d’inspiration, le cadre d’une narration, mais il peut aussi jouer plusieurs rôles à la fois.

Pour éclairer au mieux les multiples interactions entre château et littérature, il s’agira donc dans ce colloque d’observer le château à la fois comme lieu favorable à l’inspiration littéraire et à son expression, écrite ou orale, mais aussi comme cadre d’une construction littéraire pouvant revêtir des formes différentes dans le temps et dans l’espace.

Le château, lieu de création littéraire

À côté de l’image du château, lieu de refuge volontaire par rapport à la vie politique, militaire ou urbaine des élites nobiliaires et marchandes de la Renaissance à l’époque contemporaine - donc favorable au repli sur soi, à la solitude de l’écrivain propriétaire d’un château ou hôte d’un ou d’une châtelaine - coexiste celle du retrait imposé par les tensions politiques et/ou religieuses (Marguerite de Navarre à Nérac), la disgrâce et l’exil (Bussy Rabutin), la crainte des poursuites (Voltaire aux Délices), la ruine ou la vieillesse.

En ces demeures, l’écrivain peut, parfois, bénéficier d’un cadre aménagé à dessein, un espace chauffé en hiver au sein d’un cabinet de curiosités, d’une bibliothèque ou d’une chambre - voire une pièce particulière, comme la tour de Montaigne - pourvu du nécessaire pour écrire : mobilier, encre et papier, parfois difficile à se procurer et fort couteux. Loin d’être exhaustive, cette liste vise à donner une consistance matérielle aux travaux écrits au sein du château. Certaines et certains, tel Montaigne et Brantôme, s’adjoignent le service de secrétaires qui tiennent la plume.

Aujourd’hui des résidences d’écritures, offrant aux écrivains des conditions de travail optimales, peuvent être installées dans des châteaux dont celui Villers-Cotterêts. Lieu de naissance d’Alexandre Dumas en 1802 qui voyait déjà dans ce château, au-delà de l’ordonnance de 1539, une terre d’élection de la littérature française avec La Fontaine et Racine, il a été magnifiquement restauré et accueille depuis 2023[4], la Cité internationale de la langue française

Le château peut aussi être le lieu d’une activité littéraire qui passe par l’oralité. Au Moyen Âge, troubadours et trouvères récitent et chantent leurs poèmes dans les cours. La littérature troubadouresque des XIIe-XIIIe siècles a été exclusivement transmise par l’intermédiaire de chansonniers compilés principalement aux XIIIe-XIVe siècles. La mise par écrit constitue en ce cas une opération réalisée a posteriori et destinée à assurer une transmission plus pérenne, car le troubadour est d’abord celui qui compose des poèmes diffusés par le chant ; la composition est faite pour être écoutée, non pour être lue. « Trouver » (trobar) désignait l’art de composer des vers ainsi que la mélodie pour les chanter en langue vernaculaire, alors que poeta qualifiait les auteurs écrivant des vers en latin savant. Les cansos ou cantigas désignent ces productions, bien que le terme de chanson soit ambigu car il peut recouvrir des transcriptions jongleresques de gestes médiévales telle les épopées consacrées à Roland ou au Cid. Les spécialistes de l’écrit médiéval qui désignent par littératie les compétences (lire/écrire) et les usages sociaux de l’écrit parlent alors d’auralitie pour désigner la création, la réception, la transmission de récit opérée par la voix et l’ouïe. Elle implique le groupe aristocratique au premier plan, tel en Aquitaine, Guillaume IX le Troubadour (grand-père d’Aliénor), Jaufre Rudel, Bertrand de Born et bien d’autres. Au point qu’on peut légitimement se demander s’il n’y a pas un lien à interroger entre la culture troubadouresque curiale médiévale et le divertissement de cour de l’époque moderne, qu’il ait ou non pour cadre un château royal. Au début du XVIIIe siècle, le « salon » de la Duchesse du Maine, en son château de Sceaux, constitue une cour dissidente par rapport à Versailles. Entourée d’artistes et écrivains, elle organise des divertissements littéraires, des représentations théâtrales et des lectures d’œuvres parfois écrites sur place, tel Zadig de Voltaire en 1747[5].

Des créations littéraires variées

Ces châteaux, lieux d’écriture littéraire choisis ou contraints, ont donc offert à des auteurs et autrices de toutes les époques des conditions favorables à la production d’œuvres de natures fort différentes (poésie, théâtre, romans, chroniques, mémoires, correspondance, textes philosophiques, Miroirs des princes, rédigés à l’intention des souverains en Islam et dans l’Occident chrétien[6] et bien d’autres encore…) répondant à un large spectre de motivations plus ou moins exprimées et révélées dans leurs œuvres : distraction, revanche d’écriture liée à l’exil, à la disgrâce ou à la vengeance, quête de la célébrité, etc. Ces créations peuvent être intéressantes à envisager dans le cadre de ce colloque si les conditions de production - dont la présence d’une abondante bibliothèque comme dans les « Maisons de la sagesse » des résidences princières d’Islam - et d’inspiration au château peuvent être mises en relation avec le contenu des œuvres.

Châteaux de papier

Qu’ils aient été ou non écrits au château, des textes littéraires ont en commun, de tout temps, d’avoir pour cadre unique ou pour décor de certaines scènes un ou plusieurs châteaux. Depuis la légende arthurienne jusqu’à la bande dessinée (Le château de Moulinsart dans différents albums de Tintin) et aux romans d’heroic fantasy, ils appartiennent à des genres très différents, parfois illustrés dès la première édition ou plus tard : poésie, fables, contes et légendes, pièces de théâtre, romans, voire échanges épistolaires... Soit un ensemble de textes très variés – des plus frivoles aux plus terribles – qui mettent en scène des châteaux réels (Versailles, Château Gaillard devenu prison dans Les rois maudits), inspirés du réel (If dans le Comte de Monte-Cristo) ou entièrement sortis de l’imagination de l’auteur.

Un château perdu par une famille à la suite d’une destruction, réquisition, confiscation, ou d’une vente plus ou moins contrainte, peut être recréé par l’écriture. Un châtelain ou un descendant se lamente, ou/et se console par le biais de la littérature, muée en moyen de réincarnation du château disparu (Au plaisir de Dieu, Jean d’Ormesson, 1974). Le château perdu, rêvé à travers l’écriture, est idéalisé tout comme la terre des ancêtres et symbolise alors un ordre ancien disparu et figé dans l’immuabilité par l’écriture. Il permet à l’écrivain de revisiter un âge d’or, en particulier l’Ancien régime, englouti par la Révolution française (Chateaubriand) ou par la révolution industrielle[7].

Le contexte historique de production des œuvres oriente la mise en scène littéraire du château (Eugène Le Roy) tout comme la mutation des genres littéraires modifie les perceptions et représentations du château en particulier dans le roman anglais du XIXe siècle : Northanger Abbey (Jane Austen, 1817), Jane Eyre (Charlotte Brontë, 1847) etc. Dans la littérature du XXe siècle, le château devient la métaphore du pouvoir absolu et inaccessible (Le château de Kafka, 1926), ou le cadre du déclin, voire de l’effondrement, d’un régime autoritaire (D’un château l’autre, Céline, 1957), avant de se retrouver au cœur de récits exaltant l’imaginaire castral (heroic fantasy). Une autre façon de mettre en scène le château par la littérature.…

Comme chaque année, une excursion sur un site castral aura lieu le samedi.

—

Les propositions de communications (environ 1500 signes), accompagnées d’une brève biobibliographie de l’auteur(e) doivent être adressées au plus tard le 30 janvier 2025, par voie électronique, en format Word à Dominique Picco, secrétaire des Rencontres, dopicco@orange.fr et Juliette Glikman, secrétaire adjointe, juliette.glikman@orange.fr. Les intervenants retenus seront informés courant du mois de février.

Attention, afin de répondre au calendrier de plus en plus contraint de l’édition papier, la version définitive du texte des interventions sera à remettre pour le 15 octobre 2025, date impérative, pour permettre la sortie de l’ouvrage en septembre 2026.

—

