Au-delà de l'horizon, la coexistence entre tradition et innovation (Indiana Univ. Bloomington, USA)

Le thème de la conférence explore la dynamique entre traditions et innovations. La tradition et l'innovation interagissent entre elles de diverses manières, parfois conflictuelles, incluant une émulation du passé, des contestations ou répudiations vis-à-vis de la tradition, mais également de la nostalgie et de l'hantologie (la présence persistante du passé qui hante le présent). Tandis que les phénomènes culturels se révèlent être un progrès plus complexe que simple, chaque innovation devient éventuellement tradition et suscite une réponse ou une réaction innovante.

Les sujets peuvent être variés, allant de l'exploration d'innovations du passé (au Moyen-Âge, Renaissance, Baroque ou à l'ère moderne) et de leur relation avec la tradition, à l'analyse d'une œuvre ou d'un genre mobilisant une approche théorique traditionnelle ou innovatrice. Nous accueillons des projets interdisciplinaires et interculturels qui concernent le monde artistique et littéraire français et/ou francophone (africaine, caraïbe, canadienne, etc.) Les projets ou présentations peuvent porter sur différentes disciplines comme la critique littéraire, l'histoire, la théorie, la géocritique, l'étude des médias (film, bande-dessinée, jeu vidéo, etc.), l'étude sur les migrations, etc.

La présentation peut se faire en anglais ou en français.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email (ci-dessous)