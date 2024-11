Histoire de l'émergence et des évolutions des arts du spectacle arabes (Revue LiCArC, n° 13)

Numéro 13 (2025), Histoire de l'émergence et des évolutions des arts du spectacle arabes

La revue LiCArC, tenant à s'ouvrir à l'ensemble des genres artistiques, a publié plusieurs numéros sur l'engagement artistique, notamment le numéro 9 (novembre 2021) portant sur la thématique du Théâtre, autocratie, démocratie, le numéro 10 (novembre 2022) sur Fiction et art au secours du réel : engagement des artistes pour une société inclusive et égalitaire ou le numéro 12 (décembre 2024) consacré à La réinvention du concept de l'engagement dans les créations artistiques arabes contemporaines.

Le prochain numéro de la revue, coordonné par Ons Trabelsi et Laurence Denooz, sera consacré à l'Histoire de l'émergence et des évolutions des arts du spectacle arabes. Il s'agira de dégager de nouvelles perspectives sur l'histoire des arts du spectacle, avec un intérêt particulier sur les recherches qui permettraient de présenter dans un premier temps un état des lieux sur les études théâtrales dans le monde arabe et de questionner ensuite les modalités de la recherche et les modes d'écriture de l'histoire des arts de la scène et du spectacle performant arabes (théâtre conventionnel ou non, musique, danse, opéra, illusion, mime, marionnettes, improvisation, conte, récitation, stand-up…). L'objectif est de réfléchir à une histoire propre aux arts de la scène et plus particulièrement à la littérature dramatique arabe qui prendrait en compte les éléments inhérents à sa naissance et à son évolution : des formes traditionnelles jusqu'à l'adoption des formes modernes, de la traduction à l'écriture en passant par la réécriture et l'adaptation, de l'adoption des dispositifs modernes à la réappropriation du patrimoine scénique (antique et médiéval) et de toute autre forme d'art. Les articles pourront :

étudier la mise en place des théories et des courants artistiques et repenser les sources (populaires, savantes, locales, étrangères) à travers l'analyse des discours, préfaces, postfaces, manifestes, avertissements, avis au lecteur, articles de presse, discours politiques, réseaux sociaux, archives des XIXe-XXe siècles… ;

s'intéresser aux questions de la mobilisation des politiques culturelles, des théories dramaturgiques et des courants dramatiques à des fins idéologiques et politiques et de leur impact sur l'évolution des arts de la scène ;

écrire l'histoire de la critique dramatique arabe, en s'intéressant à ses sources, ses outils et sa terminologie ;

mettre au jour et comprendre les enjeux socio-culturels et les évolutions esthétiques des arts de la scène et du spectacle vivant et leurs interactions potentielles ;

étudier la circulation des œuvres d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, et analyser des réécritures de spectacles étrangers, en particulier européens, en mettant au jour les procédés transformationnels et intertextuels, les choix esthétiques opérés et les stratégies de détournement, les choix de langues et/ou de dialectes, les éventuels croisements avec d'autres formes artistiques.

Travailler sur ces questions permettrait de faire émerger les points de contacts et de divergences entre les théories, les disciplines et les dispositifs scéniques. Les propositions d'articles venant de disciplines variées (Littérature arabe, arts du spectacle, histoire culturelle, histoire politique et juridique, linguistique, littérature comparée…) sont les bienvenues.

Les contributions devront respecter le code éthique de LiCArC, fondé sur le Responsible Research Publication : International Standards for Authors du Comité d'éthique des publications (Committee on Publication Ethics- COPE), ainsi que la charte éditoriale, le modèle de mise en page et le système de translittération.

Les contributions devant paraître dans le numéro 13 sont à envoyer avant 15 janvier 2025 à Laurence Denooz (laurence.denooz@univ-lorraine.fr) et à Ons Trabelsi (ons.trabelsi@univ-lorraine.fr).

Pour ce numéro, le comité scientifique est élargi à des spécialistes de la discipline :

Tayeb Bouderbala, PR, Université Batna 1 – Algérie

Tania Al Saadi, MCF, Stockholm University – Suède

Martina Censi, MCF, Université de Bergame – Italie

Laurence Denooz, PR, Université de Lorraine – France

Pauline Donizeau, MCF, Université Lumière-Lyon 2– France

Omar Fertat, MCF, Université de Bordeaux 3 – France

Meriem Guellouz, MCF, Université de Paris-Descartes– France

Lucie Kempf, MCF, Université de Lorraine – France

Yassaman Khajehi, MCF, Université de Clermont-Ferrand– France

Zohra Makach, PR, Université Ibn Zuhr d'Agadir – Maroc

Marianne Noujaim, MCF, Université Saint-Joseph de Beyrouth – Liban

Monica Ruocco, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Italie

Lena Saade-Gebran, PR, Holy Spirit University of Kaslik (USEK) – Liban

Ons Trabelsi, MCF, Université de Lorraine – France

Élisabeth Vauthier, PR, Université Jean Moulin-Lyon 3 – France

Aleksandra Wojda, MCF, Université de Lorraine – France