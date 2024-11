Figures esthético-conceptuelles: quels apports pour la recherche ? (Toulouse)

Figures esthético-conceptuelles: quels apports pour la recherche ?

Date : 13 février 2025

Lieu : Maison de la Recherche, Université Toulouse – Jean Jaurès

Format : Présentiel

Organisation : Camille Back, CEIIBA, Université Toulouse – Jean Jaurès ; Nadège Guilhem, CEIIBA, Université Toulouse – Jean Jaurès

—

Argumentaire

Les figures esthético-conceptuelles – par exemple la Cyborg (Haraway), la New Mestiza ou la Nepantlera (Anzaldúa), les sujets nomades (Braidotti), les netianas (Zafra) – créées par des penseuses féministes, queer, post coloniales et décoloniales sont aujourd’hui des apports significatifs aux réflexions menées depuis l’Université. À l’occasion de cette journée, nous souhaiterions réfléchir et échanger autour de ces figures qui ont acquis une légitimité croissante ces dernières années. Les réflexions pourront porter tant sur leur conditions d’émergence que sur leurs modes d’écriture, leurs effets et implications, ou encore leur réception.

L’origine de ces figures semble résider dans une nécessité de déconstruire les catégories et les normes binaires qui conditionnent la production de pensée (d’une part les savoirs et la théorie, d’autre part la fiction) et qui prennent place dans des champs de production essentiellement masculinistes, racistes et classistes qu’elles tendent à perpétuer. Nous considérons donc les figures esthético-conceptuelles comme des figures inappropriées/inappropriables (Minh-Ha) qui contribuent à défaire les catégories de sexe, de genre, de race et de classe mais aussi de pensée et de production.

Nous pourrons nous demander, entre autres, ce qu’impliquent la légitimité et la place croissante de ces figures dans la recherche actuelle et comment elles affectent la production des savoirs. Il serait également intéressant de réfléchir aux modes d’articulation entre (auto)fiction et théorie – articulation qui semble propice voire nécessaire à l’émergence de ces figures – qui semblent redéfinir les textes en espaces-frontières rendant possibles de nouveaux modes de lecture, de pensée et de création. Enfin, il nous semble opportun de réfléchir aux apports de ces figures dans le champ des études littéraires et de s’interroger quant au rôle – effectif ou potentiel – de celles-ci dans la (re)lecture d’œuvres de fiction, notamment.

—

Modalités de proposition d’une communication ou d’un atelier

Les propositions de communication ou d’atelier peuvent être soumises en français, espagnol ou anglais. Elles seront de 250 mots. En début de document devront être inscrits le titre ainsi que 3 mots clés. Les propositions seront accompagnées d’une orientation bibliographique de cinq titres et d’une courte notice biographique. Nous sollicitons des contributions aussi bien théoriques qu’empiriques, issues de toutes disciplines des sciences humaines et sociales. Nous accueillons très volontiers les contributions de masterant·es, doctorant·es, jeunes docteur·es et chercheur·ses indépendant·es. Nous acceptions des propositions individuelles et collectives.

Les propositions de communication sont à envoyer en un seul fichier PDF aux adresses mail suivantes : camille.back@univ-tlse2.fr et nadege.guilhem-bouhaben@univ-tlse2.fr

La date limite d’envoi est fixée au 10 janvier 2025 inclus. Les notifications d’acceptation seront envoyés à partir du 15 janvier 2025.

—

