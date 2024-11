Humanités dans le texte (ENS Paris)

Le programme « Humanités dans le texte », porté par l’ENS-PSL, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale, la plateforme Odysseum et les associations CNARELA et APLAES a pour but de constituer une bibliothèque de modules pédagogiques transdisciplinaires, composés de textes, d’images et de vidéos, destinés à venir en appui à l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité. Ces modules sont créés par des enseignants, des chercheurs, des spécialistes de différents domaines à partir d’un texte latin et grec, reproduit en original, traduit et commenté selon différentes perspectives d’intérêt scientifique et sociétal.

Honneur aux dames

13h30-14h: Sylvie David, Anne Franco, Sylvie Pedroarena, Brigitte Planty et Hélène Tourard, Vainqueurs ou vaincus ? La mémoire de la guerre (parole de femme : la tirade de Cassandre, v. 365-399 des Troyennes d’Euripide)

14h-14h30: Chiara Cenati, Davide Massimo, Mirko Tasso, Amour sacré et amour profane : deux femmes extraordinaires de la Rome antique (autour de CLE 1988 et ICUR n.s. VI 15884)

14h30-15h: Pascal Arnaud, Epiphania, la femme qui a navigué sur toutes les mers (autour de l'ISM II.375)

15h-15h15: Lison Corbonnois, Pouvoir et violence des femmes (à partir du skyphos d'Eos à la poursuite de Tithonos, De Ridder.846 de la BNF)

15h15-15h45: Alexandra Michalewski, Plotin et la nature du beau

15h45-16h: pause café.

Questions d'argent

16h-16h30: Maxime Cambreling, Vincent Drost, Henri Etcheto, Valérie Naas, Pourquoi parler de monnaies dans une Histoire Naturelle ? retour sur Pline, XXXIII, 13

16h30-17h: Jean-Paul Thuillier, Le « sport-business » : des jeux du cirque romains au football contemporain (autour de Pline le Jeune, Lettres, IX, 6, 1)

17h-17h15: Claire Lethu, Un don au dieu Mercure de Canetum à Berthouville (autour de la dédicace de la phiale à décor végétal du trésor de Berthouville, inv. 56.20 de la BNF)

17h15-17h30: pause

La beauté des humanités

17h30-18h : Ruoxuan Cheng, Jean-Yves Carrez-Maratray, Léonie Philibert, Dieux et rois évergètes (autour de la dédicace à Sérapis, Isis, au Nil et aux dieux évergètes de la BNF, reg.Y.12695)

18h-18h15: Francesco Serrati, Réexamen de la statuette d’Euripide du Louvre (IG XIV 1152 = IGUR IV 1508) à la lumière des listes d’hypotheseis sur papyrus

18h15-18h30: Bérénice Guyard, La licorne et l’onagre dans le Bestiaire de Manuel Philè (à partir du ms. 1029 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève).